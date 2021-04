Survivor México: quién fue la segunda eliminada tras choque entre Bella de la Vega y Daniela Torres

Foto: Twitter / @mexico_survivor

La semana pasada, los espectadores de Survivor México, fueron testigos del primer juego de la extinción protagonizado por Bella de la Vega y Gabriel Cuevas. En aquella ocasión, yendo contra todo pronóstico, la modelo y actriz se impuso ante el periodista, por lo que “Gabo” terminó abandonando las playas de República Dominicana.

Este domingo 18 de abril se dio a conocer la segunda eliminada de la temporada. Al igual que en el primer duelo de eliminación, Bella de la Vega volvió a ser sentenciada por el equipo de los Halcones y, por su parte, los Jaguares decidieron sentenciar a la actriz Daniela Torres.

Ambas mujeres llegaron a la arena para dar todo de ellas y luchar para que su flama no se extinguiera. Carlos Guerrero, una de la voces más privilegiadas para narrar deportes llenos de adrenalina, explicó que el juego consistía en que las actrices escalaran diferentes plataformas, una cada vez más pequeña que la anterior, sosteniendo sobre una base una pelota. El objetivo del juego era que mantuvieras el equilibrio a pesar del pequeño espacio.

Durante la primera ronda, tanto Torres como de la Vega salieron victoriosas y a ninguna se le cayó la pelota, pero poco a poco las indicaciones de “Warrior” se estaban poniendo difíciles. Tiempo después, cuando les pidieron cambiar de plataforma, es decir, pasar a la más pequeña del juego, Dany Torres tuvo complicaciones, no encontró un equilibrio perfecto y ni siquiera pudo colocar la pelota sobre la base.

(Foto: Twitter/@mexico_survivor)

Los nervios, la presión y el cansancio jugaron en contra de Daniela Torres, quien perdió la competencia y se convirtió en la segunda eliminada de Survivor México, por lo que Bella de la Vega, por segunda ocasión, logra salvarse y permanecer en el torneo.

“El equilibrio me falló, no pude acomodarme y terminé fallando. Me voy tranquila, hice todo lo que estaba en mis manos para sobresalir y sobrevivir. Me voy tranquila, agradecida con todo lo que aprendí y con todas las amistades que hice. No estaba dentro de mis planes salir tan temprano en la competencia, pero el riesgo estaba latente y así pasaron las cosas. Yo no me fui por mal comportamiento, simplemente mis compañeros decidieron nominarme por estrategia”, declaró Daniela Torres antes de abandonar la competencia.

Carlos Guerrero cuestionó a Daniel Cortés para saber sí utilizaría su tótem de salvación, pero la respuesta del atleta fue negativa, ya que explicó que es muy temprano en la competencia para usar el comodín.

POLÉMICA CON BELLA DE LA VEGA

Gabo Cuevas se convirtió en el primer concursante en salir de esta temporada durante el juego de eliminación del pasado domingo 11 de abril. El día de hoy este reportero de espectáculos se enlazó por videollamada con sus compañeros de Venga la Alegría y contó su experiencia en este programa.

En sus declaraciones expresó lo que pensaba de dos integrantes, una parte del equipo Halcones y el otro es capitán de la tribu a la que perteneció. Gabo Cuevas dijo que Bella de la Vega no tiene fuerza pero “puede dar mucho de que hablar” y también aseguró que Daniel Cortés trata a Cynthia González como su empleada doméstica; ambos de Jaguares.

(Foto: Twitter/@mexico_survivor)

“Bella de la Vega no lo da todo, le tiene miedo al agua y a las alturas. En los circuitos donde hay demasiado sol, argumenta que sufre de insolación, se enferma. Los médicos le dicen que no está enferma, pero ella se siente enferma y decide no competir. Ella es uno de los personajes más polémicos del equipo verde, pero se agradece, porque sino sería una tribu muy aburrida”, expresó Gabo para el matutino Venga la Alegría.

SEGUIR LEYENDO