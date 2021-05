Quién es Ivis Lenin, el diseñador michoacano del despampanante vestido rojo de Andrea Meza

Anuncian que méxico ganó Miss Universo (Video: @MissUniverse)

La mexicana Andrea Meza Carmona recibió el título de Miss Universo en un vistoso vestido rojo con el que desfiló en el escenario del Hard Rock Hotel & Casino, Florida.

El rojos se ha convertido en una de las icónicas marcas de las Miss Universo mexicanas y esta vez el diseño estuvo a cargo del michoacano Ivis Lenin Ayala Pacheco, quien, tras la victoria de Andrea Meza el pasado 16 de mayo, le agradeció por desfilar concreación.

“Gracias por confiar en mi y hacerme parte de este sueño que hoy es una realidad. México tenemos nuestra tercera miss universo”, escribió al celebrar en su cuenta de Instagram.

Cerca de 40,000 cristales Swarovski fueron utilizados para crear la espectacular prenda tipo sirena que llevó Meza a la coronación. Además, los flecos y la estola en la espalda acompañaban cada poderoso movimiento de la mexicana en su camino a la victoria.

Ivis Lenin es oriundo de Nueva Italia, Michoacán, donde en un principio su vida estaba encaminada a la enseñanza. Estudió una licenciatura en Educación, pero, por la falta de trabajo en el estado, abandonó la docencia más adelante y se dedicó de lleno al diseño.

Todos los vestuarios de la ahora Miss Universo buscaban promover la moda mexicana, por lo cual en sus 50 cambios de ropa estuvieron incluidos diseñadores como Lydia Lavín, Edgar Lozzano, Tete Rosado, Flor Campos, Belladoni, David Arreola.

El diseñador agradeció en sus redes sociales que Meza portara su vestido en la competencia (Foto: IG/@ivis_lenin)

“Para mí, la moda, todo lo que llevo, representa mi esencia, lo que soy para transmitir lo que realmente soy, pero nunca debe opacar a la persona que la porta. Esa es la regla fundamental”, dijo la también ingeniera a Gente.

En 2020, el trabajo de Lenin llegó a la Fashion week de Nueva York. En aquel entonces dijo a Changooga.com que su objetivo era enseñar lo hermoso que es su estado “y demostrar que sí tenemos que presumir”.

Además de Andrea Meza, el michoacano ha diseñado prendas para la organización de la Mexicana Universal Michoacán y Miss Michoacán y ha colaborado con reinas como Melissa Flores, Cinthia de la Vega y Melissa Quintero.

Fue en el desfile con traje de noche que Meza usó el elegante vestido rojo de Lenin. Se convirtió en la primer seleccionada para la ronda final y compitió contra India, Brasil, República Dominicana y Perú.

La recta final puso a las reinas bajo el cuestionamiento público. El jurado le haría una pregunta y más adelante se seleccionaría otra de redes sociales. La pregunta que respondió Andrea Meza fue la número ocho, leída por Brook Lee, Miss Universo 1997, y decía: “Si fueras la líder de tu país, ¿Cómo habrías enfrentado la pandemia del COVID-19?”.

Andrea Meza tuvo que responder como hubiera manejado la pandemia de COVID-19 (Foto: instagram / missuniverse)

La respuesta de Meza comenzó con el argumento de que no existe una forma perfecta de lidiar con la pandemia. “Sin embargo, algo que yo hubiera hecho sería una cuarentena antes de que esto creciera, porque perdimos muchas vidas y no podemos enfrentar eso. Debemos cuidar a nuestra gente. Esa es la razón por la que hubiera cuidado de ellos desde el principio

Vivimos en una sociedad que cada vez está más avanzada, y así como hemos avanzado como sociedad también hemos avanzado en los estereotipos. Hoy en día, la belleza no sólo radica en cómo nos vemos. Para mí la belleza radica en nuestro espíritu, en nuestra alma y en los valores con los que nos manejamos. No permitan nunca que nadie les diga que no tienen valor”, cerró antes de obtener la victoria.

