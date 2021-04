UNITEC en paro: Profeco abrirá investigación por aumento injustificado de colegiaturas

Alumnos de UNITEC lanzaron un pliego petitorio ante el paro de labores (Foto: Twitter @UNITECMX/@Sergiocazu123)

Alumnos y padres de familia de la Universidad Tecnológica de México (UNITEC), llevan un par de semanas en pie de lucha, luego de haberse anunciado el aumento de colegiaturas para diversas licenciaturas en plena pandemia.

Luego de tomar acciones para frenar este aumento, la Asamblea extraordinaria de alumnos y padres de familia de la UNITEC comunicaron que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), abrirá una investigación.

De acuerdo con el comunicado del 20 de abril de 2020, fue durante el 19 de abril que se realizó una junta con personal de la dependencia, misma que duró alrededor de tres horas.

Luego de presentarse las inquietudes, argumentos y, desde luego, la carpeta de evidencia reunida por la Asamblea, la Profeco determinó que “se abrirá un caso por aumento de colegiatura injustificado”.

Para ello, la dependencia pidió a los alumnos de cada plantel con intenciones de cambiar la decisión, que entreguen una carta poder, de acuerdo con el comunicado, por lo que los alumnos ya pusieron manos a la obra.

Al respecto, y con el motivo de brindar información importante, se solicitó a los alumnos que acudan a sus respectivos campus el miércoles 21 de abril de 2021 en punto de las 11:00 de la mañana, donde los esperarán sus representantes.

Pidieron, además, asistir con una copia de la identificación del INE, o la de un representante legal en caso de ser menor de edad, así como una copia del comprobante de estudios, como puede ser una credencial o tira de materias.

En caso de no poder acudir a las instalaciones de tu universidad, los miembros de la asamblea abrirán una carpeta en Google Drive para que sean cargadas todas las copias faltantes.

La Universidad Tecnológica de México (UNITEC) enfrenta una nueva polémica, pues a través de las redes sociales fueron exhibidos por el aumento de sus colegiaturas en plena pandemia mundial por la enfermedad COVID-19.

A través de un comunicado, los estudiantes expresaron la inconformidad general hacia la Universidad por el aumento de la colegiatura para el ciclo escolar c2-21(21-3), dirigido a las facultades de Administración, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales, Ingeniarías y Posgrados.

“Estamos a mitad de ciclo escolar y en medio de una pandemia a nivel mundial en donde no sólo padres, maestros sino también alumnos se vieron afectados debido al impacto que ha tenido sobre todo en nuestro país. Expresándolo alumnos, hubo padres de familia que no pudieron solventar más los gastos y se vieron en la necesidad de sacar a estudiantes para poder mantenerse en esta temporada, padres alumnos y maestros que además, se quedaron sin empleo, el cual era la fuente de ingreso para poder pagar una colegiatura o incluso varias, otros que no solo tuvieron afecto económico sino psicológico y decidieron dejar de estudiar, algunos otros tristemente están en la batalla y muchas que lamentablemente fallecieron”, escribieron.

Por lo anterior, los padres de familia y estudiantes integraron una asamblea extraordinaria para llegar, en conjunto, a un pliego petitorio en el que desglosan cinco puntos de atención inmediata por parte de las autoridades de los distintos planteles:

Éstos son: el freno al aumento de la colegiatura, reparar la plataforma de educación a distancia, que no haya represalias contra los miembros de la asamblea, que se apoye a los alumnos, que se haga válido el seguro de gastos médicos o en su defecto, que sea opcional su pago, y finalmente que haya transparencia en las finanzas institucionales.

