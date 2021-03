“Qué horror”: Mariana Rodríguez, la esposa de Samuel García, reaccionó al video de Clara Luz con el líder de NXIVM

Mariana Rodríguez señala vínculos de Clara Luz con NXIVM en Instagram (Foto: Instagram / @claraluzflores @marianardzcantu)

“Bye, Clara Luz. Ella es la candidata de Morena para Nuevo León. Qué horror”, fue lo que escribió Mariana Rodríguez en su cuenta de Instagram cuando compartió, a través de sus historias, un fragmento de la entrevista que Keith Raniere, líder de la secta NXIVM, le realizó a Clara Luz Flores, actual candidata de MORENA por la gubernatura de Nuevo León.

Rodríguez le preguntó a sus seguidores si recordaban el documental de la secta NXIVM que hace unos días había visto y comentó en sus redes. Este se llama “The Vow?” y Mariana expresó con sorpresa “¿Miren quién fue parte de esta secta? Y negó haber conocido a Keith?”.

En un total de 11 historias, la influencer y esposa de Samuel García (rival de Flores en la carrera por la gubernatura de Nuevo León) comparó dos entrevistas de Clara Luz, la primera es con el líder de NXIVM y la segunda con Julio Astillero.

En la primera, se puede observar a la candidata de MORENA hablando con Keith Raniere sobre el populismo y el daño que éste le puede hacer a cualquier sociedad; mientras que en el segundo, la misma le niega a Astillero haber conocido o ser parte de esta organización.

"Bye, Clara Luz", así se despide Mariana Rodríguez de Clara Luz (Foto: captura de pantalla de Instagram @marianardzcantu).

Continuó dando contexto de la situación a sus seguidores, diciéndoles: “Vean el documental para que vean de qué hablo o busquen en Google la secta NXIVM. Este señor que sale en la entrevista es Keith Raniere que ya está condenado a 120 años de prisión porque traficaban mujeres y niños en esa secta”.

También compartió imágenes de noticiarios en donde se puede apreciar una fotografía de Clara Luz con Rainere, a quién le ocultó el rostro con un emoji.

Aunque negó conocer a la secta NXIVM, Clara Luz tiene una entrevista con ellos (Foto: captura de pantalla de Instagram @marianardzcantu).

Esto ha hecho que Mariana vuelva a ser tendencia en las redes sociales, principalmente en Twitter, en donde las reacciones a lo que compartió siguen aumentando conforme pasan los segundos, inclusive piden que sea ella la candidata a gobernadora y no su esposo, Samuel García.

“Mariana Rodríguez Cantú es lo más interesante que hay en la política digital, la influencer que hace campaña con @samuel_garcias con todo y tenis fosfos. En Instagram le puso una trolleada a Clara Luz por lo de NXIVM mientras promociona bloqueador solar, WHAT A TIME TO BE ALIVE”, escribió un usuario de la red.

Otra usuaria refirió “Quiten a Samuel García de candidato y pongan a Mariana Rodríguez. En corto gana, es más, ya ganó”.

“Ya es momento de que todos reconozcamos que Mariana Rodríguez es una morra súper astuta y es un súper perfil que ha sabido aprovechar que la tachen de tonta. Ella ha metido a la agenda política más temas que varios políticos de carrera y sin temor alguno”, puntualizó una usuaria.

Los candidatos a gobernador por Nuevo León (Fotos: Twitter / @claraluzflores @samuel_garcias @FerLarrazabalNL @AdrianDeLaGarza)

Otros usuarios argumentaron que esta estrategia de Mariana Rodríguez podría ser una punta de lance para su esposo, el candidato de Movimiento Ciudadano, Samuel Rodríguez, y subir en las encuestas, ya que actualmente se encuentra fluctuando entre el tercer y cuarto lugar.

La actual duda será saber cómo se posicionará en esta ocasión la candidata, pues ella siempre dijo que sólo tomó unos cursos de superación personal, pero que no conocía ni al líder ni a la organización, lo cual ahora con la difusión de los videos y fotografías se cae.

Actualmente ella y Morena se encuentran en primer lugar de las preferencias para gobernador en Nuevo León. Aunque no es la única del partido que ha sido señalada con la secta, Mario Delgado (presidente de Morena) fue involucrado a inicios del mes de marzo.

