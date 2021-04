“Fallaste con el dueto con pseudo cantantes”: las duras críticas a Alejandro Fernández por colaborar con Natanael Cano

Foto: Instagram @alexoficial @natanael_cano

Después de que Alejandro Fernández y Natanael Cano dieran a conocer que trabajaron juntos en la canción Amor Tumbado, los fans del cantante del regional mexicano se manifestaron molestos por su colaboración en redes sociales.

El interprete de Me dediqué a perderte anunció en sus cuentas oficiales que decidió trabajar con el músico Natanael en la producción de una de sus canciones, en donde mezclaron ambos mundos para darle un nuevo giro a Amor Tumbado.

El día de ayer Alejandro Fernández, quien recientemente dio positivo a Covid 19, compartió una imagen en su perfil de Instagram oficial en donde promocionó el sencillo que grabó con el cantautor de 19 años esperando a que sus fans fueran a escucharlo en alguna de las plataformas que están disponibles en internet.

“No respondías y me moría, tú no me tenías, sí lo sabías. ¡Ay, dolor!, ¡Cómo dueles!. ¡Echando el #AmorTumbadoAFNC pa´abrir la semana!. Buen lunes, mi gente linda”, escribió el cantante.

A gran parte de sus fans no les gustó su nueva colaboración Amor tumbado (Foto: @alexoficial/Instagram)

La frase estuvo acompañada de unas fotografías de él a lado de la modelo que sale en el videoclip. A pesar de que generalmente los fans del hijo de Vicente Fernández reciben con gusto sus nuevas canciones, esta vez se molestaron por su colaboración, pues algunos consideran que es un error para su carrera y tachan al nombrado “Rey de los Corridos Tumbados” de no saber cantar.

“Que decepción de canción”, “Fallaste con esa canción y más con el dueto de tal Natanael que no canta nada”, “Mala decisión. Hacer duetos con esos pseudo cantantes, no te hace bien”, escribieron los usuarios.

Otros tantos dieron su opinión al respecto por medio de los emojis y dislikes. Incluso, en un post anterior, Alejandro Fernández subió una imagen en donde está escrito el título de la canción acompañado de los nombres de los dos artistas, sin embargo, el cantante tuvo que deshabilitar los comentarios para no recibir más críticas desfavorables.

No obstante, también recibió buenos deseos. Hay quienes demostraron su apoyo escribiendo su parte favorita de la canción y otros reconocieron la gentileza del músico por apoyar el talento joven. Entre ellos resalta el comentario del conductor Jorge “el Burro” Van Rankin, quien expresó con entusiasmo: “¡Mi pony potrillo, chingao!”.

Con el fin de no recibir malas críticas, el "Potrillo" deshabilitó los comentarios (Foto: @alexoficial/Instagram)

El video oficial de Amor Tumbado se estrenó el pasado 15 de abril en el canal del sonorense. Actualmente, el audiovisual ya alcanzó más de 4 millones de reproducciones y tiene 171 mil me gusta en YouTube. En esa plataforma también recibieron criticas y burlas, pues los seguidores comenzaron a teorizar colaboraciones, según ellos, similares como por ejemplo: Ana Bárbara y Beyoncé cantando Bandido o Becky G y Leo Dan interpretando A mi me gustan mayores.

Por su parte, el interprete de Yo vengo de barrio compartió en sus historias de Instagram una imagen en donde presumió que la canción está posicionada en el número 40 dentro de la categoría Los que mandan de Spotify.

Hace algunas semanas, ambos cantantes fueron vistos paseando en calles de Guadalajara. El “Potrillo” portaba su clásico traje estilo ranchero, mientras que Natanael portó un look más urbano con una chamarra negra y pantalones rotos. Llamaron la atención y fue la primera vez que se comenzó a especular sobre que podrían trabajar juntos, ahora es una realidad.

El cantante se enteró que tenía Covid antes de participar en la entrega de los premios Latin American Music Awards

Por otro lado, los seguidores de “El Potrillo” aprovecharon su más reciente publicación para mandarle buenos deseos después de que el fin de semana se diera a conocer que está contagiado de SARS-COV 2 y por el cual se encuentra en cuarentena.

“¿Cómo va ese pinche virus?, seguro que pronto lo vencerás. Es imposible que sea más fuerte que mi Caballero”, “¡Dale duro al bicho!. Tu puedes con él, te adoro amor. Un abrazo con mucho amor”, le dijeron sus fans.

