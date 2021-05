AMLO se pasó el alto en su jetta blanco para llegar al AICM

El vehículo del presidente AMLO no respetó la señalización vehicular (Foto: Shutterstock)

El emblemático Jetta blanco del presidente Andrés Manuel López Obrador se pasó el alto vehicular tras salir de la Puerta de Honor de Palacio Nacional este viernes 7 de abril.

En un video que fue grabado por un reportero de El Universal se observa salir al mandatario a bordo del automóvil que es conducido por su chofer rumbo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) para tomar un vuelo comercial a Villahermosa Tabasco.

En las imágenes se aprecia cuando el coche con placas 625YPH se pasa la luz roja del semáforo que se encuentra apenas a unos metros del recinto histórico.

Según el artículo 10 del Reglamento de Tránsito de la capital, cuando un conductor no respeta el alto del semáforo debe pagar una multa de 10 a 20 UMA (Unidad de Medida y Actualización), es decir, entre 896 a 792 pesos.

AMLO fue a Tabasco este día (Foto: Presidencia de México)

“Los conductores de vehículos motorizados que infrinjan la presente disposición serán sancionados con una multa equivalente a 10, 15 o 20 veces la Unidad de Medida de Actualización vigente y tres puntos a la licencia para conducir o en un caso de infracciones captadas través de sistemas tecnológicos se sancionará con un punto a la matrícula vehicular”.

Para mantener la seguridad del ejecutivo federal fue acompañado por un policía de tránsito a bordo de una motocicleta.

Antes de ir al AICM rumbo a Tabasco, López Obrador, sostuvo una reunión virtual con Kamala Harris, vicepresidenta de Estados Unidos.

Gira de AMLO en Tabasco

El presidente López Obrador, compartió un video en sus redes sociales desde Paraíso, en el estado de Tabasco, desde donde presumió el paisaje y aseguró que la actividad petrolera puede desarrollarse “en armonía con la naturaleza”.

AMLO continúa con sus giras de trabajo (Foto: YouTube @Andrés Manuel López Obrador)

En el video se observa al mandatario en su “tierra”, “mi agua”, como indicó, para supervisar los trabajos de la refinería Dos Bocas; señaló que el proyecto puede llevarse en equilibrio con la naturaleza que rodea al municipio de Paraíso.

“Este es el municipio del Paraíso, ¿a poco no hace honor a su nombre el paisaje? ¿qué no es un paraíso? Esto es Tabasco, no como lo pintan, esta es mi tierra, mi agua. Vamos a la refinería de Dos Bocas, trabajar así, además de ser un deber, es un placer”, manifestó en el video.

AMLO arribó a Tabasco la tarde de este viernes en el Aeropuerto Internacional de Villahermosa, donde fue recibido por el gobernador Adán Augusto López y Rocío Nahle, Secretaría de Energía.

Andrés Manuel en Paraíso, Tabasco (Foto: Captura de pantalla)

Refinería Dos Bocas

La refinería inició su construcción a principios de junio del 2019, como parte del proyecto estratégico de nación en materia de autosustentabilidad y seguridad energética del país. La obra, ubicada en terrenos de Pemex, tendrá una capacidad de procesamiento de 340 mil barriles por día, para que en su procesamiento se generen 170 mil barriles gasolina y 120 mil barriles de diesel.

La estructura se construyó sobre 566 hectáreas, y desde el 2019 se estimó que su constricción terminaría en tres años dividido en seis paquetes de obras, más labores hidrológicas que, resaltaron autoridades, dará beneficios a la comunidad en favor del medio ambiente. Al proyecto se le destinó 8 mil millones de dólares, que se estimó, generarán 100 mil empleos.

A finales del año pasado, el mandatario viajó para supervisar la obra, asegurando que el proyecto tenía una avance del 24%, y recalcó que será inaugurada el primero de julio del 2022.

