“Al presidente no se le dice que no”: Isabel Arvide justificó su viaje en primera clase

Reporteros reclaman a Isabel Arvide por volar en primera clase (Video: Tw/@gasparvela)

La cónsul de México en Estambul, Isabel Arvide, viajó la tarde de este domingo en primera clase en un vuelo comercial de la Ciudad de México rumbo a Chetumal, Quintana Roo, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador, encabezó este día su habitual conferencia mañanera.

En un encuentro con medios, Arvide defendió su nombramiento como cónsul y dio una explicación sobre su viaje en primera clase pese a que López Obrador ha pedido a sus funcionarios evitar hacerlo. Aseguró que lo hizo porque el avión estaba tomado por los reporteros y no había lugares en la clase turista.

“La culpa es de ustedes. Yo pagué 600 pesos más para poder venir en este avión porque todo el avión estaba tomado por ustedes. Me encanta venir con ustedes y los responsabilizo, el avión venía lleno por los periodistas”, respondió la también periodista.

Al ser cuestionada sobre su experiencia diplomática para dirigir su cargo, contestó que quien la había nombrado había sido el primer mandatario, por lo que no se podía negar, pues “al presidente no se le dice que no”.

(Foto: Twitter / @isabelarvide)

“A mí me nombró el presidente. ¿Por qué me nombró el presidente? Porque le dio su gana nombrarme, pregúntaselo tú a él (…) Son (decisiones) totalmente del presidente (…) Lee las leyes, lee la Constitución, es una decisión del presidente, pregúntele a él, yo creo que lo ha discutido varias veces, ¿no lo ha respondido? Yo creo que sí, pero es una buena oportunidad, pregúntenle por qué me nombró”, contestó a los reporteros que ya la esperaban en el aeropuerto de Chetumal.

Esta mañana, López Obrador fue cuestionado al respecto, a lo que explicó que el nombramiento de Isabel Arvide como cónsul de México en Estambul “es una reivindicación a su labor” en el periodismo.

“Es una mujer que ha hecho periodismo muchos años. Ha padecido de persecución y poder y a eso se debió el que se haya nombrado para ser cónsul. Es una reivindicación su labor. Puede ser muy polémico lo que estoy planteando pero protegemos a los perseguidos”, dijo este lunes desde Quintana Roo.

Asimismo, señaló que el proceso de austeridad se va imponiendo poco a poco, al expresar que no todos son perfectos y que aún se pueden corregir los errores.

Arvide Limón con López Obrador (Foto: Isabel Arvide Limón / Twitter)

En ese sentido, también declaró que ya no existen los lujos y la prepotencia como en otros tiempos. Narró que hace un tiempo los pilotos le ofrecieron pasarlo a primera clase pero él no accedió.

“Ya no existen esos lujos, esa prepotencia, pero hay un proceso, hay inercia y espero que eso se termine y todos actuemos con austeridad republicana, que los funcionarios aprendamos a vivir en la justa medianía”, dijo.

Cabe recordar que el pasado 28 de julio, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó el nombramiento de Arvide Limón y a través de un comunicado detalló que la periodista cuenta con una trayectoria de más de 40 años como columnista, analista y comentarista de temas políticos e internacionales en prensa escrita, televisión y radio en México. Recordó que obtuvo el Premio Nacional de Periodismo por Artículo de Fondo en junio de 1984.

En ese momento, la periodista confirmó el nombramiento a través de respuestas que dio en redes sociales a quienes le han enviado felicitaciones por su nuevo trabajo.

SEGUIR LEYENDO