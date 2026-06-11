Renuncia director del SAT Quintana Roo tras polémica por asistencia a las finales de la NBA en Nueva York

Renuncia director del SATQ tras polémica en la NBA.

Héctor José Contreras Mercader presentó su renuncia como director general del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Quintana Roo (SATQ), luego de la controversia generada por su asistencia a un partido de las Finales de la NBA en Nueva York, donde fue captado en una zona preferencial del Madison Square Garden.

La dimisión fue anunciada mediante un comunicado dirigido a la opinión pública, en el que el ahora exfuncionario señaló que su decisión busca evitar que la situación continúe generando señalamientos que distraigan el trabajo institucional de la administración estatal.

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“Esta determinación tiene como único propósito no entorpecer el buen funcionamiento de la administración pública ni dar lugar a señalamientos que distraigan el trabajo institucional”, expresó Contreras Mercader.

Anunció su salida del cargo a través de un comunicado oficial.

Asimismo, sostuvo que su asistencia al encuentro deportivo ocurrió en el ámbito personal y sin relación con sus responsabilidades como servidor público.

La polémica surgió tras su aparición en transmisión internacional

El caso tomó relevancia nacional luego de que, durante la transmisión del tercer juego de las Finales de la NBA entre los New York Knicks y los San Antonio Spurs, las cámaras enfocaran una de las zonas exclusivas del recinto neoyorquino donde se encontraba Contreras Mercader.

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Las imágenes mostraron al funcionario acompañado de un joven identificado por diversos medios como su hijo, ambos portando playeras de los Knicks.

La atención aumentó debido a que se encontraban cerca del palco ocupado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuya presencia en el encuentro también fue ampliamente difundida.

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Héctor Contreras, titular del SAT Quintana Roo, en partido de la NBA, cerca de Donald Trump. (Redes sociales)

La difusión de las imágenes en redes sociales generó diversas reacciones y cuestionamientos sobre el costo de los boletos para ese sector del estadio, considerado uno de los más exclusivos del inmueble.

Costos de los boletos generaron debate en redes sociales

Diversos reportes señalaron que los asientos en esa área del Madison Square Garden alcanzaron precios de hasta 20,000 dólares en plataformas de reventa, equivalentes a cerca de 350,000 pesos mexicanos.

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Incluso, algunos portales especializados reportaron que ciertos lugares en zonas cercanas a la cancha superaron ampliamente esa cifra debido a la alta demanda generada por las Finales de la NBA y la asistencia de personalidades de relevancia internacional.

La polémica se intensificó tras revelarse el alto costo de los boletos en la zona donde fue captado. Crédito obligatorio: Vincent Carchietta-Imagn Images

Contexto del caso

Contreras Mercader fue captado durante el Juego 3 de las Finales de la NBA.

Se encontraba en una zona preferencial del Madison Square Garden.

Medios estimaron que algunos boletos en ese sector alcanzaron hasta 20,000 dólares.

Las imágenes se viralizaron en redes sociales y generaron debate público.

El funcionario afirmó que asistió al evento en calidad de particular y sin utilizar recursos públicos.

Tres días después de la difusión del caso presentó su renuncia al SATQ.

Héctor Contreras defendió el carácter privado de su viaje

Ante las críticas surgidas tras la difusión de las imágenes, Contreras Mercader sostuvo que su presencia en el evento deportivo correspondió exclusivamente a actividades personales.

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En su mensaje de despedida reiteró que actuó bajo los principios de transparencia, responsabilidad y rendición de cuentas, al tiempo que agradeció la confianza que le fue otorgada durante el tiempo que permaneció al frente del organismo encargado de la recaudación estatal.

La renuncia ocurre en un contexto de intenso escrutinio público sobre el comportamiento y las actividades de los funcionarios fuera de sus labores gubernamentales.

¿Quién es Héctor Contreras Mercader?

Contreras Mercader es licenciado en Finanzas y Contaduría Pública. A lo largo de su trayectoria ha ocupado diversos cargos dentro de la administración pública municipal y estatal de Quintana Roo.

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Fue regidor del Ayuntamiento de Benito Juárez, además de desempeñarse como oficial mayor y asesor financiero en distintas dependencias gubernamentales.

Corresponde exclusivamente a actividades de carácter personal, ajenas a sus funciones públicas. (Captura de pantalla)

Posteriormente, con el inicio de la administración estatal encabezada por la gobernadora Mara Lezama, asumió la dirección general del SATQ.

Durante su gestión impulsó proyectos enfocados en la digitalización de trámites fiscales y la modernización de los procesos tributarios de la entidad.

Gobierno de Quintana Roo aún no informa relevo definitivo

Hasta el momento, el Gobierno de Quintana Roo no ha dado a conocer quién asumirá de manera permanente la dirección del Servicio de Administración Tributaria estatal.

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Mientras tanto, la salida de Contreras Mercader pone fin a una controversia que durante varios días mantuvo la atención pública y abrió el debate sobre la percepción ciudadana respecto a los servidores públicos y la rendición de cuentas en el ejercicio de sus funciones.