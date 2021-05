Sindicato del Metro denunció a Florencia Serranía, directora del STC, por accidente de la L-12

Florencia Serranía Soto, directora general del metro, en la zona del colapso cercano a la estación Olivos de la Línea 12 (Foto: Karina Hernández/Infobae)

Florencia Serranía Soto, directora del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro fue denunciada ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) por el Sindicato Mexicano de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (SMTSTCM) a causa del accidente ocurrido en la Línea 12 el pasado lunes 3 de mayo en el que fallecieron 25 personas y más de 70 resultaron heridas.

Además, también presentaron una denuncia contra el subdirector general de mantenimiento, Nahum Leal Barroso, la gerente de Obras y Mantenimiento, Alejandra Flores Saldívar y al subdirector general de Operación, Alberto García Lucio este viernes.

“Este gremio solicitará a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que a través de la Fiscalía de Servidores Públicos, investigue a los funcionarios citados, como probables responsables de los delitos de homicidio culposo, lesiones culposas, delito de corrupción y los que resulten”, apuntó el sindicato.

De acuerdo con Forbes, el secretario general del sindicato, Jesús Urbán Puerto, señaló que es inadmisible que en uno de los peritajes participe la propia directora del Metro, por lo que estiman que el resultado sea que un trabajador fue el culpable del accidente.

Estación Olivo de la línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro tras presentar un colapso la noche del lunes 3 de mayo (Foto: Karina Hernández/Infobae)

“Es imperdonable que no haya un culpable, que no haya responsables. No es posible que el Gobierno de la Ciudad de México haya encargado un peritaje en el que está participando la misma directora del Metro; nos vamos a dar cuenta que en el dictamen va a salir culpable un trabajador, como están acostumbrados, o que fue un accidente fortuito”, aseveró.

Refirió que debido a los incidentes que han ocurrido recientemente varias personas han muerto, por lo que la directora no debería renunciar sino ser separada del cargo.

Urban Puerto señaló que la falta de mantenimiento en la Línea 12 del Metro “fue uno de los probables motivos por los cuales se dio este accidente”.

Cabe recordar que el 4 de mayo pasado el sindicato amenazó con realizar un paro de labores “inminente” en las 12 líneas del STC Metro.

Escena previa del accidente en el Metro L-12 (Foto: Archivo)

Señaló que cerca de 8,000 empleados que integran este sistema de transporte, preparan el paro “inminente” de actividades en todo el Sistema ante las malas condiciones y falta de mantenimiento en las que se encuentran las instalaciones y que podrían generar más accidentes como el ocurrido en la estación Olivos.

En la conferencia de prensa que encabezó el martes pasado la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, la mandataria capitalina respaldó a Serranía en su puesto, al asegurar que se harán las investigaciones correspondientes.

Por su parte, la propia Florencia Serranía rechazó presentar su renuncia. Aseguró que continuará trabajando para determinar la causa del daño.

Florencia Serranía Soto no ha renunciado al cargo pese a los accidentes (Foto: EFE/SCT)

“Voy a seguir trabajando y voy a seguir colaborando para determinar la causa del daño estructural que sucedió el día de ayer”, aseveró.

Al ser cuestionada sobre si presentará su dimisión si la jefa de Gobierno así se lo solicita, Serranía respondió que colaborará con la Fiscalía General de Justicia (FGJ).

“Considero que voy a colaborar con la Fiscalía para que la causa de esta falla estructural se conozca y creo que es lo que queremos todos. Colaboraré para que toda la información con la que cuenta el STC sea utilizada para determinar la causa”, aseguró.

