Alejandra Guzmán reapareció tras escandalo entre Frida Sofía y Enrique Guzmán: “Daré vuelta a esta porquería”

La cantante Alejandra Guzmán aseguró que tras las polémicas familiares de los últimos meses, busca una catarsis y reinventarse en la música. Durante la emisión de Venga la Alegría dijo que encontró una manera de darle una vuelta a los problemas personales que afronta.

Aunque explícitamente no habló de su hija Frida Sofía, ni de las denuncias que ella puso a su abuelo Enrique Guzmán por abusos sexuales, explicó que tras las polémicas y delicados estados de salud, prefiere componer y seguir su carrera como artista.

“Sigo escribiendo al amor y al desamor, esa es mi catarsis y de esa forma le doy vuelta, de toda esta porquería así es como le doy la vuelta”, dijo en la emisión del matutino, abundó que espera tener mucho trabajo este año y continuar con los conciertos en línea.

En tanto, mandó un mensaje a sus fans y les dijo que nadie ha “destruido sus alas”, además, adelantó que no es su intención cerrarle la boca a nadie, ni buscar venganza. “Nadie me destruye las alas y sé volar, sé volar alto. Ahora busco poder enseñarle a la gente por dónde salir, no busco venganza, ni cerrarle la boca a todo el mundo”, dijo.

Agregó que ante la situación adversa que pasa por su familia, busca seguir trabajando para conseguir más cosas buenas. “Busco estar bien conmigo y estoy bien en ese camino, estoy teniendo cosas buenas en mi trabajo, a pesar de toda la adversidad eso es lo que puedo regalarle a mi familia”.

También dijo en el matutino que se siente más viva que nunca y que el dolor que le causa la situación en su familia le ha dado aprendizajes. “He tocado muchas veces fondo desde mi piel, te vuelves más sensible con el dolor. Dicen que si te duele sigues vivo”.

Por otro lado, precisó que las noticias que constantemente aparecen sobre su familia, la han hecho apagar el televisor y refugiarse en meditaciones. “Ya no prendo la televisión, no prendo las redes, solo estoy en todo lo que me ayude. Estoy alimentando mi alma de esas cosas que necesito, porque soy una persona de luz y soy eso, energía”.

También explicó que algunos de sus proyectos se han demorado por las polémicas recientes y a ello, también que estuvo delicada de salud tras contraer Covid-19. No obstante, adelantó a sus seguidores que seguirá con los eventos en línea y que seguirá sacando nuevos materiales.

Durante Venga la Alegría, Guzmán cantó su nuevo sencillo primera y última vez, es la primera vez en meses que ella hace un espectáculo para una audiencia tras padecer la enfermedad respiratoria. Agregó que su trabajo como artista ha crecido desde que aprendió a controlar sus emociones y que se seguirá moldeando con la música.

“Trabajo en ya no decir groserías, entonces trabajo en un programa de ser más sana y de respetar a mis compañeros. He aprendido a controlar a mis demonios, la mejor terapia es la música, la puedes poner en cualquier forma es como plastilina. Mis fans Pueden esperar más conciertos online el 3 de julio, como me operaron y salí del Covid, tendré que ir a grabar”, dijo.

En tanto, Frida Sofía anunció que ha contratado los servicios de un despacho de abogados para comenzar un proceso legal en contra de su abuelo, Enrique Guzmán, por el presunto abuso sexual que cometió contra su nieta desde que era niña.

Mediante un comunicado de prensa que compartió en sus redes sociales, la modelo externó que gracias al apoyo de amigos y familiares, ha decidido que las acciones legales no sólo serán en contra de su abuelo, sino de “diversas personas”, de las cuales no reveló su identidad.

