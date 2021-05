Silvia Pinal rompió el silencio sobre el caso Frida Sofía y le dio la espalda a su nieta: “Prefiero no ensuciarme”

Silvia Pinal (entrevista en YT)

La primera Actriz Silvia Pinal aseguró que le “disgusta mucho” el dilema que atraviesa su familia por Frida Sofía, incluso, afirmó que no cree en la versión de su nieta. Prefiere no “ensuciarse” con cosas falsas, según su versión. También, dio su apoyo a su exesposo Enrique Guzmán, quién mediáticamente se ha enfrascado en una serie de acusaciones por abuso sexuales.

“Yo no he leído lo que dice Frida Sofía, no adrede. Porque no quiero ensuciarme con cosas falsas, porque seguramente son cosas falsas. Enrique tiene sus cosas, pero también vale. También por eso fue difícil terminar”, recordó sobre su matrimonio en entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda.

Expresó que tras las acusaciones de abusos sexuales que Frida Sofía dijo haber sido víctima por parte de su abuelo, dejaron a Alejandra Guzmán medio y eso le parece injusto. “Yo no estoy contenta con esto, estoy muy disgustada, se me hace muy injusto, porque Alejandra les da lo que no les ha dado sus padres. Les da todo, incluso los colegios y ella no mira para ver cuál es el más barato. O sea Alejandra ha sido buen a madre.

Respecto a la relación que Alejandra sostiene con su hija, dijo que a una la intenta aconsejar, a la otra no ha mantenido una relación directa desde hace tiempo. “Le doy consejos, trato que sepa que la quiero, que me gusta lo que hace pero hasta ahí. No hablo mucho con Frida, ella está en Estados Unidos y a mí me encanta eso, ella le sabe mucho al inglés. Me gusta que lo viva porque es un a puerta muy importante para ella.

Sobre Luis Enrique, dijo aún tenerle cariño, pese a las polémicas de abuso y agresiones, expresó que una persona muy carismática dentro de su familia. “Todas lo queremos, es muy simpático y es muy apapachador. Tiene hijos y los quiere mucho”.

Sobre su trabajo, la primera actriz dijo que lo mejor de su carrera ha sido disfrutar tanto haciendo lo que más le gusta: cantar y bailar “ha sido un plato de oro para mí”, dijo.

Adelantó que seguirá trabajando, y que le gustaría volver a actuar. No obstante la edad ha sido un impedimento, aunque precisó que a sus 90 años de edad no le teme a la muerte ni a lo que venga próximamente. “No le tengo miedo a la muerte, no me siento con el pavor ni con el miedo, ya vendrá y pues ni modo. He hecho bien mi vida, he trabajado mucho, he hecho cosas muy buenas”, dijo en entrevista.

Sobre su relación con Enrique, pese a afirmar que no existen rencores, recordó que jamás se sintió opacada por él, ni por sus polémicas. Incluso aseguró que el rockero se la “persignaba” a ella. “Pues si fue muy diferente, fue una competencia muy desleal, siempre me sentí muy engreída, decía, este me la persigna. Quise mucho a Enrique, no hay renconres, quiere mucho a su hija (Alejandra)”, agregó.

Por otro lado, tras registrarse abusos de Guzmán en contra de la musa de Luis Buñuel, ella afirmó que este jamás pidió perdón y que sí dejó secuelas psicológicas. “No pidió perdón, ni esperaba que pidiera perdón después de haber hecho todo eso que me daño mucho, física y psicológicamente. Es muy fuerte en esos momentos que no tienes con qué medirlo ni con qué salir adelante si no tienes pantalones bien puestos.

