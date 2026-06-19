Gimnasia artística mexicana asegura plazas para el Mundial 2026 y los Juegos Panamericanos Lima 2027

(Conade)

Las selecciones mexicanas de gimnasia artística, tanto en la rama femenil como varonil, alcanzaron uno de sus principales objetivos en el Campeonato Panamericano 2026 que se celebra en Río de Janeiro, Brasil, al asegurar su clasificación al Campeonato Mundial de Gimnasia Artística 2026 y a los Juegos Panamericanos Lima 2027.

Además de obtener los boletos internacionales, varios integrantes del equipo nacional avanzaron a finales individuales, donde buscarán incrementar los resultados de México en el certamen continental.

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Equipo femenil logra doble clasificación y avanza a cinco finales

(Conade)

La selección femenil, integrada por Michelle Pineda, Paulina Guerra, Paulina Campos, Dominica Escartín y Victoria Mata, concluyó en la quinta posición de la competencia por equipos con una puntuación de 151.096 unidades.

El resultado permitió al conjunto mexicano obtener las plazas disponibles para el Mundial de Róterdam 2026 y para los Juegos Panamericanos Lima 2027, además de asegurar presencia en cinco finales individuales.

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Michelle Pineda avanzó a las finales de All Around, viga de equilibrio y ejercicio de piso, mientras que Victoria Mata consiguió su clasificación a las finales de All Around y salto. Las definiciones de estas pruebas se llevarán a cabo entre viernes y domingo.

La actuación del equipo femenil representó uno de los resultados más destacados para la delegación mexicana en las primeras jornadas del campeonato.

La rama varonil también asegura su presencia en Lima 2027

Por su parte, la selección varonil conformada por Mario Rojas, Isaac Núñez, Rodrigo Gómez, Cristian Ramírez y Juan David Hernández finalizó en la séptima posición de la prueba por equipos.

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Dicho resultado permitió a México asegurar su clasificación a los Juegos Panamericanos Lima 2027, manteniendo su presencia en una de las competencias más importantes del continente.

En el plano individual, Isaac Núñez y Mario Rojas avanzaron a la final de All Around, donde buscarán subir al podio continental. Además, el equipo permanece a la espera de la confirmación oficial de los clasificados al Campeonato Mundial 2026 en las pruebas individuales.

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El Campeonato Panamericano de Gimnasia Artística 2026, que se desarrolla hasta el 21 de junio en Río de Janeiro, reúne a los mejores exponentes del continente y representa una de las principales competencias del calendario rumbo al siguiente ciclo internacional.