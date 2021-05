Cómo se usan las comas; así se hizo viral un profesor de español en Twitter

Un docente hizo una guía rápida de cómo usar las comas en un hilo de Twitter (Foto: Shutterstock)

El idioma español es uno de los más complejos por su estructura gramatical, por ello es común que a pesar de que se enseñe desde la primaria y hasta el nivel medio superior las personas sigan teniendo errores en la adultez.

Sin embargo, aunque pareciera que la ortografía es un tema de poco interés, un profesor de español demostró todo lo contrario. En un hilo de Twitter Carlos GaMart, como se hace llamar en la plataforma, escribió el correcto uso de la coma y se volvió viral.

En tan solo 24 horas el docente fue retuiteado más de 29,000 veces, recibió más de mil respuestas y 108 mil reacciones.

“Te debía un hilo sobre el uso correcto de las comas. Aquí van los casos más habituales”, dice el primer tuit del hilo que escribió este 10 de mayo.

(Foto: Twitter)

De acuerdo con lo que escribió, las comas deben apegarse a la sintaxis del texto y no a la entonación o a la respiración, por ello es que pueden ser sistematizadas, ya que solo en situaciones determinadas responderán a una situación de estilo.

A través de 18 explicaciones con su propio ejemplo, el profesor explicó cómo debe ser usada la coma.

“1. La coma del vocativo.

Esa función sintáctica por la que manifestamos la voluntad de apelar al receptor se separa con coma. Advierte que el vocativo no siempre es un nombre propio, querida.”

“2. Delimitación de incisos aclaratorios.

Aquí cumple la función que realizan también los paréntesis o las rayas. Las comas, siempre según las reglas ortográficas, enmarcan una estructura sintácticamente prescindible.

El docente hizo que la ortografía se hiciera viral (Foto: Europa Press)

“3. Escribimos coma ante la conjunción adversativa «pero» y equivalentes.

Recuerda que hay que ponerla antes esta partícula, pero nunca después. Si la estructura adversativa es muy breve, puedes prescindir de ella: como ves, el criterio no es difícil sino sencillo.”

“4. En una enumeración, la coma separa los distintos elementos a excepción del último.

Espero que el hilo te esté resultando útil, práctico e interesante.”

“5. Delante de etcétera, coma.

Vamos por el quinto caso. Nos queda el sexto, el séptimo, etc”, explicó el docente.

Estas cinco formas son comunes, así que resultarán familiares. Cabe recordar que con el avance de la tecnología y la pandemia la interacción escrita aumentó. En redes sociales como Facebook y Twitter, aunque se pueden subir videos, la mayoría de las interacciones son escritas.

Muchas interacciones actuales son escritas (Foto: REUTERS/Tim Wimborne)

“6. Se escribe coma antes de las interjecciones, pero conviene prescindir de ella en las locuciones interjectivas. Uf, esto se complica. ¡Ay mi madre!”

Cabe recordar que una interjección es una palabra o expresión que expresa en tono exclamativo un estado de ánimo o busca captar la atención del oyente. Por otro lado, las locuciones interjectivas son grupos de palabras que funcionan como interjecciones.

“7. La coma marca también una elisión verbal.

Este criterio es fácil; los anteriores, difíciles.”

Es de remarcar que una elisión verbal o elipsis verbal es cuando el verbo se sobreentiende y se suprime, por ejemplo, en la oración “yo como verduras y él carne”.

“8. Escribimos coma en las oraciones distributivas.

Para estas estructuras, bien nos aprendemos las conjunciones introductorias, bien las deducimos en cada caso.”

Desde la primaria se enseña el idioma español (Foto: Marcelo Pascual)

Las oraciones distributivas sirven para coordinar la distribución o hacer el nexo de las acciones de los verbos entre sus correspondientes sujetos, además, suelen escribirse en pares. Las palabras que suelen usarse palabras como “unas veces”, “otras”, “bien”.

“9. Cuando invertimos el orden habitual de la oración y hacemos que esta empiece por un complemento circunstancial.

En esta ahora de guardia de biblioteca, los hilos sobre comas se escriben tan ricamente.”

“9.1. Si el CC es muy corto, puedes prescindir de ella.

En la biblioteca los hilos sobre comas se escriben tan ricamente.”

El complemento circunstancial es la función sintáctica que informa o expresa un lugar, tiempo, modo, cantidad y otro tipo de circunstancias, por ejemplo, el niño juega en el patio.

Los libros son un buen ejemplo de ortografía (Foto: Eli Digital Creative / Pixabay)

“10. Cuando la subordinada adverbial precede a la proposición principal, la separamos con una coma.

Cuando la subordinada adverbial precede a la proposición principal, la separamos con una coma, valga la redundancia.”

La subordinada adverbial o circunstancial es aquella que se realiza en una oración compuesta, pues indican las circunstancias en las que ocurre y funcionan como un adverbio.

“11. No pongas coma ante las falsas condicionales.

Si pones como en estas estructuras es porque aún no te has leído mi tesis doctoral (y muy bien que has hecho).”

“12. Escribimos coma ante los llamados marcadores discursivos.

En primer lugar, porque es preceptiva, esto es, obligatoria. Además, ayuda mucho a la coherencia textual. Pon coma en estos casos, pues.”

La redes sociales permiten interactuar a las personas (Foto: Cuartoscuro)

Los marcadores discursivos o conectores del discurso son partículas que sirven para ordenar las partes del discurso que facilitan la interpretación de los enunciados.

“13. La coma puede ser necesaria para evitar ambigüedades.

He hecho este hilo sobre comas como me pediste. Perdón: he hecho este hilo sobre comas, como me pediste.”

“14. Puedes escribir coma delante de una conjunción cuando la secuencia que encabeza no enlaza con el elemento anterior, sino con todo el enunciado (o cuando aquella es semánticamente heterogénea).

Acabo este hilo, escribo los últimos puntos, y me marcho.”

No hay que olvidar que las conjunciones son palabras que sirven para unir oraciones o proposiciones. “Y”, “ni”, “pero”, son algunas de ellas.

El idioma español es una herramienta primordial en México (Foto: Shutterstock)

“15. Utiliza coma en las despedidas de las cartas, no en los encabezamientos (aquí se prefieren los dos puntos).

Te quiere,

Carlos”

“16. Escribimos coma ante sobrenombres o seudónimos. Esto ya lo tenía muy claro José Martínez Ruiz, Azorín.”

“17. Ponemos coma ante adverbios modalizadores u otros que incidan sobre toda la oración, no solo sobre el verbo.

Afortunadamente, no son difíciles de distinguir. Técnicamente, «técnicamente» es un adverbio de foco.”

Hay muchas formas de usar la coma (Foto: REUTERS/Emily Elconin)

Los adverbios modalizadores dejan ver la actitud del hablante ante lo que ha dicho, puede ser sobre algo afirmativo o negativo como “ciertamente”, “justo”, “no”, “nunca”, “tampoco”, entre otros.

“18. EVITA LA COMA ASESINA, AQUELLA QUE SEPARA SUJETO Y PREDICADO.

Este que escribo ahora, es un ejemplo de lo que no se debe hacer”, finalizó el profesor Carlos.

