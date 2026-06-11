México

¿Las personas con diabetes pueden comer arroz? Esto recomiendan los especialistas

Explican si pueden incluirlo en su alimentación, qué tipo es más recomendable y cómo consumirlo sin afectar el control de la glucosa

Guardar
Google icon
Explican si pueden incluirlo en su alimentación, qué tipo es más recomendable y cómo consumirlo sin afectar el control de la glucosa
Explican si pueden incluirlo en su alimentación, qué tipo es más recomendable y cómo consumirlo sin afectar el control de la glucosa

El arroz es uno de los alimentos más consumidos en el mundo y forma parte de la dieta diaria de millones de personas. Sin embargo, su contenido de carbohidratos ha generado dudas entre quienes padecen diabetes, una enfermedad caracterizada por niveles elevados de glucosa en la sangre.

Ante esta situación, especialistas en nutrición y salud metabólica coinciden en que las personas con diabetes sí pueden comer arroz, siempre y cuando se haga de manera moderada y dentro de un plan de alimentación equilibrado.

PUBLICIDAD

Contrario a la creencia popular, no existe una recomendación médica general que obligue a eliminar completamente el arroz de la dieta. Lo importante es considerar la cantidad consumida, el tipo de arroz y los alimentos con los que se acompaña.

El arroz aporta energía al organismo

El arroz es un cereal que aporta principalmente carbohidratos, nutrientes que el cuerpo utiliza como fuente de energía. Además, contiene pequeñas cantidades de proteínas, vitaminas y minerales.

PUBLICIDAD

En promedio, 100 gramos de arroz blanco cocido aportan entre 120 y 140 calorías, una cantidad significativamente menor a la que muchas personas suelen atribuirle. Por ello, expertos señalan que el arroz no debe ser considerado un alimento prohibido, sino uno que debe consumirse con conciencia y moderación.

Un tazón blanco lleno de arroz cocido se encuentra dentro de un microondas encendido, sobre el plato giratorio de vidrio, listo para ser calentado.
El arroz puede formar parte de una alimentación saludable para las personas con diabetes si se consume en porciones adecuadas y se combina con verduras, legumbres y proteínas, señalan especialistas en nutrición

La clave está en entender que los carbohidratos se transforman en glucosa durante la digestión, por lo que una porción excesiva puede provocar elevaciones importantes en los niveles de azúcar en la sangre.

¿Es mejor el arroz integral que el arroz blanco?

Los especialistas suelen recomendar el arroz integral como una alternativa más favorable para las personas con diabetes.

Esto se debe a que conserva la capa externa del grano, donde se concentra gran parte de la fibra dietética. Gracias a ello, la absorción de los carbohidratos es más lenta y el aumento de glucosa en sangre suele ser menos brusco en comparación con el arroz blanco.

Además de aportar más fibra, el arroz integral contiene mayores cantidades de vitaminas del complejo B y minerales.

Sin embargo, los expertos aclaran que el arroz blanco también puede formar parte de una alimentación saludable, siempre que se controle la porción y se integre dentro de una comida balanceada.

La importancia de combinarlo con otros alimentos

Uno de los consejos más frecuentes de los nutriólogos es evitar consumir arroz de manera aislada.

Combinarlo con verduras, legumbres como frijoles o lentejas, así como con proteínas de origen animal o vegetal, ayuda a lograr una comida más completa y favorece una respuesta metabólica más estable.

Esta estrategia también incrementa la sensación de saciedad y mejora la calidad nutricional del platillo.

¿El arroz engorda?

Los especialistas señalan que ningún alimento por sí solo provoca aumento de peso. El sobrepeso y la obesidad se desarrollan cuando existe un consumo excesivo de calorías durante periodos prolongados.

Por ello, el arroz puede formar parte tanto de una dieta para mantener el peso como de un plan de alimentación orientado a perder grasa corporal, siempre que se respeten las cantidades recomendadas.

Una olla de metal con arroz blanco hirviendo y vapor sobre una estufa, con una mano removiendo con cuchara de madera. En la encimera hay aceite, sal y ajo.
El arroz puede formar parte de una alimentación saludable para las personas con diabetes si se consume en porciones adecuadas y se combina con verduras, legumbres y proteínas, señalan especialistas en nutrición

Moderación y orientación profesional

La evidencia científica actual indica que las personas con diabetes no necesitan eliminar completamente el arroz de su alimentación. Lo recomendable es optar por porciones adecuadas, dar preferencia al arroz integral cuando sea posible y acompañarlo con verduras y proteínas.

Cada persona presenta necesidades nutricionales diferentes, por lo que los especialistas recomiendan consultar a un médico o nutriólogo para diseñar un plan de alimentación personalizado que permita mantener un adecuado control de la glucosa sin renunciar por completo a alimentos tradicionales como el arroz.

Temas Relacionados

Arrozarroz integralbeneficiosdiabetesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Raúl Jiménez, de cabeza y con el alma: el gol contra Sudáfrica que dedicó a su papá en el Mundial 2026 y coronó a México como el ganador

El ‘Lobo Mexicano’ cosechó su primera diana en Copas del Mundo tras rematar de cabeza en el duelo inaugural en el estadio Ciudad de México

Raúl Jiménez, de cabeza y con el alma: el gol contra Sudáfrica que dedicó a su papá en el Mundial 2026 y coronó a México como el ganador

La fiesta del Mundial 2026 llega a México en VIVO desde el Estadio Azteca: aficionados celebran triunfo de Selección Mexicana

La capital recibe el arranque del torneo con el debut de la Selección Mexicana ante Sudáfrica y movilizaciones de madres buscadoras, maestros, estudiantes y personal médico en varios puntos

La fiesta del Mundial 2026 llega a México en VIVO desde el Estadio Azteca: aficionados celebran triunfo de Selección Mexicana

Bloqueos, manifestaciones y accidentes EN VIVO hoy 11 de junio desde el Mundial 2026: tránsito lento cerca del Estadio Ciudad de México por el final del partido entre México y Sudáfrica

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México en el día de la inauguración del Mundial 2026

Bloqueos, manifestaciones y accidentes EN VIVO hoy 11 de junio desde el Mundial 2026: tránsito lento cerca del Estadio Ciudad de México por el final del partido entre México y Sudáfrica

Reviven crítica de Sheinbaum a Mancera por granaderos pese a operativo para bloquear marcha de madres buscadoras en Mundial 2026

Rescataron una publicación que realizó la presidenta en 2016, en la que criticó el uso de granaderos contra la CNTE

Reviven crítica de Sheinbaum a Mancera por granaderos pese a operativo para bloquear marcha de madres buscadoras en Mundial 2026

Clima CDMX en el arranque del Mundial 2026 hoy jueves 11 de junio: comienza a llover durante el México vs Sudáfrica

Actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para este jueves en el día de la inauguración del Mundial 2026

Clima CDMX en el arranque del Mundial 2026 hoy jueves 11 de junio: comienza a llover durante el México vs Sudáfrica
MÁS NOTICIAS

NARCO

Violencia en Escuinapa desata desplazamiento de habitantes: CEDH inicia documentación de casos

Violencia en Escuinapa desata desplazamiento de habitantes: CEDH inicia documentación de casos

Perfil criminal de “El Cojo”: el sujeto vinculado al ataque contra Diana Sánchez Barrios y a La Unión Tepito

Investigan muerte de 3 personas, entre ellos El Chuta, además de secuestros y hallazgos de osamentas en Sinaloa en un solo día

Atacan a balazos y hieren al presidente municipal de Miahuatlán, Oaxaca

Se fugó de una prisión en Estados Unidos y lo recapturan en Jalisco: cae extranjero buscado por el FBI por narcotráfico

ENTRETENIMIENTO

Shakira pide paz para el Mundial 2026 tras su actuación en la justa mundialista

Shakira pide paz para el Mundial 2026 tras su actuación en la justa mundialista

¿Alejandro Fernández se equivocó al entonar el Himno Nacional? Así fue la interpretación de “El Potrillo” en el Mundial 2026

J Balvin homenajea a los pachucos y a la cultura mexicana durante la inauguración del Mundial 2026

“Los mexicanos estamos muy honrados”: el emotivo discurso de bienvenida de Salma Hayek en Mundial 2026

Critican a Belinda por presunto uso de playback y ‘look sencillo’ tras cantar en el Mundial 2026

DEPORTES

Raúl Jiménez, de cabeza y con el alma: el gol contra Sudáfrica que dedicó a su papá en el Mundial 2026 y coronó a México como el ganador

Raúl Jiménez, de cabeza y con el alma: el gol contra Sudáfrica que dedicó a su papá en el Mundial 2026 y coronó a México como el ganador

La fiesta del Mundial 2026 llega a México en VIVO desde el Estadio Azteca: aficionados celebran triunfo de Selección Mexicana

México grita gol en el Mundial 2026: Primera vez en la historia que la Selección Mexicana anota primero en una Copa del Mundo

Histórico triunfo de México en el Mundial 2026: es la primera vez que la Selección Nacional gana un partido inaugural

Mundial 2026: Cuauhtémoc Blanco confirma que quiere ser entrenador de la Selección Mexicana