México dejaría de aplicar la prueba PISA: en qué puede afectar esta suspensión al sistema de educativo

México sería el único país del 87 miembros de la OCDE que participaría en la edición 2022 (Foto: Twitter)

Con el objetivo de conocer la brecha educacional entre América Latina y los países asiáticos o europeos, cada tres años la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) realiza un examen mundial de las habilidades de los estudiantes de 15 años en lectura, matemáticas y ciencias.

Se trata de las pruebas del Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos (PISA, por sus siglas en inglés), en el que México participa desde el año 2000.

Sin embargo, todo indica que para la edición 2022 (que originalmente se iba dar los resultados en 2021 pero por la pandemia se recorrió) México será el único de los 87 países que aplican la prueba que no participará.

Así lo reveló este sábado una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). Y es que Tue Halgreen, analista senior de las oficinas centrales de PISA en París, Francia, confirmó vía correo electrónico a la asociación civil que el país suspendió la prueba para estudiantes de secundaria, pues no se están aplicando las pruebas de campo que ya inició en las demás naciones.

El examen mide las habilidades de los estudiantes de 15 años en lectura, matemáticas y ciencias (Foto: Twitter)

Entendemos que el involucramiento de México en PISA está suspendido (…) No hemos podido conocer detalles en el último par de meses

Si bien hasta el momento ni la Secretaría de Educación Pública (SEP) ni la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) han confirmado la suspensión y tampoco han hecho ningún un pronunciamiento al respecto, Alma Maldonado Maldonado, investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas del CINVESTAV, señaló en su cuenta de Twitter que, no realizar la prueba de campo es un aviso de que el país no participará en la evaluación 2022.

Lo de PISA es un tema de dinero e ideológico. El gobierno de aquí no ha dicho oficialmente que NO participaremos en Pisa, pero ni @MejoreduMX tiene el presupuesto p/entrar al examen, ni la SEP ha dado luz verde. La aplicación ya comenzó y México no está participando, ¿entonces?

También explicó a MCCI que PISA, sin ser perfecta, es la prueba más importante en el mundo para comparar educación y sirve para tomar decisiones con base en sus resultados.

(Captura de pantalla: twitter)

El tema de PISA siempre ha sido qué vas a hacer (a partir de los resultados) y ahí siempre nos hemos quedado cortos. PISA sirve para muchas cosas y fue usado retóricamente para decir necesitamos la reforma educativa de Peña Nieto, ¿qué iba a mejorar? No lo sé, se quedó corta y no hubo tiempo. Que ahora digamos ni siquiera participo y ni siquiera tengo ese parámetro, supongo que el gobierno parte de que tenemos que creer que las cosas están bien o que están como ellos nos digan

Esta no sería la primera evaluación que la actual administración cancela. En 2019 se aplicó la prueba ERCE de la Unesco –que se aplica a estudiantes de tercero y sexto de primaria, pero el gobierno Andrés Manuel López Obrador anunció su salida del programa, por lo que los resultados de la evaluación ya no se hicieron públicos. Si no se aplica PISA ya solo quedaría Planea, la evaluación que hace la Secretaría de Educación.

En 2019, la actual administración desapareció el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa (INEE), un organismo autónomo, y creó Mejoredu que depende de la Secretaría de Educación Pública.

“Ya no hay evaluación, va a desaparecer el instituto de evaluación porque esa fue una imposición, repito, dictada desde el extranjero, aceptada dócilmente por los gobiernos de México, afanosos, afanosos, aceptaron evaluación a los maestros”, dijo entonces López Obrador.

Los estudiantes de Chile y Uruguay superaron a los mexicanos en 2018 (Captura de Pantalla: OCDE)

“Deciden no pagar Pisa pero no ofrecen nada a cambio. Eliminaron al INEE y lo que ofrecieron es un centro sin relevancia que no hace casi nada. Quitaron el servicio profesional docente y nos quedamos en la opacidad de antes. En el sistema educativo como en el país: vamos a ciegas”, sostuvo la investigadora del CINVESTAV en su cuenta de Twitter.

Los últimos resultados

En la última edición, en 2018, Chile fue el país latinoamericano con mejores resultados en lectura, ocupando el puesto 43 a nivel global, seguido de Uruguay y Costa Rica. Mientras que México se quedó con el lugar 53, con 420 puntos.

Lo mismo ocurrió en ciencias, en las que Chile volvió a encabezar la cohorte latinoamericana con el puesto 45 a nivel global, siempre seguido de Uruguay. El tercer latinoamericano en esta asignatura, sin embargo, fue México (57 global), con Costa Rica ocupando el puesto 60.

En Matemáticas, Uruguay fue el mejor de la región, ocupando el puesto 58 entre todos los 79 países evaluados. En esta asignatura los estudiantes charrúas obtuvieron un punto más que sus pares chilenos (puesto 59 global), con los mexicanos un poco más atrás (puesto 61).

Cabe mencionar que todos los países latinoamericanos registraron puntajes inferiores al promedio de países de la OCDE.





