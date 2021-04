Entre su alegría por convertirse en abuelo y su nueva novia: así se mostró Alejandro Fernández antes de confirmar su positivo a COVID-19

El famoso cantante de música regional mexicana Alejandro Fernández confirmó que se encuentra en una relación, además de hablar acerca de su familia, su primera experiencia siendo abuelo y sus planes y colaboraciones próximas.

En una entrevista exclusiva para el programa El gordo y la flaca, realizada antes de haber dado positivo a COVID-19 el mismo día de su presentación en los Latin American Music Awards, el intérpete de Nube viajera se sinceró con Raúl de Molina.

“Lo respeto mucho. Tenía miedo de que me diera a mí pero me preocupaba más por mis padres”, respondió cuando El Gordo le preguntó si le asustaba la enfermedad.

“Nos empezamos a dar cuenta de que empezó a haber muchísimas variaciones y que no nada más afectaba a las personas mayores sino que nosotros. Tuvimos algunas pérdidas de seres queridos, amigos y conocidos”, confirmó.

Aunque ya había recibido la primera dosis de la vacuna anticovid, “El Potrillo” resultó positivo. “Te dejan bien claro que si tienes la vacuna te tienes que seguir cuidando porque te puedes contagiar y puedes contagiar a las personas que no estén vacunadas”, aseguró en la entrevista.

Además, confirmó que se encuentra en una relación amorosa, y aunque no dio el nombre de la afortunada, se mostró muy contento y emocionado. “En eso ando, sí tengo compañera”, respondió con una sonrisa ante el cuestionamiento.

Alejandro Fernández estable tras dar positivo al COVID-19

También habló a detalle de su vida en familia, pues hace un mes su hija Camila dio a luz a Cayetana, la primera nieta del hijo de Vicente Fernández.

“Al principio me sacó de onda, cuando me dijo que se quería casar. Hablé con ella, le dije que se esperara porque estaba muy chiquita, pero lo tenía muy decidido”, contó.

Camila Fernández se casó con Francisco Barba el año pasado y desde entonces no ha parado de derrochar miel con su nueva familia. “La veo ahora muy feliz, la veo contenta, la veo que está realizada. La verdad al ver a mi hija feliz yo también me encuentro feliz”, aseguró Alejandro.

Camila Fernández dio a luz a Cayetana el 16 de marzo del 2021. (cortesía: Instagram de Camila/ Revista Hola)

“Voy a su casa. No hace más que comer y dormir, entonces nada más la agarro tres horas y me quedo viéndola y disfrutándola. Espero el momento en que ella empiece a caminar y poder hablar para poder empezarla a maleducar, que esa va a ser mi tarea”, bromeó el intérprete de Me dediqué a perderte.

Por su parte, compartió que su hijo mayor, Alex, lo estará acompañando en su gira llamada Hecho en México que se llevará a cabo en diversos estados del país e incluso de Estados Unidos.

“Es un muy buen niño, me salió un muy buen hijo. No es reventado, no se va de fiesta, no le gusta”, contó por primera vez. Además dijo estar muy contento porque el joven es muy casero y tranquilo.

Alejandro Fernández estará acompañado de su hijo mayor, Alex, en su gira 'Hecho en México'. (Foto AP/Chris Pizzello, archivo)

En esta gira, que se mantiene vigente a pesar del diagnóstico de salud del cantante, Fernández promociona diversas colaboraciones con cantantes del género como Edén Muñoz, vocalista de la banda Calibre 50, así como Christian Nodal.

De la misma manera, comentó que parte de las ganancias de la gira estarán destinadas a la organización estadounidense Families belong together, que se dedica a apoyar a las familias migrantes que cruzan el límite entre México y Estados Unidos.

“Yo creo que nosotros como personas públicas tenemos la voz y el eco para poder levantar la mano y que se quede como un eco grande para que la gente siga nuestra camino con lo poco que pueda ayudar”, compartió.

Alejandro Fernández anuncia su gira de otoño por los Estados Unidos ( Foto: Cortesía de Live Nation)

“Estoy en un muy buen momento y estoy satisfecho con todo lo que me ha dado Dios y la vida. Estoy súper agradecido con el nacimiento de mi nieta Cayetana y no veo la hora para regresarme y poder abrazarla otra vez”, compartió al finalizar la entrevista.

