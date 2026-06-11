Se fugó de una prisión en Estados Unidos y lo recapturan en Jalisco: cae extranjero buscado por el FBI por narcotráfico

Foto: Especial

Emanuel “N”, originario de Texas, fue detenido en Jalisco al ser buscado por las autoridades de Estados Unidos luego de que escapó de una prisión federal de Kentuky cuando cumplía una sentencia de 15 años por delitos de narcotráfico.

El extranjero fue detenido en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga por elementos de la Policía de Jalisco cuando se encontraba en el área metropolitana de Guadalajara.

PUBLICIDAD

Emanuel “N” es buscado por las autoridades de Estados Unidos por tráfico de fentanilo y armas de fuego, tras escapar de una prisión en julio de 2023.

La operación fue resultado de la colaboración entre la Secretaría de Seguridad Jalisco y la agencia federal Marshals U.S., que compartió informes sobre el prófugo.

PUBLICIDAD

El individuo, de 32 años, había sido condenado a 15 años de prisión en Ashland, Kentucky, por delitos relacionados con drogas y armas, y tras su fuga, era buscado tanto por el Servicio de Alguaciles como por el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).

Coordinación binacional para la localización

Foto: Especial

El Secretario de Seguridad de Jalisco, Juan Pablo Hernández González, explicó que la captura se logró gracias a reuniones periódicas en línea con los Marshals U.S. y diferentes departamentos de Estados Unidos, a través del Consulado. En esas sesiones, se les informó que el fugitivo podría encontrarse en el estado de Jalisco.

PUBLICIDAD

La Comisaría de Inteligencia de Jalisco corroboró la presencia de Emanuel “N” en el Área Metropolitana de Guadalajara. El personal especializado recopiló perfiles de redes sociales, ubicaciones, números telefónicos y vehículos que presuntamente utilizaba el fugitivo, lo que permitió afinar el operativo.

Detalles del operativo y captura con el uso de drones

En un despliegue coordinado entre la unidad de Drones, la Comisaría General y el Grupo de Operaciones Tácticas (GOT), Emanuel fue localizado en un centro comercial de la colonia Los Gavilanes, en Tlajomulco de Zúñiga. El operativo incluyó un cerco de seguridad externo y un despliegue de drones al interior del complejo.

PUBLICIDAD

Foto: Especial

El Secretario de Seguridad indicó: “Logramos tener a la vista el objetivo, se confirma su identidad a través del reconocimiento facial y ya es cuando los compañeros lo tienen a la vista, se hace el aseguramiento”.

Tras establecer su identidad, los oficiales trasladaron a Emanuel “N” al Instituto Nacional de Migración (INM) en una unidad Goliat del GOT. En tanto, las autoridades ya iniciaron los trámites para su entrega a EEUU, informó la Secretaría de Seguridad Jalisco.

PUBLICIDAD

Segundo extranjero capturado en Jalisco en el mes

El pasado 3 de junio fue detenido un ciudadano estadounidense señalado como objetivo prioritario por autoridades de Estados Unidos en el estado de Jalisco, luego de una alerta de U.S. Marshals que lo ubicaba en Puerto Vallarta.

El hombre, originario de Los Ángeles, California, fue identificado como Cristian “N”, quien contaba con una orden de aprehensión por homicidio, tentativa de homicidio, delitos contra la salud y descarga de arma de fuego.

PUBLICIDAD

Foto: Policía Jalisco

Su captura ocurrió después de que elementos de seguridad ubicaron a una persona que coincidía con las características del estadounidense en el cruce de Aldama y 15 de Mayo, en la colonia Las Palmas.

Sin embargo, de manera previa, elementos de la Unidad de Drones de la Comisaría de Inteligencia ya contaba con datos que les permitieron definir puntos que posiblemente frecuentaba.

PUBLICIDAD

Cristian “N” fue trasladado con apoyo de un helicóptero del Escuadrón Aerotáctico y una unidad Goliath del Grupo de Operaciones Tácticas (GOT) y quedó a disposición del Instituto Nacional de Migración (INM) luego de que se comprobó que había ingresado de manera irregular al país. Con esto, será la encargada de determinar su situación legal.