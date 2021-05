“Mentirosos y habladores”: la furia de Vicente Fox contra Ebrard y Morena por colapso en el Metro

Vicente Fox llamó "mentirosos, habladores e irresponsables" a Marcelo Ebrard y Mario Delgado por el accidente en la Línea 12 del Metro de la CDMX (Foto: Reuters / Ginnette Riquelme)

Tras el desplome de un tramo ubicado entre las estaciones de Tezonco y Olivos de la línea 12 del Metro, políticos, comunicadores y personajes públicos han manifestado su postura respecto al siniestro que dejó 24 muertos y 79 personas heridas.

Uno de ellos fue el expresidente de México, Vicente Fox, quien arremetió contra Marcelo Ebrard Casaubón, jefe de gobierno de la Ciudad de México de 2006 a 2012, y Mario Delgado, secretario de Finanzas durante el mandato del actual titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

“Ya ni la Koden. Mentirosos, habladores e irresponsables. 6 de Junio.... VOTO de castigo”

Horas antes, el ex mandatario ya había fijado su postura ante el accidente. En la misma red social, dejó ver su desconfianza hacia las obras insignia del gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador.

“Los que construyeron esto, hoy están haciendo una refinería, un tren y un aeropuerto”, expresó.

El ex mandatario mexicano pidió a los ciudadanos castigar con su voto en contra al partido Morena (Foto: Twitter@VicenteFoxQue)

Otro de los fervientes opositores del presidente mexicano también dejó ver su descontento con lo sucedido. El influencer Chumel Torres criticó que el tabasqueño se lanzara contra medios “en un día oscuro para todos”. Además, lo atacó haciendo notar la pasión que López Obrador siente por el baseball.

“Deberían empezar a jugar baseball en el metro para que el presidente le destine recursos”, escribió el comediante.

Aproximadamente a las 22:15 horas del pasado 3 de mayo, los vecinos de la colonia Los Olivos se percataron de un fuerte estruendo: había colapsado un tramo del viaducto elevado por el que transitan los trenes de la Línea 12.

En breves instantes, personal de Protección Civil, cuerpos de auxilio y seguridad, así como autoridades del gobierno de la Ciudad de México arribaron a la zona. Sin embargo, al poco tiempo comenzó a reportarse la pérdida de vidas; por otro lado, personas heridas fueron trasladadas a hospitales de la entidad.

Chumel Torres también se unió a las críticas contra el gobierno por el accidente ocurrido en la alcaldía Tláhuac (Foto: Twitter@ChumelTorres)

Durante la conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que “no se va a ocultar absolutamente nada” de los hechos en la línea 12 del Metro. Además, pidió no culpar a posibles responsables sin pruebas.

“No se va a ocultar absolutamente nada, el pueblo de México tiene que conocer toda la verdad, no se le va a ocultar nada porque se tiene que actuar con responsabilidad, como siempre, como lo hemos hecho en el gobierno.

No se ocultan las cosas, se habla con la verdad, no mentir, no robar, no traicionar al pueblo y todos los días se va a estar informando sobre este asunto lamentable”, dijo el mandatario.

Por su parte, la jefa de gobierno de la capital del país, Sheinbaum Pardo, lamentó la pérdida de vidas derivada del descarrilamiento del convoy. Aunado a esto, anunció que se buscará una empresa internacional para realizar un peritaje externo sobre el siniestro.

El pasado lunes se registró un accidente entre las estaciones Tezonco y Olivos de la línea 12 del Metro (Foto: Reuters / Luis Cortés)

En cuanto a la indagación interna, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) reiteró su compromiso de llevar a cabo una investigación científica y profunda sobre los hechos, a fin de deslindar responsabilidades y “llegar a la verdad”.

Por ello, el organismo local abrió una carpeta de investigación por los delitos culposos de homicidio y daño a la propiedad. En este sentido, anunció que se realizarán los peritajes necesarios de forma profesional, exhaustiva, multidisciplinaria e institucional, principalmente en los ámbitos estructural, administrativo, la identificación de las personas fallecidas y hospitalizadas, así como atención a víctimas.

En este último aspecto, la dependencia que encabeza Ernestina Godoy dio a conocer que, “desde que se suscitó el hecho, se activó el Protocolo de Desastres, por lo que se desplegaron células de atención a víctimas integradas por: Asesores Jurídicos, Trabajadores Sociales y Psicólogos, para brindar la orientación jurídica, la contención emocional, así como el apoyo y la atención para servicios médicos y funerarios”.

