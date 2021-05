Línea 12 del Metro: Gobierno de CDMX declaró duelo oficial por tres días e izamiento de bandera a media asta

El Gobierno de CDMX declaró duelo oficial por tres días ante el descarrilamiento de un convoy en la Línea 12 del Metro (Foto: Reuters / Edgard Garrido)

Tras el colapso de un tramo ubicado entre las estaciones de Tezonco y Olivos de la línea 12 del Metro, el Gobierno de la Ciudad de México declaró duelo oficial en la entidad, del 4 al 6 de mayo, por las 24 personas que fallecieron y las 79 que resultaron heridas por el accidente reportado en el Sistema de Transporte Colectivo (STC).

De igual forma, se decretó el izamiento de la bandera nacional a media asta en las dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la administración pública de la capital del país.

Por su parte, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum anunció lo referido en solidaridad con las víctimas del siniestro del pasado lunes. Aunado a esto, reiteró que dichas personas y familias recibirán todo el apoyo del gobierno que encabeza.

Hemos decretado tres días de luto en la CdMx en solidaridad con las víctimas de la lamentable tragedia del día de ayer en la línea 12 del metro quienes recibirán del gobierno todo el apoyo. Agradezco la solidaridad con las y los habitantes de la Ciudad de México de dentro y fuera de nuestro país

La jefa de gobierno de la Ciudad de México agradeció la solidaridad de los capitalinas luego de la tragedia ocurrida en la línea 12 del Metro (Foto: Twitter@Claudiashein)

De acuerdo con el último reporte de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), se han identificado 23 de las 24 personas fallecidas en el accidente. De este total, 20 son hombres y 3 mujeres.

Por otra parte, se contabilizaron 26 individuos no localizados. En tanto, 18 capitalinos ya fueron dados de alta del hospital y actualmente se encuentran en casa.

En el Diario Oficial de la Federación (DOF) también se estableció un decreto por el que se declaran tres días de luto nacional por la tragedia ocurrida en la ruta del metro que va de Mixcoac a Tláhuac. Asimismo, se estipuló que en señal de duelo nacional se izará la Bandera Nacional a media asta los días 4, 5 y 6 de mayo del 2021.

“Que ante la citada tragedia, el Gobierno Federal, expresa su solidaridad y profundo dolor hacia las personas fallecidas y lesionadas, así como a sus respectivas familias, y que en testimonio del dolor ante el suceso antes referido, he tenido a bien expedir el siguiente decreto”, señala el documento suscrito por la Secretaría de Gobernación (Segob).

El pasado lunes se registró un accidente entre las estaciones Tezonco y Olivos de la línea 12 del Metro (Foto: EFE/ Carlos Ramírez)

Durante la conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que “no se va a ocultar absolutamente nada” de los hechos en la línea 12 del Metro. Además, pidió no especular con información que todavía no está comprobada ni culpar a posibles responsables sin pruebas.

“No se va a ocultar absolutamente nada, el pueblo de México tiene que conocer toda la verdad, no se le va a ocultar nada porque se tiene que actuar con responsabilidad, como siempre, como lo hemos hecho en el gobierno.

No se ocultan las cosas, se habla con la verdad, no mentir, no robar, no traicionar al pueblo y todos los días se va a estar informando sobre este asunto lamentable”, dijo el mandatario.

La mandataria capitalina anunció que se buscará una empresa internacional para realizar un peritaje externo sobre el siniestro del pasado lunes (Foto: Reuters / Carlos Jasso)

Sheinbaum Pardo lamentó la pérdida de vidas derivada del descarrilamiento del convoy. Aunado a esto, anunció que se buscará una empresa internacional para realizar un peritaje externo sobre el siniestro.

En cuanto a la indagación interna, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) reiteró su compromiso con llevar a cabo una investigación científica y profunda sobre los hechos, a fin de deslindar responsabilidades y “llegar a la verdad”.

Por ello, el organismo local abrió una carpeta de investigación por los delitos culposos de homicidio y daño a la propiedad. En este sentido, anunció que se realizarán los peritajes necesarios de forma profesional, exhaustiva, multidisciplinaria e institucional, principalmente en los ámbitos estructural, administrativo, la identificación de las personas fallecidas y hospitalizadas, así como atención a víctimas.

