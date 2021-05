Simón Levy publicó audio de supuestos actos de corrupción de Miguel Torruco, secretario de Turismo de AMLO

El empresario fue subsecretario de Planeación y Política Turística del Gobierno de México, a inicios del gobierno de AMLO. (Foto: Instagram@simonlevymx)

El empresario y exsubsecretario de Planeación y Política Turística del Gobierno de México, Simón Levy, mostró en su cuenta de Twitter en un audio en donde acusa de corrupción al titular de la Secretaría de Turismo (SECTUR) del gobierno federal, Miguel Torruco Marqués.

El audio, en donde se escucha a un hombre decir que le pidieron dinero en Visit México, organización perteneciente a la SECTUR, para que le aprobaran un proyecto, lo acompañó con un mensaje en el que se lee que el audio es de una persona que teme por su integridad, además acusa de que en la dependencia legalizan la corrupción. Menciona que el caso ya se encuentra en la Secretaría de la Función Pública (SFP), al mando de Irma Eréndira Sandoval Ballesteros.

“¿Sabían ustedes que @TorrucoTurismo opera una oficina alterna de @SECTUR_mx y @VisitMex en las Lomas? Escuchen este testimonio de alguien que teme por su integridad y miren como legalizan la corrupción pidiéndole comisiones de proyectos del 50%. Ya está esto en la @SFP_mx”, se lee en el mensaje que pone el exfuncionario público.

En el audio se escucha a un hombre decir que tiene un proyecto de una mampara de amor por México. Posteriormente se escucha a Simón Levy preguntar al hombre si Miguel Torruco le pidió que le diera dinero, a lo que el hombre contesta que “yo me acerqué a Visit México, como cualquier ciudadano que cree que a la organización o la dependencia le interesa la promoción mexicana, entonces yo me acerco a ellos, me sientan con una persona en la oficina de las Lomas, la casa está muy bonita, y nos dice, bueno sí ya se decidió la dirección, el proyecto está muy interesante que se pueda meter bajo un mismo paraguas a todas las comunidades de motociclistas a nivel nacional, y vas a poder hacer esto, las bases de datos y tenemos tantos registros y tenemos en las redes sociales tantos seguidores y, bueno, me pusieron todo el escenario, y al final me dicen, pero la única forma de que nosotros te podamos ayudar es que tú nos des el 50 por ciento de todo tu proyecto”, se escucha decir al hombre.

Tras esto, Levy le pregunta que eso quién se lo dijo, si había sido la gente de Miguel Torruco, a lo que el hombre contesta que sí, que era alguien debajo de Miguel Torruco. Levy le pregunta por el nombre de la persona que le pidió el 50 por ciento del proyecto, y el hombre solo dice que se llama Raúl, pero que no tiene el apellido.

Levy le cuestiona que qué hizo, y el hombre contesta que se fue. “Nomás para entenderte, tú fuiste a la oficina de Visit México, la que está en las Lomas, y básicamente fuiste con la personas que te refirieron de parte de Miguel Torruco, tú le presentaste el proyecto, y te dijeron que solamente te iban a poyar si les dabas el 50 por ciento del proyecto”, dice Levy, a lo que el hombre confirma diciendo que así fueron las cosas.

“Y además me lo dijeron claramente, no solo es tu proyecto, cualquier que apoye Visit México se tiene que quedar con el 50 por ciento”, concluye el hombre en la grabación.

El viernes, por medio de sus redes sociales, Levy expuso al titular de la Secretaría de Turismo, Miguel Torruco Marqués, como un “fraude” y un “florero”, luego de asegurar que el secretario lo amenazó “como en los peores tiempos de México”, mandando a sus empleados a atacarlo en redes.

Miguel Torruco funge como titular de la Secretaría de Turismo. EFE/ Mario Guzmán/Archivo

A través de su cuenta de Twitter, el empresario pidió al secretario de Turismo que dejará de enviarle a sus empleados y demandó que se ocupará de la dependencia y no de él.

“Ya deja de mandarme a tus empleados @TorrucoTurismo, ocúpate de la @SECTUR_mx y no de mi. Eres un fraude y también un florero”, declaró en su red social.

Horas antes, Simón Levy escribió que el analista político Alfredo Jalife-Rahme padece de “una enfermedad mental”, pues realiza el trabajo de Torruco Marqués al estar hablando de él en redes, a lo que expresó: “no, Alfredo, no me gustas y además me das mucho asco”.

