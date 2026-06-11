Quién es Lila Downs, la voz indígena que dio la bienvenida al mundo en el Mundial 2026

La cantante mexicana Lila Downs sonríe, luciendo un atuendo tradicional y accesorios, personificando el mensaje indígena que llevó al Mundial 2026. (YouTube: Lila Downs)

Ante un Estadio Ciudad de México repleto y con millones de espectadores pendientes de la inauguración de la Copa Mundial 2026, la cantante mexicana Lila Downs protagonizó uno de los momentos más simbólicos de la ceremonia de apertura al enviar un mensaje de unidad y diversidad cultural desde el corazón del país.

Ataviada con un vestido inspirado en la tradición textil indígena mexicana, la intérprete oaxaqueña fue la encargada de recibir oficialmente a los aficionados de todo el mundo que llegaron a la máxima fiesta del futbol. Desde el césped del inmueble mundialista pronunció un mensaje que colocó a las comunidades originarias en el centro del escenario internacional: “Pueblos del mundo, bienvenidos a México”.

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Tras su participación, el espectáculo continuó con presentaciones musicales de Maná, J Balvin, Danny Ocean, Belinda, Los Ángeles Azules y Shakira.

Un artista durante la ceremonia de inauguración del Mundial 2026 previo al partido entre el anfitrión de México y Sudáfrica en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, el jueves 11 de junio de 2026. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

La artista que convirtió las lenguas originarias en un mensaje global

Días antes de la ceremonia, Lila Downs adelantó que su intervención estaría dedicada a los pueblos indígenas de México, una causa que ha acompañado su carrera durante décadas.

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“Yo siempre trato de mostrar en mis canciones la belleza que tenemos, nuestra profundidad, nuestra alegría. Cuando canto en las lenguas de nuestros pueblos originarios quiero mostrar que también tenemos fuerza. Y eso se transmite a través de la música”, explicó en el podcast Pioneras de Multimedios.

Para la ceremonia eligió portar un vestido elaborado con bordado petet de Venustiano Carranza, Chiapas, una técnica ancestral realizada en telar de cintura.

“Es un textil hermosísimo de Venustiano Carranza, Chiapas. Lo vamos a portar con muchísimo orgullo”, expresó.

La cantante mexicano-estadounidense Lila Downs habla durante una entrevista con EFE, este viernes (ayer), en Ciudad de México (México). EFE/ Isaac Esquivel

¿Quién es Lila Downs?

Lila Downs es una de las artistas mexicanas con mayor reconocimiento internacional. Nació el 9 de septiembre de 1968 en Tlaxiaco, Oaxaca, y es hija de Anastasia Sánchez, de origen mixteco, y del cineasta estadounidense Allen Downs.

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Su formación estuvo marcada por una convivencia constante entre culturas, idiomas y tradiciones. Desde pequeña aprendió español, inglés y mixteco, elementos que más tarde definirían su propuesta artística.

Además de estudiar canto, cursó Antropología, disciplina que fortaleció su interés por las raíces indígenas, los textiles tradicionales, la memoria colectiva y las historias de las mujeres mexicanas.

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Su carrera se distingue por una mezcla de música tradicional mexicana, ranchera, jazz, blues y sonidos contemporáneos. También destaca por interpretar canciones en español, inglés y lenguas originarias como mixteco y zapoteco.

Entre sus temas más conocidos figuran “La Cumbia del Mole”, “Mezcalito” y “Zapata se queda”. Su trabajo le ha valido premios Grammy y Latin Grammy, además de reconocimiento internacional como embajadora cultural de México.

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Tras la participación de Downs, el espectáculo continuó con presentaciones musicales de Maná, J Balvin, Danny Ocean, Belinda, Los Ángeles Azules y Shakira. REUTERS/Eloisa Sanchez

Un símbolo de identidad mexicana en el escenario más visto del planeta

Más allá de la música, Lila Downs ha dedicado gran parte de su trayectoria a impulsar los derechos de los pueblos originarios, respaldar a comunidades migrantes y promover la igualdad de género.

Su aparición en la inauguración del Mundial 2026 consolidó ese papel como representante cultural de México ante una audiencia global. Con un mensaje pronunciado desde las raíces indígenas del país, la artista llevó al torneo más importante del futbol una parte esencial de la identidad nacional.

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