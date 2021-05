AMLO felicitó a los docentes mexicanos y recordó su compromiso de “no maltratarlos”

AMLO felicita a maestras y maestros

Este sábado, el presidente Andrés Manuel López Obrador, envió una felicitación a las maestras y maestros de México, quienes este 15 de mayo celebran su día.

A través de su cuenta de Twitter, el mandatario escribió: “A las maestras y los maestros con admiración, gratitud y cariño”, seguido de un video de 4:24 minutos de duración, grabado en las costas de San Blas, Nayarit, en donde realiza parte de una gira para supervisar los trabajos del fomento al turismo en Nayarit, Jalisco y Sinaloa .

“Pero hoy 15 de mayo es el Día del Maestro y no podemos olvidarlo, Quiero enviar un saludo fraterno, cariñoso, a todas las maestras y los maestros de México en su día. Ellos son parte fundamental de la vida pública de nuestro país”, aseveró.

“¿Quién no recuerda a sus maestras, a sus maestros? Lo que somos, en buena medida, depende de lo que hicieron con nosotros en las aulas, las maestras, los maestros. Por eso el compromiso de no maltratarlos. En el sexenio pasado inventaron lo de la mal llamada Reforma Educativa, para ningunearlos, desprestigiarlos, culparlos del atraso educativo de nuestro país, como si ellos fuesen los responsables del que no se avance en materia educativa en nuestro país como debería de ser”, señaló.

Información en desarrollo…