México

Alejandro Fernández anuncia concierto en Guadalajara: lugar, fecha, hora y todo lo que debes saber

El ‘Potrillo’ continúa con todo el ambiente mundialista y ahora deleitará a los fanáticos tapatíos con una inolvidable presentación

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El cantante fue reconocido como uno de los representantes de México en la pasada inauguración del Mundial 2026. (Foto AP/Chris Pizzello)
El cantante fue reconocido como uno de los representantes de México en la pasada inauguración del Mundial 2026. (Foto AP/Chris Pizzello)

Alejandro Fernández ofrecerá una presentación más durante las festividades correspondientes al Mundial 2026. El cantante de regional mexicano nuevamente saldrá a escena para poner en alto la música azteca, pero ahora lo hará fuera de la capital mexicana: en Guadalajara, Jalisco.

El intérprete, conocido como “El Potrillo”, fue incluido en las actividades paralelas a la justa deportiva. También se espera la asistencia de miles de personas quienes han respondido a todos los eventos organizados por el gobierno local para los fanáticos del futbol y de la Selección Mexicana.

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Alejandro Fernández
El artista ha sido invitado a varios eventos oficiales de la FIFA. (FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM)

¿Cuándo y dónde será el evento?

La presentación de Alejandro Fernández está programada para el jueves 25 de junio en la Glorieta de La Minerva, con acceso gratuito y por orden de llegada. El evento se realizará como antesala del partido entre Uruguay y España, previsto para el día siguiente.

El acceso será totalmente gratuito para los que deseen llegar, sin embargo, es importante que tengas en cuenta que los asistentes entrarán conforme lleguen al lugar, por lo que deberás considerar el horario para obtener un buen lugar en el lugar más icónico de la capital tapatía.

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Se recomienda llegar temprano para encontrar un mejor sitio dentro de la glorieta. Además, se prevén cierres en calles y avenidas aledañas, por lo que se aconseja llegar en transporte público y planear una ruta de salida para después del evento.

Fernández explicó que el incidente casi le impide subir al escenario e incluso, según sus palabras, estuvo cerca de ser deportado.
El heredero de la dinastía Fernández llega a la capital tapatía para deleitar a sus fanáticos. (Foto: @alexoficial, Instagram)

Acceso y llegada al evento

Entre los puntos a tomar en cuenta para acudir al concierto están el acceso gratuito y el ingreso por orden de llegada. También se prevé alta afluencia en la zona, por lo que es necesario estar atentos a las indicaciones de los cuerpos de seguridad del lugar, resguardarse en caso de conatos de bronca y evitar realizar actividades que perturben el orden del evento.

Ante los cierres viales esperados, la forma más sencilla de llegar será el transporte público. El texto fuente menciona a Mi Tren y Mi Macro como opciones de conexión con buena parte de la ciudad.

¿Qué llevar para tener una mejor experiencia?

Ir a un concierto masivo en la glorieta de La Minerva es una gran experiencia, pero al ser un espacio totalmente abierto y vial, la logística cambia mucho a comparación de un foro cerrado o un estadio.

Para que disfrutes al máximo y no pases malos ratos, aquí tienes la guía práctica de qué llevar y qué medidas tomar.

Alejandro Fernández prepara su presentación musical en Premios Lo Nuestro 2025
Alejandro Fernández está listo para su segunda presentación mundialista.

En los eventos públicos de Guadalajara los filtros de seguridad suelen ser estrictos. Entre más ligero vayas, más rápido vas a entrar.

Lo que SÍ debes llevar:

  • Cangurera o mochila pequeña: Es más fácil de cuidar entre la multitud. Llévala siempre al frente.
  • Batería portátil (Powerbank): Con tanta gente las redes se saturan, tu celular gastará el doble de batería buscando señal y la vas a necesitar para pedir tu transporte de regreso.
  • Capa o impermeable plegable: El clima de Guadalajara puede ser traicionero. Los paraguas estorban, tapan la vista y normalmente te los van a quitar en la entrada.
  • Identificación y un poco de efectivo: Aunque muchos vendedores ya aceptan transferencia, la red suele fallar. Lleva billetes chicos para el agua o los antojos.
  • Calzado cómodo y cerrado: Vas a estar de pie sobre asfalto varias horas y alguien te va a pisar sí o sí. Evita sandalias o tacones.

Lo que NO te van a dejar pasar:

  • Objetos punzocortantes o armas de cualquier tipo.
  • Botellas de vidrio, latas y envases rígidos (si llevas agua, que sea en una botella de plástico desechable y probablemente te pedirán quitarle la tapa).
  • Aerosoles (desodorantes, pintura, etc.).
  • Punteros láser o selfies sticks (palos para selfis).
  • Bebidas alcohólicas.

Medidas de seguridad y logística antes de salir

1. El transporte (El talón de Aquiles de La Minerva)

Cuando hay concierto, se cierran los accesos de avenidas principales como López Mateos, Vallarta y Agustín Yáñez.

  • Si vas en coche: Ni lo intentes acercar. Los estacionamientos de las plazas cercanas (como Centro Magno o Sania) se saturan rápido. Si fuerzas las calles aledañas, los “viene-viene” te cobrarán una fortuna o Tránsito se llevará tu carro.
  • Si usas Uber/DiDi: Pide tu viaje directo a unas 4 o 5 cuadras a la redonda (por ejemplo, rumbo a la zona de Chapultepec o los Arcos) y camina desde ahí. De regreso, camina bastante lejos de la glorieta antes de intentar pedir el viaje, o la tarifa dinámica y el tráfico te atraparán.
  • Transporte Público: El Sitren (Línea 1 y 3) suele modificar sus rutas por los cierres. Revisa las redes de Mi Movilidad antes de salir.

2. Establece un punto de encuentro

Como la señal de celular se cae casi por completo debido a la aglomeración, no confíes en el WhatsApp. Antes de meterte al tumulto con tus amigos o familia, elijan un punto fijo afuera de la zona de calor (por ejemplo: “Si nos perdemos, nos vemos en la entrada del hotel tal o en tal esquina”).

3. Ubica los servicios básicos en cuanto llegues

Antes de que empiece la música y todo se llene, localiza visualmente dónde están:

  • Los baños portátiles.
  • El módulo de atención médica o ambulancias.
  • Las rutas de evacuación designadas por Protección Civil.

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