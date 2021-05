“No voy a repartir culpas” por accidente en la Línea 12: Miguel Ángel Mancera

(Foto: Cuartoscuro)

El senador perredista, Miguel Ángel Mancera, aseguró que no evade ninguna responsabilidad ni repartirá culpas tras el colapso de un tramo elevado de la Línea 12 del Metro que dejó 26 personas muertas y 78 heridas.

“Yo no voy a repartir culpas, no voy a caer en esa dinámica, no voy a señalar a nadie, por eso no he estado en los medios. Yo lo que les puedo decir es que lo que se hizo, se hizo no solamente por servidores públicos, se hizo con empresas de reconocido prestigio nacional e internacional, en dos momentos: rehabilitación de vías y de material rodante… todos esos archivos están en el Metro. No voy a repartir culpas y tampoco estamos eludiendo ningún tipo de responsabilidad. No es un asunto de fuero o no fuero. Es un asunto de la razón. Se hizo bien o no se hizo bien”, aseveró en conferencia de prensa realizada en el Senado de la República.

Mancera Espinosa dijo que estará atento a los peritajes e insistió que ni él ni su grupo parlamentario repartirán culpas.

“Ni yo ni el grupo parlamentario que represento vamos a repartir culpas. Voy a estar aquí, pendiente, en la Ciudad el mayor tiempo que pudiera estar, porque sí estoy saliendo a ciudades. Pero no voy a ausentarme, aquí estamos. Voy a participar en la Permanente para despejar cualquier suspicacia, voy a estar permanente todo el tiempo… esperemos los dictámenes periciales, qué dicen los expertos”, enfatizó.

(Foto: Graciela López/ Cuartoscuro)

“Es como si alguien enfermara y acude al médico: tú sabes a qué médico acudiste… si yo no supiera que los trabajos que se hicieron los hicieron empresas de reconocido prestigio nacional e internacional en dos momentos distintos… Ahí está la columna 69, ahí está el reforzamiento, ahí está la memoria y las inspecciones que se hicieron con aparatos de última tecnología, a cada una de las columnas. Por eso te reitero: es un tema de expertos, que pueden decir si se hizo bien, pueden dar su dictamen, todo está en los archivos del Metro, es más, el informe se había presentado al Senado de la República, lo presentó (Jorge) Gaviño todavía siendo director del Metro”, señaló.

“No he señalado ningún nombre ni ninguna culpa de nadie ni lo voy a hacer, no voy a caer en esa tentación (...) Veo una efervescencia política sin duda, obvia, natural, por el momento que se vive, es un momento electoral y hay una carga política, todos sabemos que las solicitudes de desafuero tienen un procedimiento, no la puede solicitar cualquier persona”, finalizó.

Momentos antes, el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal advirtió que la Cámara Alta no puede convertirse en una tribuna de linchamiento “ni se prenderán hogueras para quemar a personalidades públicas”.

Foto: Karina Hernández/Infobae/ Archivo

”Yo estoy pidiéndole a los proponentes desistan de cualquier solicitud de desafuero de cualquier gente, solicitándoles que todos esperemos que los dictámenes técnicos salgan a la luz y que en ese momento sea la autoridad la que determine. No debemos convertirnos en una tribuna de linchamiento ni de acusación ni menos vamos a prender hogueras para quemar a personalidades públicas, estoy intentando como coordinador de Morena y presidente de la Jucopo, eliminar estos puntos de acuerdo, bajarlos del orden del día, no debemos hacer acusaciones a priori”, recalcó.

El llamado de Monreal Ávila ocurre tras la solicitud de la diputada de Morena, María de los Ángeles Huerta, quien propuso desaforar a Miguel Ángel Mancera por “negligencia criminal” tras el colapso de la Línea 12 del Metro.

