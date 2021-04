Survivor México 2021: quién saldrá del reality tras la expulsión de Gabo Cuevas

Ya hay spoilers del reality deportivo, esto debido a que se filtró el posible nombre de quien dejará la isla en el segundo domingo (Foto: Twitter / @mexico_survivor)

Desde su reciente estreno el pasado 7 de abril, Survivor México 2021 ha dado mucho de qué hablar debido al polémico participante Gabo Cuevas, quien fue el primer eliminado de la competencia. Sin embargo, a unos días del inicio comenzaron los primeros spoilers del reality de TV Azteca, esto debido a que se filtró el posible nombre de quien dejará la isla en el próximo episodio.

De acuerdo con un canal de spoilers en YouTube, el encuentro para la permanencia en el programa de TV Azteca se dará entre Cyntia González y Bella de la Vega. La primera saltó a la fama gracias a su participación en MasterChef México, mientras que la segunda es una modelo y actriz.

De acuerdo con la presunta filtración, Bella de la Vega sobrevivirá por segunda ocasión de la eliminación, la primera tras vencer a Gabo Cuevas y en esta próxima contienda por presuntamente superar a Cyntia. De confirmarse esta información el siguiente domingo, significa que la televisora volvería a enfrentarse al problema de los spoilers, como fue el caso en Exatlón México cuando se filtró en redes sociales información acerca de la presunta participación de ex contendientes en la final.

Cyntia González podría ser la siguiente eliminada de la contienda, según posibles filtraciones en redes sociales(Foto: Instagram / @cyntiamasterchef)

En cuanto al recién expulsado Gabo Cuevas, realizó polémicas declaraciones en contra de ambas participantes que podrían enfrentarse en un duelo de eliminación el próximo domingo: “Daniel está actuando. Está en el chip de que es un capitán, pero es una persona abusiva en el sentido de los alimentos. Utiliza a Cyntia como su empleada doméstica porque es literalmente su empleada doméstica en esta temporada”, dijo durante un enlace a Venga la Alegría.

Sus comentarios también estuvieron enfocadas contra Bella de la Vega, contra quien cayó eliminado: “Bella de la Vega no lo da todo, le tiene miedo al agua y a las alturas. En los circuitos donde hay demasiado sol, argumenta que sufre de insolación, se enferma. Los médicos le dicen que no está enferma, pero ella se siente enferma y decide no competir. Ella es uno de los personajes más polémicos del equipo verde, pero se agradece, porque sino sería una tribu muy aburrida”, expresó Gabo.

El enfrentamiento entre Gabo Cuevas y Bella de la Vega se dio debido a que ambos fueron sentenciados por parte de sus equipos, Jaguares y la tribu Halcón respectivamente. La competencia para sobrevivir consistió en colocar una serie de piezas de madera sobre una mesa de tal forma que se originara un efecto dominó, esto para que al final del recorrido una pelota cayera en un plato y lo rompiera.

De acuerdo con los presuntos spoilers, Bella de la Vega sobreviviría por segunda ocasión de la eliminación (Foto: captura de pantalla Instagram/@actrizbelladelavega)

Bella de la Vega fue la primera concursante en cumplir el reto, por lo que salió bien librada. Cabe destacar que Gabo Cuevas pudo ser salvado por el capitán de Jaguares, Daniel Cortés, debido a la posibilidad de usar el “tótem de la resurrección” para salvar a su compañero de equipo. Sin embargo, la respuesta del fisicoculturista fue negativa y afirmó que aún no era el momento de utilizarlo, así como que “no había nada personal”.

El ex participante del show deportivo se mostró ofendido durante su entrevista con Venga la Alegría después de haber sido considerado el miembro más débil por parte de su equipo y tras ser el primer eliminado de la contienda.

“Survivor México es un reto muy fuerte, un coaching de vida también. Convivir con personas que no conoces, te hace vibrar de otro modo. Lo que más me costó fue enganchar con la honestidad. Este tipo de programas se manejan con muchas máscaras, pero yo soy muy honesto y directo”, concluyó.

SEGUIR LEYENDO: