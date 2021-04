Mariana Rodríguez atacó a los “partidos de la vieja política” por supuesta guerra sucia en Nuevo León

Mariana Rodríguez contra la vieja política (Foto: Facebook/@marianardzcantu1)

Mariana Rodríguez, pareja de Samuel García, candidato a la gubernatura de Nuevo León por Movimiento Ciudadano, denunció a través de las redes sociales que los partidos políticos emprendieron una serie de acciones legales en su contra, como una vía para debilitar la campaña de su esposo.

De cuerdo con un video publicado, algunos partidos habrían emprendido acciones legales en contra de Mariana Rodríguez por los videos que se dedica a realizar en sus perfiles oficiales.

“Me gustaría traerles un tema alegre como lo hemos hecho en campaña, pero hoy les tengo malas noticias (...) La vieja política no sólo se ha ido en contra de Samuel, también en contra de mí y mi familia”, contó Rodríguez.

Específicamente, se presentaron tres denuncias los días 12, 13 y 20 abril. El motivo, es que consideran que los productos de emprendedores locales que Mariana apoya a través de sus redes, deben ser cargados a la cuenta de campaña de Samuel.

Se presentaron tres denuncias los días 12, 13 y 20 abril (Foto: IG @marianardzcantu)

“A mí me parece injusto que por las mañas de la vieja política, a mí me obliguen a dejar de apoyar a los emprendedores y emprendedoras, cuando es algo que yo siempre he hecho”, consideró.

Aseguró que, a pesar de que ya libran la respectiva batalla legal, tendrá que dejar todos estos videos durante un tiempo, mismos que, consideró, son una forma de ayudar a personas en una crisis por la pandemia COVID-19.

Consideró, además, que se trata de una guerra sucia en contra del avance de Samuel en las encuestas de preferencia, a pesar de que ella ni siquiera es la aspirante a la gubernatura; sin embargo, aseguró que pronto volverá al ruedo.

“No saben lo triste que me pone a mí esta situación, esta noticia, porque me encantaba compartir con ustedes todo el talento de los emprendedores de Nuevo León, hasta yo estaba impactada con la calidad de sus productos, en la creatividad, de lo bien que les hacían mis menciones (...) Se los prometo que pronto volveremos a hacer muchísimas cosas juntos. Ánimo”, finalizó Mariana.

Consideró, además, que se trata de una guerra sucia en contra del avance de Samuel en las encuestas de preferencia (Foto: Cuartoscuro)

Mariana Rodríguez, nacida en Monterrey, Nuevo León, en 1995, es una de las influencers de moda y estilo más polémica de los últimos tiempos, quien, además, cuenta con su propia marca de productos de belleza, bautizada como “Mar Cosmetics”.

La joven de 25 años ha estado muy ocupada últimamente con la campaña de su esposo, a quien apoya desde el primer momento en que supo que sería candidato a la gubernatura de su estado natal.

La boda de Rodríguez con García se realizó el pasado mes de marzo de 2020, cuando la pandemia apenas comenzaba en México, sin embargo, fueron tachados de irresponsables por la organización del evento.

Para tratar de justificarse, Samuel en su cuenta oficial de Instagram que la contingencia de salud los obligó a posponer la fiesta de la boda y hasta cancelar su luna de miel.

Mariana Rodríguez ha dejado de lado su vida de influencer de moda para apoyar a su esposo en la campaña política (Foto: Instagram @marianardzcantu)

No es la primera vez que acusan de fabricar una supuesta guerra sucia a los demás partidos por acciones emprendidas en contra del candidato de Movimiento Ciudadano.

Por su parte, Clemente Castañeda, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano (MC), aseguró la tarde del miércoles 21 de abril que tanto el PRI como Morena orquestaron una guerra sucia contra su candidato.

“Desde la dirigencia nacional vamos a acompañarlos para dar la batalla política de ideas, razones y alternativas”, afirmó en rueda de prensa.

Castañeda Hoeflich aseguró que el móvil de estos partidos políticos es por el desplome en la popularidad de sus candidatos. Esto porque la fortaleza de Adrián de la Garza, de la alianza PRI-PRD, se ha visto reducida paulatinamente; mientras que la caída súbita de Clara Luz Flores, por un video en el que aparece dialogando con Keith Raniere.

