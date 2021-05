Fiscalía investiga amenazas del CJNG contra mando de Guadalajara

La cartulina hacía referencia a un supuesto soborno de más de un millón de pesos (Foto: Fernando Carranza/Cuartoscuro)

El comisario de la policía de Guadalajara, Luis Arias González, fue amenazado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) con una cartulina y una cabeza de cerdo encontradas cerca de un andador de departamentos.

Ambos objetos fueron hallados a primera hora de este jueves 6 de mayo, muy cerca de la base de la Comisaría de Guadalajara, ubicada en la calle Monte Olimpo y Batallón de San Patricio, en la colonia Infonavit Estadio, por lo que la Fiscalía de Jalisco comenzó con la investigación.

Gerardo Octavio Solís Gómez, fiscal general del estado, ofreció apoyo al gobierno de Guadalajara e indicó que esta institución de seguridad actúa como primer respondiente ante los actos perpetrados por las células del narcotráfico en la capital de Jalisco, por lo que espera recolectar todos los indicios para actuar de la mejor manera.

“Estaremos a la disposición del Ayuntamiento de Guadalajara respecto de cualquier investigación interna que ellos inicien y, como siempre se ha mencionado, todos los trabajos en materia de seguridad se llevan a cabo de manera conjunta y coordinada. Éste no será la excepción y, desde luego, estaremos muy pendientes de las acciones que tome el gobierno de Guadalajara para trabajar en conjunto”, expresó el funcionario de seguridad.

La amenaza recordó los hechos sucedidos en Chapalita (Foto: Twitter@GHOSTDEVIIL)

La comisaría local anunció que en cuanto se dio el descubrimiento, Arias González solicitó informar al Ministerio Público para iniciar una carpeta de investigación y encontrar a los culpables de las amenazas.

“La Comisaría de la Policía de Guadalajara mantiene permanente comunicación con las autoridades estatales para coadyuvar en las investigaciones y deslindar responsabilidades”, anunció la dependencia en un comunicado.

En un principio se pensó que los restos, los cuales se encontraban envueltos en bolsas negras y dentro de una cubeta, eran humanos, pero al revisar el contenido se dieron cuenta que se trataba de una cabeza de cerdo.

Por su parte, la cartulina contenía el siguiente mensaje: “General Luis Arias sigues sin cumplir compromisos no le basta con el 1,20,000 que se le manda por conducto del 03 Romeros no se hagan pendejos agarran dinero y no cumplen no se pasen de verga y eso es para ustedes 03 Munguia Gama 1 Guerra 03 Fernando Rio Nilo y Chapalita no se olvida Atentamente: La Oficina” (sic).

Este fue el mensaje encontrado y la cabeza de cerdo dentro de la cubeta (Foto: Twitter/@InfSinCensuraMx)

Este amedrentamiento escrito hace referencia a dos hechos recientes donde fuerzas federales y estatales se enfrentaron al CJNG y provocaron enfrentamientos armados que dejaron víctimas mortales.

En Río Nilo, tras un enfrentamiento, una mujer mujer policía y dos delincuentes fallecieron. Mientras que el más reciente aconteció el pasado 19 de abril, cuando se registró una balacera en la colonia Chapalita.

Durante este operativo hubo un saldo de dos presuntos criminales muertos y una persona, que había sido secuestrada, fallecida. Además, las autoridades capturaron a más de 30 personas, aseguraron 40 armas de fuego, y liberaron a otras seis que habían sido privadas de su libertad.

Semanas después, el pasado 2 de mayo, fue levantado Mario Alberto Villa Arce, elemento de la policía de Guadalajara que participó en la detención de una célula del CJNG, luego de un enfrentamiento en Chapalita.

Días más tarde, su cuerpo fue encontrado dentro de un domicilio ubicado entre la calle Aurelio L. Gallardo, entre Reforma y Garibaldi. Villa Arce, quien contaba con 23 años dentro de la corporación de seguridad, fue despedido este 6 de mayo con una ceremonia de honor.

