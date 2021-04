Cómo va la convocatoria para crear el logotipo del Aeropuerto Felipe Ángeles que lanzó Simón Levy

Luego de la polémica generada por el logotipo del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), el empresario Simón Levy lanzó una convocatoria abierta para crear un nuevo diseño.

A través de su cuenta de Twitter, el exsubsecretario de Planeación y Turismo anunció que la persona que presente la mejor propuesta recibirá un viaje todo pagado a Pekín por 10 días. El segundo lugar será premiado con un viaje a cualquier lugar de México por siete días.

Las personas encargadas de determinar a los ganadores serán cinco reconocidos diseñadores: Edgar Flores-Saner, Luis Torres, Ixchel Estrada, Carlos Lerma y Sonia Romero.

Para participar deberás de enviar la imagen en formato JPG al correo electrónico hola@simonlevy.mx. Todos los trabajos serán recibidos hasta el viernes 30 abril. De acuerdo con el empresario, los interesados podrán ejercer su libertad creativa, considerando la historia y futuro de México.

“A quien diseñe el mejor logo del nuevo aeropuerto Felipe Ángeles apoyaré con los siguientes premios a los primeros 2 lugares: 1. Un viaje todo pagado a Pekín 10 días cuando se abran fronteras. Primer Lugar. 2. Un viaje a cualquier lugar de (México) por 7 días. La aportación es mía.

Todas las propuestas recibidas se las haré llegar a estos grandes diseñadores de identidad gráfica mexicanos como jurado para que escojan los mejores 10 y de ahí se a los dos ganadores: 1. Edgar Flores-Saner 2. Luis Torres 3. Ixchel Estrada 4. Carlos Lerma 5. Sonia Romero”, detalló en su cuenta de Twitter.

Fue desde el pasado 11 de abril, cuando Simón Levy comenzó a mostrar en redes sociales las propuestas que ha recibido. De distintas partes del mundo y con diferentes estilos, la bandeja de entrada del joven emprendedor comenzó a llenarse en 24 horas. Incluso, señaló, se habilitaría un sitio para que las personas puedan ver cada uno de los diseños en tiempo real.

“Miren este de Gerardo Ochoa jugando con la “F” las alas y la Torre de Control”, comentó Simón Levy, y en seguida adjuntó la imagen de otra propuesta:

Aunado a esto, el exsubsecretario de Planeación y Turismo destacó que la creatividad se paga, pues de lo contrario no participarían quienes aman a México.

¿Hay o no hay talento en (México) y América Latina? Pero no les digan a ciertos diseñadores que les da miedo competir. Claro que la creatividad se paga, si no, no participarían los que aman a (México).