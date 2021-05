Cuelgan manta en Eje Central amenazando a policías y a “El Pantera”, presunto extorsionador de Garibaldi

La manta, colgada en la avenida Eje Central, asegura que “El Pantera” es el “dueño” del área (Foto: Armando Monroy/Cuartoscuro.com)

Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México encontraron una manta con una amenaza dirigida a policías encargados de la vigilancia de la zona de Garibaldi, en el Centro Histórico de la capital.

En el contenido del mensaje, publicado en una fotografía por el reportero Carlos Jiménez, se alcanza a leer: “Para la policía de Plaza Garibaldi: dejen de prestarse para la [ilegible] el oficial Pérez (El Tontín) y el ofi. Sandoval (El Luigi). Ya no sigan solapando a los putos mugrosos del Pantera. Se stan [sic] pasando de verga en la...”.

La manta, colgada en la avenida Eje Central, asegura que El Pantera es el “dueño” del área y lo acusan de amenazar, extorsionar, y cobrar rentas a vendedores ambulantes, mariachis, cantantes, y dueños de locales.

“Si lo ubica, repórtelo a @SSC_CDMX o @FiscaliaCDMX”, escribió Jiménez en su cuenta de Twitter.

Por otro lado, el comisario de la policía de Guadalajara, Luis Arias González, fue amenazado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) con una cartulina y una cabeza de cerdo encontradas cerca de un andador de departamentos.

Ambos objetos fueron hallados a primera hora de este jueves 6 de mayo, muy cerca de la base de la Comisaría de Guadalajara, ubicada en la calle Monte Olimpo y Batallón de San Patricio, en la colonia Infonavit Estadio, por lo que la Fiscalía de Jalisco comenzó con la investigación.

Gerardo Octavio Solís Gómez, fiscal general del estado, ofreció apoyo al gobierno de Guadalajara e indicó que esta institución de seguridad actúa como primer respondiente ante los actos perpetrados por las células del narcotráfico en la capital de Jalisco, por lo que espera recolectar todos los indicios para actuar de la mejor manera.

“Estaremos a la disposición del Ayuntamiento de Guadalajara respecto de cualquier investigación interna que ellos inicien y, como siempre se ha mencionado, todos los trabajos en materia de seguridad se llevan a cabo de manera conjunta y coordinada. Éste no será la excepción y, desde luego, estaremos muy pendientes de las acciones que tome el gobierno de Guadalajara para trabajar en conjunto”, expresó el funcionario de seguridad.

La comisaría local anunció que en cuanto se dio el descubrimiento, Arias González solicitó informar al Ministerio Público para iniciar una carpeta de investigación y encontrar a los culpables de las amenazas.

La cartulina hacía referencia a un supuesto soborno de más de un millón de pesos (Foto: Fernando Carranza/Cuartoscuro)

“La Comisaría de la Policía de Guadalajara mantiene permanente comunicación con las autoridades estatales para coadyuvar en las investigaciones y deslindar responsabilidades”, anunció la dependencia en un comunicado.

En un principio se pensó que los restos, los cuales se encontraban envueltos en bolsas negras y dentro de una cubeta, eran humanos, pero al revisar el contenido se dieron cuenta que se trataba de una cabeza de cerdo.

Por su parte, la cartulina contenía el siguiente mensaje: “General Luis Arias sigues sin cumplir compromisos no le basta con el 1,20,000 que se le manda por conducto del 03 Romeros no se hagan pendejos agarran dinero y no cumplen no se pasen de verga y eso es para ustedes 03 Munguia Gama 1 Guerra 03 Fernando Rio Nilo y Chapalita no se olvida Atentamente: La Oficina” [sic].

