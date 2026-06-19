Este es el desayuno de una súper estrella del futbol: ayuda a desarrollar músculo, aporta energía y evita picos de azúcar

En medio de la emoción que genera el Mundial 2026, los hábitos de alimentación de las figuras del futbol vuelven a despertar interés; uno de los casos más destacados es el de Cristiano Ronaldo

La Copa Mundial de Futbol 2026 puso nuevamente bajo los reflectores a las máximas figuras del balompié internacional. Mientras millones de aficionados siguen los partidos y celebran los goles, también crece el interés por conocer los hábitos que permiten a algunos deportistas prolongar su carrera al más alto nivel.

Uno de los ejemplos más llamativos es el de Cristiano Ronaldo, considerado por muchos como uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos. A sus 41 años, el delantero portugués continúa compitiendo al máximo nivel y mantiene una condición física que desafía el paso del tiempo.

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Para el astro luso, cada comida tiene un propósito específico. Su objetivo es mantener la masa muscular, conservar bajos niveles de grasa corporal y garantizar una fuente constante de energía que le permita rendir durante entrenamientos y partidos. Lejos de productos ultraprocesados o con altos niveles de azúcar, apuesta por una combinación sencilla: aguacate, huevos y café.

Aguacate: el alimento que aporta energía sostenida

Uno de los protagonistas de su desayuno es el aguacate, un alimento reconocido por su contenido de grasas saludables.

Estas grasas contribuyen a la salud cardiovascular y proporcionan una fuente de energía de liberación gradual, evitando los altibajos que suelen producir algunos alimentos ricos en azúcares refinados.

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El desayuno basado en aguacate, huevos y café se ha convertido en una de las claves de la alimentación de los futbolistas de élite, al aportar proteínas para el desarrollo muscular, energía sostenida y una mayor sensación de saciedad

Además, el aguacate genera una sensación prolongada de saciedad, lo que ayuda a controlar el apetito y favorece hábitos alimenticios más equilibrados durante el resto del día.

Para un deportista profesional, mantener niveles de energía constantes resulta fundamental, especialmente en competencias tan exigentes como una Copa del Mundo.

Los huevos ayudan a desarrollar y conservar la masa muscular

Otro de los pilares de este desayuno son los huevos.

Considerados una de las mejores fuentes de proteína de alta calidad, contienen aminoácidos esenciales que participan en la recuperación y construcción del tejido muscular.

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La importancia de este nutriente aumenta en atletas que realizan sesiones intensas de entrenamiento y que necesitan una adecuada recuperación para evitar lesiones y mantener su rendimiento.

Además, los huevos aportan vitaminas y minerales que favorecen distintas funciones del organismo y ayudan a prolongar la sensación de saciedad durante la mañana.

El café, un aliado para mejorar el rendimiento

La tercera pieza de este desayuno es el café.

La cafeína es ampliamente utilizada en el ámbito deportivo debido a sus efectos estimulantes. Puede contribuir a mejorar la concentración, aumentar el estado de alerta y reducir la percepción del cansancio antes de una sesión de ejercicio.

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Por esta razón, muchos deportistas incluyen esta bebida en su rutina matutina, especialmente antes de entrenar.

En el caso de Cristiano Ronaldo, el café forma parte de una estrategia integral enfocada en maximizar el rendimiento físico sin recurrir a productos altamente procesados.

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Una combinación que evita los picos de azúcar

Uno de los aspectos más llamativos de este desayuno es lo que no incluye.

De acuerdo con la información difundida sobre sus hábitos alimenticios, el portugués evita incorporar azúcares añadidos y ha reducido significativamente algunos alimentos elaborados con harinas refinadas.

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Esta decisión busca prevenir los llamados picos de glucosa, que se producen cuando el azúcar en sangre aumenta rápidamente y posteriormente desciende de forma brusca, generando cansancio o sensación de hambre en poco tiempo.

Al combinar proteínas, grasas saludables y cafeína, el desayuno proporciona una liberación de energía más estable a lo largo de la mañana.

El desayuno basado en aguacate, huevos y café se ha convertido en una de las claves de la alimentación de los futbolistas de élite, al aportar proteínas para el desarrollo muscular, energía sostenida y una mayor sensación de saciedad

La disciplina alimentaria detrás de una carrera histórica

La filosofía nutricional de Cristiano Ronaldo va más allá del desayuno. Durante el resto del día suele consumir verduras, pescado, pollo y carnes magras, alimentos que aportan proteínas, vitaminas, minerales y grasas saludables sin un exceso de calorías.

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A lo largo de su carrera también ha reducido el consumo de ciertos productos como la pasta, el pan y otros alimentos elaborados con harina refinada, con el objetivo de mantener su velocidad, agilidad y composición corporal.