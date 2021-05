Morena denunciará al gobernador de Michoacán Silvano Aureoles ante la FGR por amenazas

Aureoles, del PRD, ha asegurado que no tiene candidatos y que gobierna para todos (Foto: Galo Cañas/ Cuartoscuro)

Morena, el partido en el poder, anunció este domingo que demandará al gobernador opositor de Michoacán, Silvano Aureoles, ante las autoridades electorales, por supuestas amenazas contra su candidato a sucederlo en las elecciones del próximo 6 de junio, Alfredo Ramírez Bedolla, y otros aspirantes locales.

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, brindó su total respaldo a Ramírez Bedolla, así como a todos los candidatos y candidatas que “han sufrido violencia e intimidación por parte del gobernador Silvano Aureoles. “Tiene miedo del triunfo de nuestro movimiento”, dijo.

“Ante el fracaso de su estrategia y ante la desesperación, el gobernador de Michoacán está recurriendo a la intimidación cobarde a través de mensajes violentos en contra de nuestros candidatos, de liderazgos y de la gente que simpatiza con Morena”, detalló Delgado en conferencia de prensa.

Delgado respaldó a su abanderado a la gubernatura de Michoacán, Ramírez Bedolla, y a los otros abanderados amenazados (Foto: Cortesía Morena)

En los mensajes presentados por Delgado y Ramírez Bedolla, figuran supuestamente envíos por Whatsapp donde Aureoles habría amenazado e incluso insultado a los aspirantes. “Eres un putito. Malagradecido. Nos vemos pronto. Miserable”, habría escrito en uno de los chats. “Puto delincuente. Nos vemos pronto”, habría escrito en otro.

Acudiremos a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEPADE) a denunciarlo, porque lo que está haciendo es un delito

En este sentido, recordó que no es la primera vez que Aureoles intimida y violenta por motivos políticos. “No se nos olvide que amenazó a nuestra compañera diputada del PT, Mary Carmen Bernal Martínez, para evitar que votara a favor del desafuero del gobernador de Tamaulipas”, recordó el dirigente morenista.

La diputada del oficialista Partido del Trabajo recibió protección del gobierno federal ante las amenazas por evitar el desafuero de Francisco García Cabeza de Vaca, otro gobernador opositor, confirmó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador hace un par de semanas.

Los supuestos mensajes por los que Morena denunciará a Aureoles ante la FGR y la FEDE (Foto: Cortesía Morena)

“Le pedimos al gobernador que saque las manos y no se meta en el proceso, que deje que la gente decida. Asimismo, le pedimos a quienes están sufriendo de intimidaciones que denuncien y no normalicen la violencia, porque ésta no es parte de la lucha electoral, es un delito. Las amenazas no son mas que actos desesperados de quienes saben que van a perder en las urnas”, puntualizó Delgado.

Aureoles, gobernador por el PRD (Partido de la Revolución Democrática), es uno de los principales gobernadores de oposición en el país y culminará su administración este 2021 luego de asumir en 2015 el cargo.

Además de estas polémicas, Aureoles también se vio envuelto en otra a mediados de abril. El gobernador perredista se presentó junto al Ejército mexicano en el municipio de Aguililla, que está bajo el asedio del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), donde empujó a un hombre que se manifestaba en contra del mandatario estatal.

Silvano Aureoles en el peligroso municipio michoacano de Aguililla, donde provocó polémica al empujar a un manifestante (Video: Especial)

“En medio de esa situación, nos encontramos una manifestación de halconeros que insultaban y agredían a la Guardia Nacional, al Ejército, a la Marina y a un servidor y yo decidí encarar a uno de los provocadores”, escribió Aureoles en sus redes sociales para justificar su acto.

El manifestante, Fernando Padilla, denunció a Aureoles y desmintió al gobernador michoacano. “Todo lo que está haciendo el gobernador aquí de Michoacán es totalmente falso, no sabe que está afectando a una persona que es inocente. Yo de hecho temo por mi vida y la de mi familia también”, manifestó.

