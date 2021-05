Paro en Metro CDMX: así va la organización por parte del Sindicato Mexicano de Trabajadores

El jefe de estación remarcó que hasta el momento no hay una mesa de diálogo con las autoridades, pues han notado mucho desinterés y “se ha ridiculizado este movimiento” (Foto: Twitter / @siete_letras)

Jesús Urban Puerto, jefe de estación de la línea 12, habló sobre la situación del posible paro de labores en todo el Sistema de Transporte Colectivo (STC). Lo anterior, tras el reciente anuncio por parte del Sindicato Mexicano de Trabajadores del Metro de la Ciudad de México en el que se ahondó en la posibilidad de tomar dicha medida como forma de protesta ante las malas condiciones en la que se encuentran los trabajadores y el reciente desplome en la estación Olivos de la “Línea Dorada”.

“Estamos en eso, ayer tuvimos una pequeña reunión con nuestros compañeros, con el comité ejecutivo del sindicato y aún no hemos llegado a un consenso. La mayoría de trabajadores quieren parar y (otros) no quieren hacerlo en gran mayoría por la razón de no querer afectar al público usuario”, destacó Urban Puerto para Imagen Radio.

El jefe de estación remarcó que hasta el momento no hay una mesa de diálogo con las autoridades, pues han notado mucho desinterés y “se ha ridiculizado este movimiento”.

“Hemos perdido prestaciones, despidos de trabajadores, cuando se supone que por la pandemia no iba a haber”, decretó.

el jefe de estación remarcó, respecto al desplome del metro en la Línea 12, que él se enteró a las 10:30 de la noche y se encontraba en el tramo subterráneo. (Foto: Carlos Ramírez)

Jesús Urban esclareció que existe un sindicato mayoritario que agrupa a la mayoría de trabajadores y, además, hay otras dos agrupaciones a parte de una asociación de trabajadores de confianza.

“Los otros dos sindicatos tenemos toma de nota, somos sindicatos oficiales, cien por ciento legales y aprobados por la junta local de Conciliación y Arbitraje [...] Hemos visto a lo largo del día por parte del sindicato mayoritario que no hay apoyo a este paro”, dijo.

No obstante, el trabajador del metro externó que esperan que para el final de esta semana se pueda llegar a un consenso entre los trabajadores, pues hay mucha molestia por parte de los empleados.

Asimismo, ahondó en que los trabajadores del STC eran conscientes de las implicaciones de realizar este paro, pues ellos y sus familias también utilizaban el metro como un medio frecuente de transporte.

Jesús Urban esclareció que existe un sindicato mayoritario que agrupa a la mayoría de trabajadores (Foto: Pedro Pardo / AFP)

“El servicio que damos es cada vez más deprimente, cada vez más deplorable y afectar más a la ciudadanía... estamos todavía intentando llegar a un punto de acuerdo para ver si se hace este paro de labores”, sentenció.

También, el jefe de estación remarcó, respecto al desplome del metro en la Línea 12, que él se enteró a las 10:30 de la noche y se encontraba en el tramo subterráneo.

“Era muy hermética la situación, la marcha de los trenes de repente se detuvo. Preguntamos a nuestros jefes y también no tenían conocimiento real de lo que estaba pasando, se comentaba nada más de un descarrilamiento [...] ya cuando salimos a superficie y llegó la señal a los usuarios y a nosotros pudimos ver la magnitud de la tragedia”, destacó.

Jesús Urban ahondó en que fue un caos toda la situación, pues no había un protocolo previo para poder auxiliar.

Cabe recordar que, en días anteriores, el secretario general del Sindicato Mexicano de Trabajadores del Metro de la Ciudad de México, Jesús Urban, informó que cerca de 8 mil trabajadores de este transporte organizarán un paro total de labores en las 12 líneas, debido a las malas condiciones y falta de mantenimiento.

“El paro es inminente, estamos convocando a esa situación hasta que no veamos la salida de la doctora Florencia Serranía y hasta que no se garanticen las condiciones de seguridad para los trabajadores, incluyendo equipo y protección personal”, comentó en conferencia de prensa.

SEGUIR LEYENDO: