WhatsApp: qué pasará si no acepto los nuevos términos de servicio antes del 15 de mayo

El tiempo para aceptar los cambios está a punto de terminar. (Foto: Reuters)

¿Qué pasará si no se aceptan los nuevos términos y condiciones de WhatsApp? Es una de las preguntas que se han desarrollado en los últimos días ante los próximos cambios que se desarrollarán en la app más solicitada del mundo.

Con más de dos millones de usuarios, la aplicación característica de un telefonito en un fondo verde, advirtió que no se bloqueará, pero sí habrá algunos ajustes en su operación.

La fecha para aceptar las nuevas políticas de privacidad se dará a partir del próximo sábado 15 de mayo.

Hay que recordar que, a principios del presente año, la App lanzó el anuncio de un cambio en sus políticas de privacidad, lo que desencadenó confusión y divulgación errónea de lo que realmente ocurrirá.

Más de dos millones de personas se conectan cada día. (Foto: Reuters)

¿Qué pasará si no aceptan?

Aquellos que no acepten las políticas no perderán su cuenta, pero comenzarán las limitaciones, ya que sí podrán recibir llamadas y notificaciones, pero no tendrán acceso a la sección de mensajes para leerlos o enviarlos.

Es importante detallar que, se trata simplemente de una actualización para las personas que compartan mensajes con empresas en WhatsApp, con el fin de proporcionar una mayor transparencia en la forma de recopilación y uso de datos.

¿Qué aspectos cambian?

Con el objetivo de ayudar a aproximadamente 175 millones de personas que a diario envían mensajes a diversas cuentas de empresa, crearon las actualizaciones relacionadas con las funciones opcionales para las compañías.

La idea fundamental es lograr que la comunicación con las empresas mejore y sea más segura y fácil para todos.

*Se simplificará el proceso a la hora de chatear con negocios que podrían usar los productos para empresas de Facebook de una manera clara y sencilla. para que pueda decidir si chatear con ella o no.

*Al igual que con otros anuncios en Facebook, si se elige hacer click encima de anuncios, esta información podría utilizarse para personalizar los que se vean en Facebook.

Los cambios se enfocarán en empresas. (Foto: Pixabay)

*Algunas empresas con tiendas en Facebook o Instagram también podrán tener la tienda en su perfil de empresa de WhatsApp. Esto permitirá observar los productos de una empresa en Facebook e Instagram y hacer la compra directamente en WhatsApp. Si elige interactuar con las tiendas, se informará en WhatsApp cómo se comparten sus datos con la otra red social.

¿Qué aspectos no cambian?

*La privacidad y seguridad de tus mensajes y llamadas personales no cambian, ya que se encuentran protegidos por el cifrado de extremo a extremo. Los creadores de la app, aseguraron que no cambiarán esa medida de seguridad, para mayor seguridad.

*La función de la app es mensajear, por lo que todo lo que se comparte con los amigos y familiares quedará entre ellos.

*Mantendrá la protección de esas conversaciones personales con la aplicación del cifrado de extremo a extremo, es decir, ni WhatsApp ni Facebook puedan ver esos mensajes privados.

*No habrá registros de los contactos a quienes cada persona llama o envía mensajes.

*Tampoco pueden ver las ubicaciones que envíe ni compartir contactos con Facebook.

Con más de dos millones de usuarios en red, y más de 100,000 millones de mensajes al día, WhatsApp sigue generando inquietud por los cambios que se avecinan y a unos días de ser autorizados.

