“Te puedo recordar de un put*zo quién soy”: explota el “Travieso” Arce contra Fernández Noroña y la 4T

Gerardo Fernández Noroña se lanzó contra el exboxeador mexicano Jorge “Travieso” Arce (Fotos: Cuartoscuro // Instagram @traviesoarce5)

En su cuenta de Twitter, Gerardo Fernández Noroña se lanzó contra el ex boxeador mexicano Jorge “Travieso” Arce, después de que éste calificara a Epigmenio Ibarra como un “viejo cínico” y al actual gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador como “lacras”.

Todo comenzó por la publicación de un usuario de la red social, donde compartió la captura de un tuit de Ibarra en el que señala que es la obligación de cualquier ciudadano denunciar a quien comete delitos, así como de la Fiscalía General de la República (FGR) perseguir a los criminales, haciendo referencia a la denuncia realizada por AMLO a los candidatos Adrián de la Garza y Samuel García, “¿que no es un crimen la compra de votos?”, finalizó.

Junto a la captura, el internauta comentó que Epigmenio se hace “pend**o”, y enlistó: “el presidente no es cualquier ciudadano (para denunciar); partidos y ciudadanos pueden iniciar recursos de queja, Morena viola la ley electoral en varios estados y calla como momia, ¿crimen? un crimen es lo que hizo el gobierno de la CDMX en Tláhuac”.

Su comentario capturó la atención del diputado de Morena, quien respondió al boxeador en un tweet (Foto: Captura de pantalla de Twitter / @fernandeznorona)

A la publicación, el 7 veces Campeón Mundial de boxeo respondió que el periodista “es un viejo cínico”, y llamó a los mexicanos a sacar a las “lacras del gobierno” en las elecciones del próximo 6 de junio, pues indicó que la población merece algo mejor que una “dictadura”.

“Este viejo cínico de Epigmenio tiene el hocico lila de tanto succionar al presidente, pero lo entiendo, con 150 millones muchos estarían igual. México es un gran país, y este 6 de junio todos unidos a sacar a las lacras del gobierno, merecemos algo mejor, no una dictadura”, escribió en la publicación del usuario.

Su comentario capturó la atención del diputado, quien respondió a las declaraciones del boxeador en un tuit.

Noroña declaró no tener “ni la menor idea” de quién era la persona a la que le respondía el tuit, sin embargo, dijo haber leído su biografía en la plataforma y le recomendó realizarse un examen en la cabeza para ver si los golpes que sufrió durante su carrera no le “dañaron el cerebro” o se lo “secaron”.

El 7 veces Campeón Mundial de boxeo respondió que Ibarra “es un viejo cínico” (Foto: Especial)

“No tengo ni la menor idea de quién eres, pero por lo que leí, fuiste boxeador. Urge te hagas un examen para ver si los golpes te dañaron el cerebro o solamente te lo secaron”, respondió.

El “Travieso” Arce no tardó en contestar al morenista, a quien acusó de pedirle apoyo para el presidente y dejar el país “seco”, además, indicó que podía recordarle quien era con un golpe.

“Te puedo recordar de un put*zo quién soy; cuando hablaste conmigo pidiendo apoyo a tu presidente, pero como no accedí, ahora ya no te acuerdas. Seco están dejando el país entero pinches ineptos, este 6 de junio se van a la mier*a”, respondió.

Las reacciones de los internautas no se hicieron esperar; un usuario comentó: “mi champ, ¿con esa boca come?”, a lo que el ex boxeador respondió: “el que a hierro mata, a hierro muere, el que me desea bendiciones recibe lo mismo, también me se defender, no me voy a quedar callado”.

Noroña se ha destacado por arremeter contra las personas que no simpatizan con la actual administración (Foto: Twitter/DiputadosPTLXIV)

Varios usuarios respondieron con aplausos al “Travieso” e indicaron que fue una pelea ganada, pues el diputado no volvió a responder. “KO fulminante, 10 puntos para el Travieso y 9 puntos para el ‘ecoloco’ Noroña”, afirmó el ex boxeador.

Ambas figuras han causado polémica debido a sus declaraciones en redes sociales; Noroña se ha destacado por arremeter contra las personas que no simpatizan con la actual administración, como lo es Salinas Pliego.

Por su parte, Jorge Arce se ha declarado opositor del actual gobierno; el pasado 26 de abril twitteo: “soñé que el 6 de junio Morena perdía todo; el congreso, las gubernaturas y enjuiciaron a varios de Morena”.

