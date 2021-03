WhatsApp: cómo ocultar el aviso “está escribiendo”

EFE/RITCHIE B. TONGO/Archivo

WhatsApp es una de las apps de mensajería instantánea más utilizadas en Latinoamérica. Desde su lanzamiento en 2016 ha sido descargada más de 5 billones de veces en todo el mundo. La plataforma ha ido evolucionando con miles de actualizaciones y nuevas funciones. Algunas, como los stickers y los GIFs han sido bien recibidas por los usurarios, mientras que otras como las palomitas azules o el mensaje de “Última conexión” son más polémicas. Es por eso que aquí te decimos cómo mandar mensajes en WhatsApp sin que aparezca “Está escribiendo”.

Existen diferentes maneras y trucos para evitar que tus contactos vean que estás escribiendo un mensaje o grabando una nota de voz. Aquí te presentamos los mejores consejos para mantenerte oculto mientras elaboras tus respuestas.

La forma más infalible de pasar desapercibo es activar el “modo Avión” de tu celular. Esto hará que tu dispositivo dejé de recibir la señal de WiFi o datos celulares, como lo cual aparecerás como desconectado. Una vez que hayas hecho eso sólo tienes que escribir o grabar tu mensajes y quedará pendiente de enviarse una vez que desactives el “modo Avión”. Aunque es la mejor forma de evitar alertar a tus contactos, mientras estés sin conexión no podrás ver si tienes nuevos mensajes.

Una opción más sofisticada, pero igual de sencilla es descargar la aplicación Flychat que te permite ingresar a una especie de “modo Incógnito”. Puedes encontrarla en la Google App Store de manera gratuita y lo mejor es que no sólo funciona con WhatsApp, también podrás utilizarla con Messenger, Line y plataformas de videollamada como Hangouts y Skype.

La aplicación funciona de manera simultánea y automática por lo que te mantendrás oculto en todas las aplicaciones que tengan, no importa que estés conectado a Internet o no las estés usando en ese momento. Tus contactos no sabrán si estás escribiendo o conectado, pero tú podrás saber si ellos lo está. El único inconveniente es que la aplicación sólo funciona con mensajes de texto, así que mientras estés usando WhatsApp no podrás enviar imágenes ni mensajes de voz.

A pesar de la polémica por la nueva política de privacidad de WhatsApp, así como sus caídas, muchos usuarios siguen usando la plataforma con normalidad, de ahí que a algunos les interese saber más curiosidades para sacarle provecho a la aplicación.

Ya que el principal objetivo de WhatsApp es mantener comunicación con nuestros contactos, resulta indispensable saber si alguno de ellos nos ha eliminado o bloqueado y si aún les podemos hablar.

Por múltiples razones una persona puede tomar la decisión de eliminar o bloquear a alguien, por lo que si a ti te han hecho esto, es posible que reconsideres ponerte en contacto con esa persona.

En el caso de que alguien te haya eliminado, podrás seguir enviando mensajes o haciendo llamadas a través de la aplicación, mientras que al ser bloqueado no tendrás disponible ninguna de esas opciones.

¿Cómo saber si me eliminaron?

Para descubrirlo no es necesario bajar alguna aplicación o aprovecharse de una falla de la plataforma, pero sí será necesario tomar en cuenta algunos aspectos, ser suspicaz y tener WhatsApp actualizado.

El primer paso para detectarlo es que posiblemente ya no puedas ver su foto de perfil debido a que la mayoría tiene en su configuración que solo sus contactos puedan verla.

Otra señal es que ya no veas sus estados e historias, sobre todo si esa persona es muy activa en estos ámbitos.

Aunque depende de la configuración de la otra persona, otro indicador es que ya no puedes ver su último estado de conexión.

Eso sí, si le envías un mensaje y ves que han llegado las dos palomitas, confirmarás que solo te ha eliminado de tus contactos, o que quizá cambió de teléfono y aún no ha guardado tu número.

¿Y si me bloquearon?

Los signos para detectarlo son los mismos que cuando alguien te ha eliminado, con la gran diferencia de que los mensajes que le envíes no llegarán y tampoco podrás hacerle llamadas.

De acuerdo con WhatsApp, la función de bloqueo fue diseñada de manera ambigua para proteger la privacidad de los usuarios, por ello es que no tiene ningún tipo de notificación u opción para saberlo, siendo el único método de confirmación enviar o llamar a esa persona y que la aplicación no lo permita.

