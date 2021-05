Quiénes son los ganadores del concurso de logotipos para el AIFA al que convocó Simón Levy

Simón Levy reveló los nombres de los tres ganadores del concurso para crear un logo para el AIFA (Video: Simón Levy)

Luego de extender una convocatoria para crear un logotipo original para el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), el empresario Simón Levy dio a conocer a las personas premiadas con el primer, segundo y tercer lugar.

A través de su cuenta de Twitter, el ex subsecretario de Planeación y Política Turística del gobierno federal agradeció a los participantes por creer en sí mismos.

“Hoy culmina un ejercicio donde el sí, venció al no; donde la creatividad venció al meme; el pesimismo convencional fue transformado en una creatividad desbordada. Gracias a todos los participantes por creer en ustedes. He ahí la clave. No creas en nadie, cree en ti”, escribió.

El primer lugar fue otorgado a Erick Flores, un joven mexicano que presentó uno de los trabajos más creativos según las bases del concurso. Como premio recibirá un viaje todo pagado a Pekín, China por 10 días. Carlos Andrés Barreto, de Colombia, ocupó el segundo puesto. A cambio de su destacada propuesta será acreedor de un trayecto con todos los gastos pagados a algún lugar de México por siete días.

Por último, Greg Rodríguez ganó un viaje a Silicon Valley ó un certificado de USD 500 por haber obtenido el tercer lugar en el concurso. Cabe señalar que este último premio fue una aportación directa de Sam Castelan, autor y especialista en Real Estate y Bitcoin.

Diseño ganador del primer lugar, del mexicano Erick Flores (Foto: Twitter@SimonLevyMx)

Diseño ganador del segundo lugar, del colombiano Carlos Andrés Barreto (Foto: Twitter@SimonLevyMx)

Diseño ganador del tercer lugar, del mexicano Gregorio Javier Rodríguez (Foto: SimonLevyMx)

Simón Levy también anunció los nombres de los ganadores en la categoría infantil. El primer sitio le fue otorgado a Erick Miguel Gutiérrez de Velasco Pardo, quien nació en Veracruz hace nueve años y desea ser paleontólogo. Por su original dibujo, Carlos Vergara ocupó el segundo puesto y en tercer lugar se ubicó la niña Valeria Nambo.

Las personas encargadas de determinar a los ganadores fueron cinco reconocidos diseñadores: Edgar Flores-Saner, Luis Torres, Ixchel Estrada, Carlos Lerma y Sonia Romero.

De acuerdo con las cifras publicadas en la página esposible.org, fueron enviadas más de 25,200 propuestas en respuesta a la convocatoria. Antes de la premiación, Levy-Dabbah renunció a cualquier derecho sobre los logotipos ganadores. En este sentido, aseguró que los participantes quedarían en total libertad de disponer de sus obras sin su intermediación.

“Yo, Simón Levy, renuncio a cualquier derecho económico presente o futuro derivado que la legislación marcaria o de derechos de autor pudiera otorgarme y en consecuencia dejo en libertad absoluta a del creador y autor para que él los determine como a su derecho convenga. Asimismo para contactar con cualquier autoridad gubernamental de manera libre y sin mi intermediación”, fueron las palabras del ex funcionario.

En la categoría infantil, el primer sitio le fue otorgado a Erick Miguel Gutiérrez de Velasco Pardo (Foto: Twitter@SimonLevyMx)

La iniciativa del empresario mexicano surgió luego de que en abril se difundiera una imagen que presuntamente correspondía al logotipo del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el cual fue registrado ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

De acuerdo al recibo de pago, el gobierno mexicano desembolsó la cantidad de 3 mil 126 pesos para registrar el emblema ante dicho instituto.

De acuerdo al recibo de pago, el gobierno mexicano desembolsó la cantidad de 3 mil 126 pesos para registrar el emblema ante el IMPI (Foto: Twitter/ SimpsonitoMX)

La imagen se filtró en redes sociales y pronto llamó la atención pues el diseño contiene varios elementos. Primero, las iniciales (AIFA) están coloreadas de azul, mientras que el nombre completo está en color gris. Además, el logo también contiene una torre de control, un avión y un mamut.

La razón por la cual el extinto animal se encuentra en el la imagen, se debe a que durante las construcciones del aeropuerto se han encontrado una gran cantidad de fósiles de la especie. De acuerdo al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), paleontólogos hallaron alrededor de 9,000 restos de casi 200 ejemplares de dicha especia, 20 camellos, 10 caballos y un par de bisontes.

