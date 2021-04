“Fue una decisión unilateral”: cinco magistrados reclamaron al presidente del TEPJF por aplazar la discusión del caso Félix Salgado Macedonio

Luego de que José Luis Vargas, presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), pospuso para el próximo 27 de abril la sesión donde se discutiría los retiros de candidaturas a los morenistas Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón, al menos cinco magistrados del organismo consideraron que la decisión fue tomada de manera unilateral en contravención de las atribuciones del pleno.

En una carta firmada los magistrados Felipe Fuentes Barrera, Felipe de la Mata Pizaña, Indalfer Infante Gonzáles, Reyes Rodríguez Mondragón y Janine Otálora, solicitaron al presidente del TEPJF evaluar sesionar hoy como se tenía previsto.

“Consideramos que la decisión unilateral de diferir las sesiones incide negativamente en la resolución de asuntos de carácter urgente, tales como el registro de las candidaturas de las gubernaturas de Guerrero y Michoacán”, se lee en la misiva difundida en diversos medios.

Reprocharon que se les haya informado sin previo aviso y mediante el correo institucional a las 21:39 horas sin dar mayores detalles. Acción que calificaron como una afectación a la justicia electoral.

Diferir la celebración de sesiones públicas de manera unilateral por parte de la Presidencia de este órgano judicial, implicando no sesionar durante casi dos semanas y, por ende, no resolver asuntos jurisdiccionales durante una semana, no abona a la certeza, a la seguridad jurídica y tampoco a la confiabilidad de esta institución