México

El precio de las monedas de oro y plata en los distribuidores autorizados por Banxico

Varios bancos se encuentran en la lista de vendedores autorizados de estas piezas de metales preciosos, tales como Banco Azteca, Banorte, Banregio y Banamex, cada uno tiene un precio diferente por compra y venta de monedas

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El costo de las monedas de oro y plata hoy (Infobae)
El costo de las monedas de oro y plata hoy (Infobae)

El oro y la plata son dos codiciados metales preciosos en los que mucha gente confía a la hora de hacer una inversión que resista, un poco más, los estragos de la inflación que golpea a prácticamente todo el mundo.

La forma más común para hacerse del oro y plata es a través de monedas, cuyo valor cambia diariamente debido a la cotización de ambos metales preciosos a nivel internacional y el tipo de cambio del peso frente al dólar.

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Por eso, en Infobae México damos a conocer la cotización de las monedas de oro y plata. Estos son los precios para este viernes 19 de junio.

Oro y plata

Distintos bancos forman parte de los vendedores autorizados por el Banco de México (Banxico) de las diferentes monedas de plata y oro.

Estas instituciones bancarias dan a conocer en sus páginas oficiales el precio de las piezas de estos metales preciosos que compran y venden, mismo que actualizan constantemente.

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El oro y la plata son dos de los metales preciosos más codiciados por inversionistas y coleccionistas (REUTERS/Ilya Naymushin)
El oro y la plata son dos de los metales preciosos más codiciados por inversionistas y coleccionistas (REUTERS/Ilya Naymushin)

Centenario de oro

Compra

76.400 pesos en Citibanamex

72.890 pesos en Banorte

Venta

89.400 pesos en Citibanamex

98.968 pesos en Banorte

95.203 pesos en Banregio

Onza de plata

Compra

1.086 pesos en Banco Azteca

969.5 pesos en Banorte

Venta

1.266 pesos en Banco Azteca

1472.6 pesos en Banorte

1390 pesos en Banregio

Otras monedas de oro

Hidalgo de oro: 15.390 pesos en compra y 19.805 pesos en venta en Banorte

Azteca de oro: 30.779 pesos la compra y 39.610 pesos la venta en Banorte

En el resto de los distribuidores autorizados se tiene que acudir a la sucursal para saber más de su oferta de monedas de oro y plata.

Requisitos para comprar y vender oro o plata

Las monedas de oro y plata "oficiales" son autorizadas por Banxico (REUTERS/Henry Romero)
Las monedas de oro y plata "oficiales" son autorizadas por Banxico (REUTERS/Henry Romero)

Si quieres comprar o vender alguno de estos metales preciosos, tienes que saber que hay una serie de requisitos para lograrlo, mismos que cambian dependiendo el distribuidor.

Sin embargo, hay algunas condiciones generales que no varían o lo hacen muy poco sin importar el banco como lo son:

Presentar una identificación oficial, en muchos casos se limitan a la credencial de elector.

Acudir de forma presencial a la sucursal del distribuidor, sobre todo cuando se trata vender algunos de los metales preciosos.

Las piezas presentadas para vender deben que estar en perfecto, es decir, que no estén golpeadas, rayadas o mutiladas.

Las versiones de las monedas de oro y plata que se quiere vender deben que estar autorizadas por el banco.

Requisitos para comprar y vender monedas de oro y plata (Infobae)
Requisitos para comprar y vender monedas de oro y plata (Infobae)

Cabe mencionar que la mayoría de los bancos autorizados por Banxico para vender monedas de oro y plata ponen límites en la compra o venta a quienes no son clientes.

Por ejemplo, BBVA tiene un límite de 3 mil dólares y el pago tiene que ser en efectivo; en el caso de Banorte el tope es de 480 dólares por día; mientras que el de Banco Azteca es de 500 dólares; para Banregio uno de los requisitos es ser cuentahabiente.

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