Vicente Fox y Tumbaburros suman fuerza contra Morena en elecciones del 2021 (Video: Twitter / @VicenteFoxQue / @VillarrealRic)

Vicente Fox, ex presidente de México por el PAN, y Tumbaburros, tuitero afín al blanquiazul, unieron fuerzas para promover a Ricardo Villarreal, diputado federal que busca la reelección en representación de Guanajuato, entidad que Fox Quesada gobernó de 1995 a 1999.

Un spot político promocional de Villarreal García muestra a las dos figuras mencionadas descalificando la administración federal de Andrés Manuel López Obrador y los gobiernos locales de Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Por un lado, el comunicador afirmó que en los “estados donde Morena gobierna en su totalidad todo, absolutamente todo está colapsando”. Lo cual se puede referir a entidades como Puebla, Veracruz, Baja California y la Ciudad de México, donde los jefes del ejecutivo local corresponden a militantes del partido que fundó López Obrador.

Vicente Fox y Tumbaburros se unen para apoyar al PAN (Foto: Twitter / @LauraMex)

Al respecto, refirió que en dichas entidades “no hay nada de infraestructura, no hay nada de construcción, no hay apoyos para el campo, no hay apoyos para le gente”. En cuanto al sector salud, también aseguró que “no hay ni neo-melubrina ni paracetamol” en las clínicas.

Sin embargo, dichas afirmaciones contrastan cuando se contempla que las políticas sociales del gobierno de AMLO han sido tema fundamental desde que tomó protesta en 2018, ya que los programas Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras, Producción para el Bienestar y Programa de Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores cubren a millones de ciudadanos.

También resulta contradictorio que diga que “no hay ni paracetamol” en un país donde hay más de 22 millones de vacunas contra el COVID-19; sin embargo, el simpatizante del PAN exhortó a los guanajuatenses insistió en que voten por los candidatos del blanquiazul.

Por el otro lado, Fox Quesada aseguró que en lo que va del gobierno del tabasqueño la corrupción y la violencia siguen en aumento. “En tres años la corrupción sigue rampante, la violencia está peor que nunca. Se ha perdido la esperanza”, afirmó en el spot, lo cual se magnifica en Guanajuato, entidad gobernada por el también militante del PAN, Diego Sinhue, esto porque en el 2020, este estado fue calificado como el más violento de la república, ya que cerró con 4,490 asesinatos y 20 feminicidios. De tal razón que instó a “parar este ‘caballo desbocado’ (metáfora para AMLO y Morena) y obligarlo a razonar”.

Vicente Fox manifestó su apoyo a Ricardo Villarreal (Foto: Cuartoscuro / Twitter@VillarrealRic)

Ricardo Villarreal García, busca la reelección para un curul federal en el Distrito 2 en San Miguel de Allende. Cuenta con la licenciatura como Abogado por la Escuela Libre de Derecho y milita en el Acción Nacional desde el 2000. Actualmente es el presidente de la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal en la Cámara de Diputados y forma parte de las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, así como la de Puntos Constitucionales.

Cabe recordar que ya había sido diputado federal (2012-2015), para después convertirse en presidente municipal de San Miguel de Allende (2015-2018), y así regresar a la Cámara Baja en las elecciones de 2018 por la vía de mayoría relativa (uninominal). Es en este contexto donde busca su reelección para seguir perteneciendo a la llamada oposición parlamentaria.

Cabe recordar que en Guanajuato, la presencia del PAN sigue siendo mayoría, lo cual podría indicar que el egresado de la ELD tiene altas probabilidades de seguir en el cargo de representación popular que ostenta. No obstante, la ronda de las elecciones del próximo domingo 6 de junio no sólo definirá los curules en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sino que también establecerá 15 gobernadores nuevos, donde Morena podría colocarse por encima del PAN.

