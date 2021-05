Fue encontrado sin vida Brandon Giovanni, el menor desaparecido en el colapso del Metro

El pequeño estaba desparecido desde el accidente (Fotos: Facebook)

Fue reportado que Brandon Giovanni Hernández Tapia, el adolescente de 12 años que no aparecía tras el desplome del metro este lunes, fue hallado sin vida esta tarde.

De acuerdo con lo reportado por Carlos Jiménez en su cuenta de Twitter, el menor se encontraba entre las víctimas sin identificar en la alcaldía Iztapalapa. La madre narró que ella había hablado con el padre del niño, Rigoberto Quiroz García, unos minutos antes del incidente que ha arrebatado la vida de 24 personas.

La información que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) había emitido hasta las 19:00 horas, fue que el menor estaba desaparecido. Incluso activaron una Alerta Amber para dar con el paradero del menor.

“FGJCDMX aplica protocolos de búsqueda para localizar a una persona menor de edad, desaparecida tras hechos en la Línea 12 del Metro derivado de una denuncia ciudadana, aplica todos los protocolos de búsqueda para la localización de una persona menor de edad, de la que se desconoce su paradero desde la noche de ayer lunes, y que posiblemente viajaba en un convoy de la Línea 12 del @MetroCDMX”, tuiteó la dependencia.

La lista mostraba a Brandon Giovanni como uno de los fallecidos (Foto: hospitalizadosmetro.cdmx)

Cerca de las 20:00 horas, el Locatel y el Gobierno de la Ciudad de México, actualizaron la lista de las personas fallecidas y en esta ya aparecía el pequeño Giovanni. Según reportes, la madre ya estaba enterada de lo sucedido.

“La #FGJCDMX lamenta informar que el menor de edad Brandon Giovanny, reportado como desaparecido, fue identificado por familiares en IZP-6, fallecido por los hechos ocurridos en la línea 12 del @MetroCDMX”, confirmó minutos más tardes la cuenta de Twitter de la fiscalía capitalina.

La odisea de Marisol Tapia comenzó el pasado lunes por la noche, cuando colgó el teléfono tras haber hablado con Rigoberto, padre del adolescente, quien le comentó que ya estaba a punto de bajar del metro. Momentos después, prendió el televisor y escuchó lo que sucedió con el STC. De acuerdo con los primeros videos que comenzaron a circular en línea, en cuanto se enteró del accidente, se trasladó desde la colonia Zapotitla, hasta la parada del metro Olivos.

“Estaba en periférico y no lo encuentro por ningún lado, en ninguna ambulancia. Venía en el metro, no lo encuentro. [Se llama] Brandon Giovanni Hernández Tapia, es alto, ojos grandes, boca delgada, blanco”, narró en una grabación que poco a poco se comenzó a viralizar.

Familiares de Brandon Giovanni exigieron saber si está vivo o muerto (Video: Twitter / @RalcaldesasMx)

Pasaron las horas y cerca de la 01:00 de la madrugada, la mujer aún seguía buscando a sus familiares. En un video grabado por varios medios, las autoridades no le habían dado respuesta alguna sobre el paradero de su esposo e hijo, por lo que comenzó a mostrar desesperación.

“Cinco minutos antes [de incidente] hablé con ellos, estaban en periférico. En lo que prendí la tele ya había sucedido la tragedia, me vine en cuanto lo vi. Marqué pero ninguno de los dos me contesta. No me dan informes, aquí solo te dicen: ‘haste para atrás’, pero necesito saber de mi hijo. Ya mandé gente a buscar y no está en la lista de lesionados, iban a buscar en la lista de cadáveres que tenían”, narró Marisol, junto con su madre a su lado.

Algunas horas más tarde, las mujeres lograron localizar a Rigoberto, quien se encuentra internado en el Hospital Balbuena y está grave.

