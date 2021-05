“Buitres, cínicos, oportunistas”: quiénes son los 5 panistas bajo fuego por tomarse una foto frente a los escombros de la L12

Cinco panistas acudieron a la zona del desastre de la Línea 12 del Metro. Fueron fuertemente criticados en redes sociales al considerar que intentaron sacar raja política del accidente (Foto: Infobae México)

En cada tragedia que se ha vivido en México, no falta el político que quiere sacar raja, lucrando con el dolor de las familias afectadas.

Esto fue lo que ocurrió este martes, cuando un grupo de cinco panistas se hicieron presentes en Tláhuac, en la zona donde se desplomó una de las ballenas del puente elevado de la Línea 12 del Metro, en la Ciudad de México y cuyo saldo, hasta el momento, ya es de 25 personas fallecidas, más de 70 heridas y varias desaparecidas.

El presidente del Partido Acción Nacional (PAN) en la Ciudad de México, Andrés Atayde, así como Héctor Barrera, Federico Doring, Christian Von Roehrich y Diego Garrido, candidatos a diputaciones en la Ciudad de México por el PAN; se hicieron presentes en la zona de la tragedia en donde dieron una conferencia de prensa.

Ahí, rodeados de familiares de las víctimas, rescatistas, trabajadores y las maniobras para retirar los vagones siniestrados; los panistas aseguraron que presentarían una denuncia penal contra el actual canciller Marcelo Ebrard, la jefa de gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, y la directora del Metro, Florencia Serranía; por la probable responsabilidad de lo ocurrido en la Línea 12.

(Foto: Infobae México)

Aseguraron que los responsables deben ser sancionados penal y administrativamente e insistieron en que debía terminarse con la impunidad.

Mientras esto ocurría, a un lado de los panistas se encontraban dos mujeres desesperadas, madre y abuela de un niño de 13 años identificado como Brandon Giovani Hernández Tapia, quien viajaba junto con su padre en el metro con dirección a Tláhuac y no aparecía desde la noche de la tragedia.

La abuela de Brandon Giovani encaró a los panistas.

“Díganme si está vivo o está muerto, llevo toda la pinche noche andando ¡Díganme dónde está! ¿Dónde está mi nieto?”, gritaba con desesperación.

Sin embargo, únicamente le ofrecieron acompañarla a denunciar a las autoridades capitalinas.

Derrumbe del Metro Línea 12, entre las estaciones Olivos y Tezonco (Foto: Facebook / @csdrones)

“Vamos a denunciar a la Jefa de Gobierno ¡La Jefa de Gobierno se lo tiene qué decir! Vamos a presentar la denuncia, vamos a exigirle a la fiscal y a la Jefa de Gobierno que les diga en dónde está su nieto”, repetía el diputado panista Christian Von Roehrich.

Luego de que el video se viralizara en redes sociales, decenas de usuarios criticaron a los políticos panistas. Algunos de los calificativos con los que los identificaron fueron: buitres, cínicos, oportunistas y miserables; sin embargo, el dirigente del PAN en la Ciudad de México aseguró que estaban “ocupando el vacío que dejó el Gobierno de la Ciudad de México”.

Uno de los usuarios de Twitter preguntó a Atayde si “no le daba pena” lo sucedido con la abuela de Brandon, pero el político respondió que no.

“No. pena debería darle al @GobCDMX no darle mantenimiento al @MetroCDMX y cargar con más de 23 personas fallecidas por su negligencia. Eso me daría pena. Exigir la renuncia de Florencia Serranía: no”, escribió.

Panistas visitan zona de la tragedia de la L12 y reciben reclamos

“Sobre el video de redes sociales: ante la ausencia del @GobCDMX, es necesaria nuestra presencia. La señora Marisol exigía información sobre su nieto desaparecido. Nadie de la autoridad se la ha ofrecido. Nosotros lo hicimos a través de Christian Von y Federico Döring”.

Después, Christian Von Roehrich, aseguró en su cuenta de Twitter que habían acompañado a Marisol, madre del niño (que posteriormente fue declarado muerto), para que la Fiscalía de la Ciudad de México le diera certeza sobre la salud y el paradero de su hijo.

Luego de que la Fiscalía le confirmara a Marisol que su hijo era una de las 25 víctimas mortales de lo sucedido en la Línea 12 del Metro, la señora aseguró que a su hijo lo mataron.

“Nada me va a devolver a mi hijo. Me lo mataron. Nada me devuelve a mi hijo. Que quede en la conciencia de las personas y ojalá que el karma se los cobre donde más les duela. Así como a mí me arrebataron a mi hijo”, enfatizó durante una entrevista con medios de comunicación.

La madre y abuela de Brandon Giovani Hernández Tapia, exigieron justicia para el niño quien falleció en el accidente de la Línea 12 del Metro de la CDMX (Foto: REUTERS/Henry Romero)

Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador, habló sobre lo sucedido con los panistas en Tláhuac.

Acusó a los integrantes del “partido conservador” por querer sacar “raja política” del accidente de la Línea 12 del Metro

“Que recapaciten porque no se ayuda en nada con esas actitudes, eso tiene más que ver con lo electoral, con la politiquería, como estamos en tiempos de campaña, ayer fueron del partido conservador al sitio y hasta la misma gente los rechazó. Son actitudes muy irresponsables, no es para sacar raja, aprovecharse de la tragedia”, señaló.

Insistió que en el accidente de la Línea 12 del Metro no quedará en la impunidad.

“Va a haber justicia, no va a ser como antes que todo lo que ocultaban y había relaciones de complicidad, componendas, impunidad”, aseveró.

