La razón por la que Alejandro Fernández y Natanael Cano fueron captados juntos

Alejandro Fernández y Natanael Cano fueron vistos juntos en Guadalajara (Foto: Instagram / @alexoficial @natanael_cano)

El cantante Alejandro Fernández se dejó ver en las calles de Guadalajara junto a Natanael Cano y desataron controversia en las redes sociales por lo que podría ser una colaboración en conjunto al aparecer cantando en dueto al puro estilo de corrido tumbado.

Mientras que “El Potrillo” apareció con su cabellera canosa y su característico estilo ranchero –con su traje charro combinado con un pantalón negro de cuero-, Natanael aparece con un look más fresco y urbano que incluyó pantalón blanco con roturas acompañado con una chaqueta negra, de acuerdo a la imagen dada a conocer por la cuenta de Instagram de @chamonic3.

Aunque ninguno ha confirmado la colaboración ni ha dado detalles de la misma, no sería la primera vez que el hijo de Vicente Fernández apoya al talento joven como lo hizo recientemente al grabar al lado de Christian Nodal el tema “Duele”, aunque también se ha abierto a otros géneros al compartir su voz con Sebastián Yatra en “Contigo siempre”, con Morat en “Sé que te duele”, al lado de Christina Aguilera en “Hoy tengo ganas de ti” o con Alejandro Sanz en “A que no me dejas”.

Se habla de un posible dueto entre los intérpretes (Foto: Instagram / @chamonic3)

La carrera de Natanael comenzó a los 13 años y ha ido en ascenso. Sin embargo, el cantante nacido en Hermosillo –que en 2020 fue el ganador del Premio Juventud a la nueva generación regional mexicano, uno de los tres galardones que ganó esa noche- no se ha salvado de las críticas por otros exponentes del género regional mexicano como Julio Preciado, Pepe Aguilar o Lenin Ramírez.

Entre sus colaboraciones se encuentran Pancho Barraza o Bad Bunny; incluso el reggaetonero J.Balvin ha declarado su apoyo hacia el joven mexicano. Con éxitos como “Amor tumbado”, “Soy el diablo” y “El de los lentes Gucci” se ha posicionado entre el gusto del público que le ha otorgado el reconocimiento de lograr más de 100 millones de reproducciones en YouTube para su sencillo “Arriba”, que subió a la plataforma hace diez meses.

El artista también fue nominado a cinco categorías en los Latin American Music Awards de 2021 en las categorías de Nuevo Artista del Año, Álbum del Año, Artista Favorito Solo - Regional Mexicano, Canción Favorita y Álbum Favorito - Regional Mexicano.





Natanael Cano ha estado envuelto en controversias con exponentes del género regional mexicano (Foto: EFE/Apple Music)

Con un perfil controversial, Natanael incluso ha declarado que le gusta que hablen de él aunque sea con comentarios negativos porque lo ayudan a estar presente e incluso se consideró el artista mejor pagado de México.

Otro de los problemas a los que Cano se ha enfrentado fue cuando se viralizó un video en donde lanza un balón de futbol americano al tráfico desde un balcón, por lo que los usuarios resaltaron su irresponsabilidad y falta de madurez. Además, cuando bajaba de un vuelo en Miami fue detenido y esposado por las autoridades de Estados Unidos debido a que ni él ni su hermano usaban cubrebocas, que es obligatorio.

El posible dueto entre Alejandro Fernandez y Natanael Cano ha generado todo tipo de comentarios en las redes sociales, desde los que apoyan las nuevas tendencias y aventuras en la música de Fernández hasta quienes critican que “El Potrillo” –a quien recientemente le fue otorgado el Latin Grammy a Mejor Álbum Ranchero/Mariachi por su disco “Hecho En México”- se preste para colaborar con alguien tan joven y a quien consideran con un perfil conflictivo como Cano.

