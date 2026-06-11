“Los mexicanos estamos muy honrados”: el emotivo discurso de bienvenida de Salma Hayek en Mundial 2026 (Instagram/@Salma Hayek)

La actriz Salma Hayek ofreció un discurso de bienvenida durante la ceremonia de inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México.

Con palabras que apelaron al orgullo nacional y la unión internacional, Hayek se dirigió a los asistentes y a la audiencia global, subrayando la relevancia de que México reciba el primer partido de la Copa Mundial de la FIFA.

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Un mensaje de unión y orgullo mexicano

Durante la inauguración, Salma Hayek afirmó:

“Y juntos a Canadá y Estados Unidos, le damos la bienvenida al mundo entero, recibiendo las banderas de las cuarenta y ocho naciones clasificadas a la Copa Mundial de la FIFA México 2026. Los mexicanos estamos muy honrados que sea aquí donde comienza el primer partido de esta maravillosa tradición del fútbol que nos une a todos. ¡Que viva México y que viva el fútbol!”.

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El mensaje fue recibido con aplausos tanto en el estadio como en redes sociales, donde usuarios destacaron el tono emotivo y la representación de Hayek para la cultura mexicana ante un evento de alcance global.

Con palabras que resaltaron el orgullo nacional y la unión internacional, la actriz nominada al Oscar se dirigió a los asistentes y a la audiencia global REUTERS/Mario Anzuoni

Salma Hayek en backstage: encuentro con Belinda

Previo a su participación en la ceremonia, Salma Hayek fue captada en los vestidores en compañía de Belinda, otra de las exponentes mexicanas del evento inaugural. Ambas lucieron atuendos llamativos: una con top rosa brillante y la otra con una chamarra negra de cuero y mascada roja. El ambiente en el backstage reflejó la expectativa de las artistas antes de salir al escenario y la convivencia entre figuras representativas del espectáculo en México.

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La imagen del encuentro circuló en redes sociales, donde seguidores de ambas celebridades resaltaron el simbolismo de ver a dos generaciones de talento mexicano reunidas en el marco de un evento internacional.

Una carrera de impacto internacional

Salma Hayek nació el 2 de septiembre de 1966 en Coatzacoalcos, Veracruz. Su trayectoria artística comenzó en la televisión mexicana, donde logró popularidad con la telenovela “Teresa”. La actriz emigró a Estados Unidos a mediados de los años noventa para incursionar en la industria de Hollywood.

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Su primer papel relevante en el cine estadounidense fue en “Desperado” (1995), dirigida por Robert Rodriguez y protagonizada junto a Antonio Banderas. Posteriormente, participó en producciones como “From Dusk Till Dawn” y “Wild Wild West”, ampliando su presencia en el mercado internacional.

En 2002, Hayek produjo y protagonizó “Frida”, cinta basada en la vida de la pintora Frida Kahlo. Por este trabajo recibió una nominación al Oscar como Mejor Actriz, siendo la primera mexicana en aspirar a ese reconocimiento en esa categoría. La película fue aclamada tanto por la crítica como por el público, consolidando a Hayek como referente del cine latinoamericano.

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Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Africa - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 11, 2026 Belinda and Los Angeles Azules perform during the opening ceremony before the match REUTERS/Kai Pfaffenbach

Más allá de la actuación: producción y activismo

Además de su trabajo frente a las cámaras, Salma Hayek ha incursionado como productora ejecutiva, destacando su participación en la serie “Ugly Betty”, que obtuvo éxito en Estados Unidos. Su influencia se extiende al activismo, con una participación constante en campañas a favor de los derechos de la mujer y la diversidad en la industria del entretenimiento.

Ha colaborado con directores reconocidos como Quentin Tarantino y Ridley Scott, y ha participado en géneros que van del drama a la comedia y la acción. Su papel como empresaria y defensora de causas sociales la mantiene vigente como una de las figuras latinas más influyentes a nivel global.

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Referente de generaciones mexicanas

La presencia de Salma Hayek en la ceremonia inaugural del Mundial 2026 refuerza su posición como embajadora cultural de México ante el mundo. Su discurso, centrado en el orgullo nacional y la hospitalidad mexicana, quedó registrado como uno de los momentos destacados de la jornada.

En redes sociales, la interacción entre Hayek y Belinda fue uno de los contenidos más compartidos, evidenciando el interés del público en las figuras femeninas que representan al país en eventos internacionales. El encuentro en vestidores y el mensaje de bienvenida de Hayek contribuyeron a la narrativa de integración y fiesta que caracteriza el arranque de la Copa Mundial de la FIFA en México.

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