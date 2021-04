Hoy No Circula en CDMX y Edomex para el sábado 24 de abril: qué vehículos no podrán transitar

El próximo sábado 24 de abril se retomará con regularidad el programa "Hoy No Circula Sabatino", implementado por la Secretaría del Medio Ambiente (Foto: Armando Monroy/ Cuartoscuro)

Tras la suspensión del doble Hoy No Circula, implementado por las autoridades capitalinas debido a las altas concentraciones de ozono registradas en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), este sábado 24 de abril se retomará con regularidad el programa vigente en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, así como en 18 municipios del Estado de México.

Para el sábado 24 de abril, no podrán circular los vehículos con el tipo de Holograma 1 con terminación de placas pares (0, 2, 4, 6 y 8), correspondientes al segundo y cuarto sábado del mes. Además el programa también será aplicable para todos los vehículos con Holograma 2 y para los foráneos de cualquier tipo, con un horario de 5:00 a 22:00 horas en la CDMX y el EdoMex.

Los municipios de EdoMex en donde se llevará a cabo el programa serán los siguientes: Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.

El segundo y cuarto sábado de cada mes hay restricciones vehiculares para los usuarios con Holograma 1 y con placas que terminan en 0, 2, 4, 6 y 8; así como para todos los vehículos con Holograma 2 (Foto: Twitter/ @HoyNoCircula_mx)

Mientras que las alcaldías donde entrará el vigor el “Hoy No Circula Sabatino” serán: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuajimalpa, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco.

Cabe destacar que los vehículos con las siguientes características están exentos de las reglas de restricción vehicular impuestos por el programa “Hoy No Circula Sabatino”:

-Los que funcionan con electricidad, gas natural o con sistema híbrido

-Los que poseen placa para discapacitados

-Todos los dedicados a servicios urbanos (incluyendo los funerarios)

-Los que ofrecen servicio de transporte escolar o de pasajeros

-Los destinados a seguridad pública y protección civil

El programa tiene como fin restringir la libre circulación de automóviles los días sábados, en el marco de un programa integral para controlar y reducir los niveles de contaminación ambiental. De este modo, el “Hoy No Circula Sabatino” limita de forma parcial a los conductores de autos a combustión que poseen el Holograma 1 y, de forma total, a los que tienen el Holograma 2 sin importar el color del engomado o la terminación de la placa.

El programa "Hoy No Circula Sabatino" está gestionado por la Secretaría de Medio Ambiente de la CDMX y por las secretarías locales de los 18 municipios del Estado de México en donde opera (Foto: Cuartoscuro)

De acuerdo con lo estipulado en el reglamento de tránsito de la CDMX, las multas para quienes no respeten la medida van desde los mil 792 pesos mexicanos, hasta los 2 mil 688 pesos, también en moneda nacional. Otra de la sanción de la que podría ser acreedor quien no acate el “Hoy No Circula”, es el traslado del vehículo al depósito vehicular, popularmente conocido como “corralón”.

El programa está gestionado por la Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA) de la CDMX y por las Secretarías del Medio Ambiente en los municipios del EdoMex donde se aplica. También participa la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAME), organismo que se encarga de determinar los días en los que la restricción vehicular del programa se suspende o, por el contrario, se agrava por contingencia ambiental y malos niveles en la calidad del aire.

Los días domingo no se aplica ninguna restricción para la circulación de vehículos en el Valle de México y el programa también queda suspendido en el caso de los días feriados o festivos, así como en aquellos días en que las condiciones meteorológicas sean favorables para la ventilación atmosféricas. En ambos casos, la CAME será la encargada de determinar si existen las condiciones para la suspensión del programa.

SEGUIR LEYENDO: