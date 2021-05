“Me los voy a chingar”: la advertencia de Félix Salgado al INE y al TEPJF

Félix Salgado Macedonio amenazó al INE y al TEPJF (Foto: EDUARDO GUERRERO / AFP)

Este sábado, durante un mitin, Félix Salgado Macedonio arremetió contra el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), a los cuales calificó de sucios. Aunado a esto advirtió que se los va a “chingar”.

Entre gritos de “el INE va a caer” del público que asistió a su reunión, el ex candidato por Movimiento Regeneración Nacional (Morena), expresó que denunciará a los “malandrines” del INE y del tribunal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Se violentó mi derecho humano, político y electoral [...] a ellos se les olvidó que soy senador con licencia y me van a oír mi pico en la tribuna. Y, ahora sí me los voy a chingar, me los voy a chingar y bonito, ahí nos vamos a ver las caras”, expresó ante los vítores del público.

Por otra parte el senador con licencia, expresó que el presidente Andrés Manuel López Obrador enviará una reforma para corregir a los órganos antes mencionados.

Salgado Macedonio aseguró que mantendrá al INE bajo vigilancia y le pedirá a la UIF que fiscalice a los organismos electorales (Foto: EFE/David Guzmán)

“Ya se anunció por parte del Presidente que va a enviar una reforma electoral para que estos órganos ya dejen de ser cochinos, se tienen que ir. Entonces Morena tendrá que usar la mayoría, no hay que tenerles piedad, si a esas vamos de utilizar las mayorías, se van a juntar las firmas para juicio político, de hecho ya está la demanda interpuesta por unos ciudadanos, contra Lencho (Lorenzo Córdova) y contra Ciro [Murayama], ya nada más de echarle un empujoncito, y ahí le vamos a pedirle a Mario que pueda recomendar a la bancada de Morena un empujoncito”, expresó.

Aunado a esto, Salgado Macedonio, quien iba acompañado por Mario Delgado Carrillo, presidente nacional de Morena, aseguró que mantendrá al INE bajo vigilancia. Incluso explicó que con su poder como senador, pedirá a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que fiscalice a los organismos electorales.

“Como son muy alérgicos a la fiscalización el INE y Trife, ahora ahí les va: como senador de la República pediré a la Unidad de Hacienda que vigile las cuentas del INE a ver cómo anda”, aseveró.

Finalmente, el político negó haberle dicho a Delgado Carrillo que su hija fuera la siguiente candidata por el partido y declaró que a esta decisión se llegó de manera democrática.

Salgado Macedonio expresó que no impuso a su hija (Foto: Morena)

“Vamos a trabajar para ganar [...] Miren, qué fácil hubiera sido para mí, decirle: ‘oye Mario, como ya me quitaron, ahora pon a mi hija’. Mira que chistoso. No, yo no llegué a decir eso. Yo lo que dije: ‘yo ya no voy, que vayan los que tengan que ir’. Y dijeron que vayan puras mujeres. Y ahí va Evelyn, ahí va María de la Luz, ahí va Nestora. Se fueron las mujeres a la competencia mediante encuestas y de ahí surge Evelyn Salgado Pineda”, declaró.

Evelyn Salgado Pineda, la morenista en Guerrero

Tras la ratificación de la cancelación de la candidatura de Salgado Macedonio por el TEPJF, Morena dio a conocer este sábado que Salgado Pineda, será la nueva candidata al gobierno de Guerrero.

La Comisión Nacional de Elecciones del partido decidió realizar una encuesta vía telefónica entre sus militantes para definir a su nueva candidata. Las encuestadoras Parametría así como Mendoza Blanco y Asociados, fueron las casas encuestadoras encargadas de realizar el ejercicio espejo entre los morenistas guerrerenses, quienes dieron su opinión de preferencia entre las aspirantes ya mencionadas.

“Evelyn Salgado, es la persona mejor posicionada para ocupar la candidatura a la Gubernatura de Guerrero, así nos confirma nuestra encuesta interna, respaldada por dos encuestas espejo, en la Comisión de elecciones”, destacó el presidente de Morena, Mario Delgado.

