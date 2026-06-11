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Los memes que dejo el gol de Julián Quiñones durante el partido México vs. Sudáfrica

Internet no nos defraudo con los memes que se generaron tras el gol del jugador naturalizado mexicano

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La selección de los mejores memes que dejo el primer gol de la selección. (Composición imagen EFE Y X)

México celebra el primero gol de su participación la Copa Mundial de Fútbol de 2026 con una anotación de Julián Quiñones jugador nacido en Colombia pero naturalizado mexicano.

Con eso México se pone a la delantera en el partido contra Sudáfrica y eleva sus probabilidades de ganar el partido inaugural y avanzar a la siguiente etapa.

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Y como era de esperarse, ante la anotación de este gol, los memes en internet no se hicieron esperar. Aquí te dejamos los mejores para que revivas este gran momento.

No faltan los que dudaron del jugador y ahora se declaran sus fanáticos

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Los mexicanos nacen donde se les da la gana

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Quién es Julián Quiñones, nacido en Colombia y naturalizado mexicano

Julián Quiñones abrió el Mundial 2026 con gol para México este jueves 11 de junio en la Ciudad de México, en un debut ante Sudáfrica que también puso en primer plano la historia del delantero nacido en Colombia que, tras esperar durante años un llamado de la selección de su país de origen, terminó por representar al cuadro local.

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El tanto cayó a los nueve minutos y convirtió a Quiñones en el primer anotador de la Copa del Mundo de la FIFA. El mismo texto señala que el atacante llegó así a tres goles en 23 partidos con la Selección de México, además de dos asistencias.

El partido inaugural se disputó en el estadio Azteca, que por primera vez en la historia del torneo recibió tres partidos inaugurales. México llegó al encuentro con expectativa entre parte de la afición, que veía al equipo con menos fuerza para competir en la fase de grupos que en otras ediciones, de acuerdo con el texto fuente.

El delantero de 29 años nació en Magüí Payán, Nariño, e inició su carrera en México, aunque antes formó parte de la Liga de Fútbol del Valle del Cauca y jugó en el club formativo Fútbol Paz. Ese recorrido le abrió su primera oportunidad en selecciones juveniles de Colombia.

Quiñones integró la selección sub-20 de Colombia y disputó el Sudamericano de Ecuador 2017, torneo en el que dio una asistencia en ocho partidos. Aunque ese equipo no consiguió el pase al Mundial, el atacante sí ganó la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018, donde hizo cuatro anotaciones.

Para 2023 dejó de esperar un llamado de Néstor Lorenzo a la selección mayor de Colombia y decidió tramitar la nacionalidad mexicana. Su debut con México llegó el 17 de noviembre de ese año en la Liga de Naciones de la Concacaf, en la derrota por 2-0 frente a Honduras.

A finales de 2023, el propio Quiñones explicó por qué eligió a México. “Siempre sentí en mi corazón que quería representar a México. Cuando recibí la oportunidad de unirme a la selección colombiana, me encontraba de vacaciones con mi familia en Colombia.

Julián Quiñones (i) de México celebra un gol este jueves, durante un partido del grupo A del Mundial de la FIFA 2026 entre México y Sudáfrica en el estadio Ciudad de México (México). EFE/ Sashenka Gutiérrez
Julián Quiñones (i) de México celebra un gol este jueves, durante un partido del grupo A del Mundial de la FIFA 2026 entre México y Sudáfrica en el estadio Ciudad de México (México). EFE/ Sashenka Gutiérrez

Mi representante me preguntó si había leído la carta y le respondí que no, que no iba a leer la de Colombia, y la rechazamos. Más tarde, me acercaron de nuevo desde Colombia, pero siempre les he dado la misma respuesta, que no”.

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