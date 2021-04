El CJNG se deslindó de ataques con drones explosivos a policía de Michoacán por la disputa de Aguililla

El CJNG envió un mensaje para deslindarse de los ataques con drones explosivos en Michoacán (Video: Twitter @MennyValdz)

El pasado 20 de abril, se dio a conocer la noticia sobre un ataque con drones explosivos contra la policía de Michoacán, perpetrado por supuestos sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Sin embargo, esta célula del narcotráfico se deslindó del hecho.

Como es su estilo, a través de un video que comenzó a circular por redes sociales, al menos una treintena de sujetos uniformados informaron que el ataque no fue realizado por las Fuerzas Especiales Mencho, un grupo de élite que porta uniformes tácticos y las armas de más alto poder.

“Buenas tardes a toda la gente de Michoacán, me dirijo de antemano con respeto hacia ustedes y hacia todas las instituciones de seguridad pública que se encuentran presentes en el estado. Quiero que sepan, y que quede claro, que nosotros, Cártel Jalisco Nueva Generación, no fuimos quienes tiraron los dronazos a la policía michoacana”, mencionó la voz del sujeto sentado al centro, con un pasamontañas y una gorra estilo cazador.

Cabe destacar que la voz que se encargó de otorgar esta información es muy similar a la adjudicada a Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, en 2019, la cual supuestamente se logró escuchar en un video que circuló por redes sociales cuando señaló a Enrique Alfaro de ser el protagonista de las casas de seguridad en el estado, donde se ubican personas muertas.

Los sicarios aseguraron que el acto fue realizado por los Cárteles Unidos (Foto: Alan Ortega/Reuters)

Posteriormente destacaron que el CJNG no tiene la necesidad de realizar ese tipo de estrategias contra los militares, ya que los Cárteles Unidos son quienes les “avientan” al Ejército Mexicano para evitar conflictos directos.

“Nosotros no tenemos necesidad de hacerlo porque nosotros no les tenemos miedo a los Cárteles Unidos. En cambio ellos a nosotros sí, porque ellos siempre nos avientan al gobierno por delante porque no se sienten capacitados para topar contra nosotros, las fuerzas especiales Menchos”, refirieron durante el discurso.

Asimismo, dijeron que el principal militar que ha estado en su contra es el capitán Salinas, el cual se ha ubicado en las diferentes bases del estado, como la de Aguililla, Coalcomán o Apatzingán y ha ordenado el retiro de los narco bloqueos que impiden el paso de insumos básicos para la población.

“Por eso, nos han estado aventando militares al mando del capitán Salinas, como cuando se encontraba en la base de Aguililla, y hoy que se encuentra en la base de Coalcomán, Y ahora, como la policía michoacana está reparando las zanjas y quitando las barreras de piedra de las carreteras que van de Apatzingán al Terrero, Aguililla-Coalcomán, y también están abriendo los caminos que tenían tapados los Cárteles Unidos para que la población sufriera la escasez de alimento y medicina”.

El CJNG indicó que el Ejército Mexicano los ataca porque fueron "puestos por delante" por Cárteles Unidos (Foto: Alan Ortega/Reuters)

De acuerdo con lo declarado por el Cártel de las cuatro letras, los ataques con drones explosivos son motivados por el enojo de los Cárteles Unidos debido a las acciones de las Fuerzas Armadas de México en la zona michoacana.

“Por eso es la razón de que los Cárteles Unidos están enojados con la policía michoacana y fue el motivo por el cual les tiraron los dronazos y así culparnos, a las Fuerzas Especiales Mencho del CJNG, acto que nosotros no tenemos necesidad de hacerlo contra el gobierno, porque el problema no es contra el gobierno, sino con las lacras de los Cárteles Unidos”, sentenciaron.

En la conferencia del pasado 21 de abril, el secretario de Seguridad de Michoacán dijo que los policías atacados estaban en el Aguaje, cuando supuestamente les lanzaron bombas C4, lo que podría configurar un delito de terrorismo.

Previamente, el general secretario de la Sedena reconoció que fue un grupo delictivo el actor de este bombardeo, pero no responsabilizó directamente al CJNG en lo específico del Aguaje, lo que sí mencionó es que este Cártel ha usado drones para realizar estrategias de ataque.

