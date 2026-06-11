¿Las personas con diabetes pueden comer arroz? Esto recomiendan los especialistas

Explican si pueden incluirlo en su alimentación, qué tipo es más recomendable y cómo consumirlo sin afectar el control de la glucosa

El arroz es uno de los alimentos más consumidos en el mundo y forma parte de la dieta diaria de millones de personas. Sin embargo, su contenido de carbohidratos ha generado dudas entre quienes padecen diabetes, una enfermedad caracterizada por niveles elevados de glucosa en la sangre.

Ante esta situación, especialistas en nutrición y salud metabólica coinciden en que las personas con diabetes sí pueden comer arroz, siempre y cuando se haga de manera moderada y dentro de un plan de alimentación equilibrado.

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Contrario a la creencia popular, no existe una recomendación médica general que obligue a eliminar completamente el arroz de la dieta. Lo importante es considerar la cantidad consumida, el tipo de arroz y los alimentos con los que se acompaña.

El arroz aporta energía al organismo

El arroz es un cereal que aporta principalmente carbohidratos, nutrientes que el cuerpo utiliza como fuente de energía. Además, contiene pequeñas cantidades de proteínas, vitaminas y minerales.

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En promedio, 100 gramos de arroz blanco cocido aportan entre 120 y 140 calorías, una cantidad significativamente menor a la que muchas personas suelen atribuirle. Por ello, expertos señalan que el arroz no debe ser considerado un alimento prohibido, sino uno que debe consumirse con conciencia y moderación.

El arroz puede formar parte de una alimentación saludable para las personas con diabetes si se consume en porciones adecuadas y se combina con verduras, legumbres y proteínas, señalan especialistas en nutrición

La clave está en entender que los carbohidratos se transforman en glucosa durante la digestión, por lo que una porción excesiva puede provocar elevaciones importantes en los niveles de azúcar en la sangre.

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¿Es mejor el arroz integral que el arroz blanco?

Los especialistas suelen recomendar el arroz integral como una alternativa más favorable para las personas con diabetes.

Esto se debe a que conserva la capa externa del grano, donde se concentra gran parte de la fibra dietética. Gracias a ello, la absorción de los carbohidratos es más lenta y el aumento de glucosa en sangre suele ser menos brusco en comparación con el arroz blanco.

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Además de aportar más fibra, el arroz integral contiene mayores cantidades de vitaminas del complejo B y minerales.

Sin embargo, los expertos aclaran que el arroz blanco también puede formar parte de una alimentación saludable, siempre que se controle la porción y se integre dentro de una comida balanceada.

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La importancia de combinarlo con otros alimentos

Uno de los consejos más frecuentes de los nutriólogos es evitar consumir arroz de manera aislada.

Combinarlo con verduras, legumbres como frijoles o lentejas, así como con proteínas de origen animal o vegetal, ayuda a lograr una comida más completa y favorece una respuesta metabólica más estable.

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Esta estrategia también incrementa la sensación de saciedad y mejora la calidad nutricional del platillo.

¿El arroz engorda?

Los especialistas señalan que ningún alimento por sí solo provoca aumento de peso. El sobrepeso y la obesidad se desarrollan cuando existe un consumo excesivo de calorías durante periodos prolongados.

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Por ello, el arroz puede formar parte tanto de una dieta para mantener el peso como de un plan de alimentación orientado a perder grasa corporal, siempre que se respeten las cantidades recomendadas.

El arroz puede formar parte de una alimentación saludable para las personas con diabetes si se consume en porciones adecuadas y se combina con verduras, legumbres y proteínas, señalan especialistas en nutrición

Moderación y orientación profesional

La evidencia científica actual indica que las personas con diabetes no necesitan eliminar completamente el arroz de su alimentación. Lo recomendable es optar por porciones adecuadas, dar preferencia al arroz integral cuando sea posible y acompañarlo con verduras y proteínas.

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Cada persona presenta necesidades nutricionales diferentes, por lo que los especialistas recomiendan consultar a un médico o nutriólogo para diseñar un plan de alimentación personalizado que permita mantener un adecuado control de la glucosa sin renunciar por completo a alimentos tradicionales como el arroz.