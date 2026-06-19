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Suprema Corte anterior no hubiera votado a favor de las víctimas, afirma Sheinbaum tras resolución sobre guardería ABC

La presidenta de México dijo que la fiscal General de la República, Ernestina Godoy, daría más detalles sobre qué implicaciones tiene la resolución de la Corte

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Mujer en primer plano detrás de dos micrófonos. Detrás, logo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y antimonumento 49 ABC con texto '¡NUNCA MÁS!'.
La mandataria nacional fue cuestionada sobre el tema de la Guardería ABC.

Luego de que el pasado jueves la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) votó por unanimidad la no prescripción de los delitos en torno al caso de la Guardería ABC, hecho ocurrido en Hermosillo, Sonora, cuando gobernaba el ex presidente panista Felipe Calderón Hinojosa, y en el que se ha acusado impunidad, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que la Fiscal General de la República, Ernestina Godoy, daría más información al respecto.

En su conferencia de prensa matutina de este viernes, desde Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo dijo que “vamos a preguntarle a la Fiscal para que ella pueda dar públicamente más información de qué implicaciones tiene esta resolución de la Corte, que en efecto resolvió que no prescribiera el delito”.

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Frente a medios de comunicación, Sheinbaum expuso que esa era una solicitud de padres y madres de la Guardería ABC. “Vamos a pedirle a la fiscal que haga un comunicado de qué significa esto”.

Uno de los reporteros pidió su opinión sobre este hecho y el de Israel Vallarta, a lo que Sheinbaum dijo que no creía que la Corte anterior habría resuelto el caso como lo resolvió la actual, y señaló que esto hablaba de la sensibilidad de ministras y ministros que fueron elegidos por el pueblo, que es una visión distinta, que no le respondían a nadie en particular y no le debían su estancia en la Corte a una persona, algo que ocurría antes.

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“Le debían a alguien el estar ahí y además respondían a los grupos de interés en la mayoría de los casos, entonces ahora habla de una nueva Corte, que hace esta resolución, que es histórica realmente, y qué bueno que la Corte tome en cuenta lo que dicen las víctimas en este caso. Es algo bueno, y es gracias al cambio en el Poder Judicial, de otra manera nunca hubiera ocurrido, y ya las consecuencias posteriores, ya las tienen que determinar las instituciones que están dedicadas a la procuración de justicia”.

Una sala de audiencias con jueces de la Suprema Corte sentados en un estrado curvo de madera. Banderas, un retrato y asientos vacíos en primer plano
La SCJN determinó que los delitos relacionados con la Guardería ABC no prescriben. (Suprema Corte de Justicia de la Nación confirma la constitucionalidad de la facultad que permite a la autoridad incluir a personas en la lista de bloqueados cuando existan indicios suficientes de vínculos con delitos como lavado de dinero o financiamiento del terrorismo. )

Señaló que lo importante eran resoluciones que iban en el sentido de hacer justicia, y que esa era la función de la Corte, que se cumpliera lo que decía la Constitución y no que hubiera un favoritismo para un lado o para otro. “Como bien decía Juárez: todos somos iguales ante la ley, entonces eso es lo que tiene que representar la Corte y lo está representando dignamente”, explicó Sheinbaum.

Resolución de la SCJN en torno al caso ABC

El pasado jueves, la SCJN resolvió que son inpreescriptibles los delitos culposos o dolosos imputados a Sergio Antonio Salazar Salazar, exdirector de Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS, por el caso del incendio de la Guardería ABC.

Por medio de un comunicado, la Corte señaló que “cuando se trata de graves violaciones a los derechos humanos, la acción penal no debe extinguirse por el paso del tiempo, sin que resulte determinante si la conducta fue dolosa o culposa, por acción u omisión, pues lo relevante es la magnitud de los daños causados y sus repercusiones”.

Detalló que el caso se derivó luego de que Salazar Salazar fuera vinculado a proceso en 2020 por su probable participación en los delitos de homicidio y lesiones culposas, ambos previstos en el Código Penal Federal.

“Lo anterior, por las presuntas omisiones en el ejercicio de sus funciones en virtud del cargo que ejercía y la inobservancia de un deber de cuidado”, señaló la Corte.

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El incendio de la Guardería ABC ocurrió cuando Felipe Calderón era presidente de México. Crédito: Cuartoscuro

El exfuncionario se mostró inconforme con esa determinación, promovió un juicio de amparo y después, un recurso de revisión, en donde argumentó que, al tratarse de delitos culposos, estos ya habían prescrito.

“Al resolver, el Máximo Tribunal reconoció que la acción penal ejercida en contra de la persona por dichos delitos, en la modalidad de comisión por omisión, es imprescriptible”, señaló el máximo tribunal.

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