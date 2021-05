“No tengo padrinos”: Samuel García negó tener el respaldo de AMLO en su campaña por NL

El candidato a la gubernatura de Nuevo León, Samuel García, arremetió en contra de sus oponentes al negar que su postulación tenga detrás a un “padrino”.

A través de su cuenta de Twitter, el político que milita en el partido Movimiento Ciudadano (MC) aseguró que su candidatura no tiene el respaldo del presidente Andrés Manuel López Obrador, de Morena (Movimiento de Regeneración Nacional) o del actual gobernador nuevoleonense, Jaime Rodríguez, El Bronco.

Larrazábal (dice) que soy Medina porque me parezco a Medina, y luego, Clara Luz que soy el Bronco y ahora Adrián que soy el de AMLO, pues ya, que la vieja política se ponga de acuerdo. Yo lo que le puedo decir a Nuevo León es que soy Samuel García, no tengo padrinos, nadie desde México me dice qué hacer, no tengo ningún nexo ni he hablado con el presidente ni Morena, ni sus secretarios