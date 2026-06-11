México

Critican a Belinda por presunto uso de playback y ‘look sencillo’ tras cantar en el Mundial 2026

La ceremonia de inauguración del Mundial 2026 en la Ciudad de México marca un momento histórico en el deporte y la cultura pop

Guardar
Google icon
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Africa - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 11, 2026 Belinda and Los Angeles Azules perform during the opening ceremony before the match REUTERS/Kai Pfaffenbach
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Africa - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 11, 2026 Belinda and Los Angeles Azules perform during the opening ceremony before the match REUTERS/Kai Pfaffenbach

La ceremonia de inauguración del Mundial 2026 en la Ciudad de México marca un momento histórico en el deporte y la cultura pop.

El Estadio Ciudad de México recibe a miles de aficionados y millones siguen el evento en todo el mundo. En el centro del espectáculo, Belinda y Los Ángeles Azules interpretan “Por ella”, tema incluido en el Álbum Oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

PUBLICIDAD

La presentación, sin embargo, divide opiniones en redes sociales por el presunto uso de playback y el atuendo elegido por la cantante.

La actuación de Belinda genera orgullo nacional y reconocimiento internacional. Sin embargo, la conversación digital se polariza ante la sospecha de la pista pregrabada y las expectativas sobre el vestuario de la artista.

PUBLICIDAD

El look de Belinda y la reacción de los fans

Belinda elige un corsé color rosa mexicano con mangas largas y pantalón oversize de mezclilla decorado con cristalería. El atuendo contrasta con los looks glamurosos que ha lucido en galas y premiaciones previas. Parte del público esperaba una propuesta más espectacular, acorde a la imagen de la cantante en momentos clave de su carrera.

En redes sociales, la conversación gira en torno al “look sencillo” de la artista. Usuarios expresan sorpresa por la elección del vestuario y algunos cuestionan la falta de “impacto visual” respecto a otras presentaciones internacionales. “Belinda siempre ha sido tendencia por sus outfits espectaculares, pero hoy optó por algo más discreto”, comenta una seguidora en Facebook.

mundial 2026 fiesta inaugural
Artists perform during the opening ceremony ahead of the 2026 World Cup Group A football match between Mexico and South Africa at the Mexico City Stadium in Mexico City on June 11, 2026. (Photo by Rodrigo OROPEZA / AFP)

Acusaciones de playback en la ceremonia inaugural

La interpretación de “Por ella” junto a Los Ángeles Azules despierta comentarios sobre el presunto uso de playback. La FIFA no exige oficialmente que los artistas canten en vivo, pero permite el uso de pistas pregrabadas para garantizar la calidad del sonido ante la complejidad técnica de los estadios.

Usuarios de redes aseguran que durante la presentación “se notó el playback”, sobre todo en comparación con otros artistas como Mané, quienes abrieron el show con interpretación en vivo. Los comentarios apuntan a que la sincronización entre la voz y la música no fue precisa en ciertos momentos. “Se nota cuando el artista no canta en vivo, el efecto es evidente”, señala un aficionado en Twitter.

La polémica se amplifica al saberse que en eventos de esta magnitud es común que los artistas utilicen playback, debido al viento, la acústica y la magnitud del espectáculo. Sin embargo, parte de la audiencia esperaba una interpretación completamente en vivo, dada la trayectoria y capacidad vocal de Belinda.

Belinda y Los Ángeles Azules en el Mundial 2026

La presentación conjunta de Belinda y Los Ángeles Azules se convierte en uno de los momentos más destacados de la inauguración. El tema “Por ella”, compuesto por Horacio PalenciaDiego BollellaElías Mejía y la propia Belinda Peregrín, pone a bailar a los asistentes y a millones frente a la pantalla. Los comentarios celebran la energía y el ritmo de la cumbia, así como la complicidad mostrada en el escenario.

La participación de Belinda es recibida con entusiasmo en plataformas como Twitter e Instagram. Usuarios la reconocen como “ícono del pop en español” y celebran que una figura femenina mexicana represente al país en un evento global. “Es un orgullo ver a Belinda en el Mundial”, escriben seguidores en distintas redes. Se viralizan videos de los ensayos previos junto a Shakira, lo que incrementa la expectativa y el apoyo en línea.

(Instagram/@belindapop)
(Instagram/@belindapop)

Orgullo nacional y expectativas de la audiencia

A pesar de las críticas por el vestuario y el uso de pistas pregrabadas, la participación de Belinda es vista como motivo de orgullo para muchos mexicanos. La cantante reafirma su estatus como figura internacional y representante de la música latina en un evento seguido globalmente.

La presentación de Los Ángeles Azules y Belinda deja una impresión positiva por el ritmo de la cumbia y la energía proyectada en el escenario. La canción “Por ella” se consolida como una de las piezas con mayor identidad mexicana en esta edición del torneo, generando júbilo entre los asistentes y espectadores.

La conversación en redes sociales refleja tanto la exigencia del público como el reconocimiento por el papel de Belinda en la apertura del Mundial 2026.

Temas Relacionados

BelindaMundial 2026Copa del MundoEstadio Ciudad de Méxicomexico-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Tren Ligero de Guadalajara dará servicio con horario especial durante Mundial 2026: estos son los cambios en el servicio

Las Líneas 1, 2 y 3 incrementarán en 12.2% su capacidad, pasando de una oferta habitual de 24 mil espacios para pasajeros a cerca de 27 mil

Tren Ligero de Guadalajara dará servicio con horario especial durante Mundial 2026: estos son los cambios en el servicio

Atacan a balazos y hieren al presidente municipal de Miahuatlán, Oaxaca

El ataque habría estado dirigido contra el edil, quien al momento de los hechos se encontraba acompañado por colaboradores del Ayuntamiento

Atacan a balazos y hieren al presidente municipal de Miahuatlán, Oaxaca

México vs Sudáfrica en VIVO: Alejandro Fernández entona el Himno nacional mexicano

La Selección Mexicana recibe a los Bafana Bafana en el Coloso de Santa Úrsula para el duelo inaugural del Mundial 2026

México vs Sudáfrica en VIVO: Alejandro Fernández entona el Himno nacional mexicano

¿Triunfo de México en inauguración del Mundial 2026 podría calmar tensión social sobre manifestaciones? Esto dicen expertos

El futbol tiene el poder de unir a la sociedad, pero no sustituye la necesidad de atender los problemas de fondo del país, declaró la IBERO

¿Triunfo de México en inauguración del Mundial 2026 podría calmar tensión social sobre manifestaciones? Esto dicen expertos

Se fugó de una prisión en Estados Unidos y lo recapturan en Jalisco: cae extranjero buscado por el FBI por narcotráfico

Emanuel “N” se encontraba en una prisión federal de Kentucky por tráfico de fentanilo y armas de fuego

Se fugó de una prisión en Estados Unidos y lo recapturan en Jalisco: cae extranjero buscado por el FBI por narcotráfico
MÁS NOTICIAS

NARCO

Se fugó de una prisión en Estados Unidos y lo recapturan en Jalisco: cae extranjero buscado por el FBI por narcotráfico

Se fugó de una prisión en Estados Unidos y lo recapturan en Jalisco: cae extranjero buscado por el FBI por narcotráfico

Desapariciones en Sinaloa no se detienen: dos adolescentes de 16 años tomaron un taxi en Mazatlán, ahora los buscan

“Tony Montana”, hermano de El Mencho, se declarará culpable en EEUU por cargos de narcotráfico

Asesinan a Ermelo Rivera, aspirante de Morena a la alcaldía de Coyuca de Benítez en Guerrero

Sinaloa en medio de la violencia: localizan restos humanos de cuatro personas en Culiacán

ENTRETENIMIENTO

Quién es Lila Downs, la voz indígena que dio la bienvenida al mundo en el Mundial 2026

Quién es Lila Downs, la voz indígena que dio la bienvenida al mundo en el Mundial 2026

Estos son los mejores memes que dejó la ceremonia de la inauguración del Mundial 2026 en México

“No voy a fingir”: actual vocalista de Playa Limbo enciende polémica contra María León

Selección Mexicana 2026: estos son los futbolistas más atractivos, según la IA

Esta es la millonaria multa que recibiría Alejandro Fernández si se equivoca al entonar el Himno Nacional en el Mundial 2026

DEPORTES

México vs Sudáfrica en VIVO: Alejandro Fernández entona el himno nacional mexicano

México vs Sudáfrica en VIVO: Alejandro Fernández entona el himno nacional mexicano

Quién es Lila Downs, la voz indígena que dio la bienvenida al mundo en el Mundial 2026

Mikel Arriola sale al paso de las críticas por reunión con Salinas Pliego: “La FMF no interviene en la vida política del país”

Selección Mexicana 2026: estos son los futbolistas más atractivos, según la IA

Tacos, hamburguesas y cerveza: estos son los precios en dólares que pagarán los aficionados que acudan al Estadio Azteca